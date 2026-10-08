Internet hoang mang vì gương mặt khác lạ của vợ "ông trùm" máy tính Dell

Diện mạo của bà Susan Dell khi xuất hiện tại Nhà Trắng một lần nữa trở thành chủ đề được bàn luận, trong đó có những đồn đoán về việc can thiệp thẩm mỹ.

Ngày 7/10, bà Susan Dell, 62 tuổi, cùng chồng là tỷ phú Michael Dell, CEO Dell Technologies, xuất hiện tại Nhà Trắng bên Tổng thống Donald Trump để công bố chương trình Trump Accounts chính thức kích hoạt tính năng đăng ký tự động.

Đây là chương trình trong đó trẻ em Mỹ sinh từ năm 2025 đến 2028 có thể nhận khoản tiền khởi đầu 1.000 USD.

Bà Susan Dell cùng chồng là tỷ phú Michael Dell xuất hiện tại nhà Trắng hôm 7/10

Sự kiện diễn ra gần một năm sau khi vợ chồng Dell công bố khoản đóng góp 6,2 tỷ USD cho Trump Accounts. Tuy nhiên, bên cạnh thông tin về khoản tiền lớn, diện mạo của bà Susan Dell cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Một số người dùng mạng xã hội cho rằng khuôn mặt và vùng mắt của bà trông khác trước, từ đó đặt câu hỏi liệu bà có thực hiện các thủ thuật thẩm mỹ hay không.

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Những bình luận xoay quanh diện mạo của Susan Dell xuất hiện khá nhiều trên mạng xã hội X. Có người thắc mắc về sự thay đổi ở khuôn mặt và đôi mắt, trong khi một số khác cho rằng bà trông khác biệt đáng kể so với những hình ảnh trước đây.

Trước những đồn đoán này, phóng viên tờ Irish Star US đã trao đổi với bác sĩ Ross Perry, Giám đốc y khoa hệ thống phòng khám da liễu Cosmedics, để phân tích những nguyên nhân có thể tạo nên sự thay đổi về ngoại hình.

Theo bác sĩ Perry, khi so sánh với các hình ảnh trước đây, khuôn mặt Susan Dell có vẻ căng và săn chắc hơn, trong khi vùng mắt trông mở hơn. Những thay đổi như vậy có thể xuất hiện sau nhiều loại thủ thuật thẩm mỹ khác nhau.

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Một khả năng là căng da mặt, bởi phần đường viền hàm và vùng giữa khuôn mặt có vẻ được nâng lên. Bên cạnh đó, phẫu thuật mí mắt trên cũng có thể khiến đôi mắt trông lớn và tỉnh táo hơn.

Tuy nhiên, ông cho rằng không nhất thiết phải là phẫu thuật. Những phương pháp không xâm lấn như tiêm Botox hay chất làm đầy cũng có thể tạo ra thay đổi rõ rệt.

Botox thường được sử dụng để làm giảm nếp nhăn trên trán và vùng giữa hai chân mày. Trong khi đó, chất làm đầy có thể được tiêm vào má hoặc vùng rãnh lệ nhằm bổ sung thể tích đã mất, từ đó làm khuôn mặt trông đầy đặn và trẻ trung hơn.

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Ngược lại, nếu sử dụng quá nhiều chất làm đầy hoặc Botox, khuôn mặt có thể mất đi những đường nét tự nhiên. Việc tiêm quá nhiều ở vùng giữa mặt đôi khi khiến khuôn mặt trông đầy, trong khi vùng mắt có thể tạo cảm giác mở rộng hơn bình thường.

Dù vậy, bác sĩ Perry nhấn mạnh không thể xác định Susan Dell đã thực hiện thủ thuật nào chỉ từ những bức ảnh trên truyền thông.

"Ánh sáng, cách trang điểm, góc chụp, việc giảm cân hay tình trạng sưng tạm thời đều có thể khiến diện mạo một người thay đổi đáng kể trong ảnh", ông nói.

Nếu thực sự thực hiện các thủ thuật được đề cập, chi phí có thể rất khác nhau. Bác sĩ Perry ước tính một ca căng da mặt có thể lên tới khoảng 1,04 tỷ đồng, phẫu thuật mí mắt khoảng 208 triệu đồng, Botox khoảng 7,8-20,8 triệu đồng mỗi lần và chất làm đầy khoảng 15,6-39 triệu đồng.

Irish Star US cũng tham khảo ý kiến bác sĩ Gerard Lambe, bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ và nhà sáng lập Reflect Clinic. Ông cho rằng một số thay đổi trên khuôn mặt Susan Dell có thể phù hợp với những phương pháp trẻ hóa thường được sử dụng trong thẩm mỹ, nhưng không thể đưa ra kết luận chắc chắn nếu chưa trực tiếp thăm khám.

"Không thể xác định chính xác những thủ thuật đã được thực hiện chỉ dựa trên hình ảnh. Tôi chỉ có thể đưa ra những nhận xét chuyên môn về các phương pháp có thể tạo nên những thay đổi này", bác sĩ Lambe nói.

Theo ông, một số khả năng có thể bao gồm tiêm chất làm đầy ở vùng má và giữa mặt. Chi phí cho mỗi lần thực hiện có thể vào khoảng 78-130 triệu đồng, và một người có thể cần nhiều lần điều trị.

Cấy mỡ tự thân lên mặt, nếu được thực hiện để bổ sung thể tích, có thể tốn khoảng 208-312 triệu đồng. Phẫu thuật mí mắt trên và dưới được ước tính khoảng 208-312 triệu đồng, trong khi căng da mặt hoặc căng da mặt mức độ nhẹ có thể vào khoảng 390-650 triệu đồng.

Botox định kỳ có thể tiêu tốn khoảng 20,8-31,2 triệu đồng mỗi lần, còn các thủ thuật làm đầy môi có giá khoảng 20,8-39 triệu đồng.

Từ những mức giá trên, bác sĩ Lambe ước tính tổng chi phí có thể lên tới 1,3-2,6 tỷ đồng hoặc hơn nếu một người thực hiện nhiều thủ thuật trong thời gian dài.

Một điểm khác được bác sĩ Lambe đề cập là tình trạng "overfilling syndrome", tức khuôn mặt được bổ sung quá nhiều thể tích, đặc biệt ở vùng giữa mặt. Khi đó, những đường nét tự nhiên có thể trở nên kém rõ ràng, khiến khuôn mặt trông đầy đặn bất thường.

Ông cũng cho rằng việc bổ sung quá mức phần thể tích bị mất có thể làm thay đổi tỷ lệ tự nhiên của khuôn mặt. Trong một số trường hợp, chất làm đầy có thể dịch chuyển theo thời gian, trong khi việc xử lý các dấu hiệu lão hóa trên làn da lớn tuổi cũng khó dự đoán kết quả hơn.

Được biết, vợ chồng bà Susan Dell và Michael Dell là những nhà tài trợ lớn cho các hoạt động liên quan đến Trump Accounts. Khoản đóng góp 6,2 tỷ USD của họ từng thu hút sự chú ý lớn tại Mỹ.

Theo The Mirror, Hindustan Times