Cà tím có phải “thủ phạm” làm tăng mỡ máu? 5 loại rau người mỡ máu cao nên ăn ít

Cà tím vốn ít calo và có chất xơ, nhưng cách chế biến nhiều dầu có thể biến món rau thành “quả bom” năng lượng. Người mỡ máu cao cũng nên lưu ý thêm 4 nhóm rau củ quen thuộc khác.

Nhắc đến những thực phẩm người mỡ máu cao nên hạn chế, nhiều người thường nghĩ ngay đến thịt mỡ, nội tạng, đồ chiên rán. Nhưng ngay cả một đĩa rau tưởng như rất lành mạnh cũng có thể trở thành món ăn nhiều năng lượng nếu được chế biến không đúng cách.

Cà tím là ví dụ điển hình. Bản thân cà tím không phải thực phẩm nhiều chất béo. Loại quả này chứa nhiều nước, chất xơ và có mức năng lượng tương đối thấp. Vì vậy, việc ăn cà tím hấp hoặc luộc không đồng nghĩa với việc làm tăng mỡ máu.

Vấn đề nằm ở cách chế biến. Cà tím có kết cấu xốp, thịt mềm nên dễ hấp thụ dầu khi xào, chiên hoặc kho. Một món cà tím được cho nhiều dầu có thể chứa lượng chất béo và năng lượng cao hơn rất nhiều so với cà tím hấp.

Điều này đặc biệt đáng lưu ý với người trung niên, cao tuổi hoặc người đang kiểm soát cholesterol và triglyceride

Theo PGS.TS.BS Nguyễn Trọng Hưng, Viện Dinh dưỡng Quốc gia, từng chia sẻ trên VnExpress người bị rối loạn mỡ máu nên ưu tiên chế độ ăn giàu rau xanh, chất xơ, cá và nguồn đạm tốt, đồng thời hạn chế chất béo bão hòa, đồ chiên rán nhiều dầu mỡ và thực phẩm nhiều đường tinh luyện. Nói cách khác, cà tím không phải “thủ phạm”, nhưng món cà tím ngập dầu lại là câu chuyện hoàn toàn khác.

1. Cà tím - đừng biến món rau thành món nhiều dầu

Cà tím hấp, luộc hoặc nướng là những lựa chọn tương đối nhẹ nhàng. Khi chế biến theo cách này, bạn có thể tận dụng chất xơ và các dưỡng chất trong cà tím mà không bổ sung quá nhiều năng lượng từ dầu.

Ngược lại, cà tím chiên, cà tím xào nhiều dầu, cà tím kho sánh đặc hoặc các món cà tím sử dụng nhiều nước sốt béo có thể khiến tổng năng lượng của bữa ăn tăng lên đáng kể. Đây cũng là sai lầm phổ biến: thấy nguyên liệu là rau củ nên mặc định món ăn tốt cho sức khỏe.

Thực tế, một đĩa rau có thể trở thành món ăn nhiều năng lượng nếu sử dụng quá nhiều dầu, sốt mè, bơ đậu phộng hoặc các loại nước sốt giàu chất béo. Với người mỡ máu cao, cách đơn giản nhất là hấp hoặc luộc cà tím trước, sau đó nêm tỏi, giấm, một chút nước tương hoặc vài giọt dầu mè để tăng hương vị.

2. Khoai tây - không xấu nhưng cần tính vào lượng tinh bột

Khoai tây thường được xếp vào nhóm rau củ, nhưng về mặt dinh dưỡng, đây lại là thực phẩm giàu tinh bột. Vì vậy, nếu đã ăn một khẩu phần khoai tây lớn, bạn nên cân đối lượng cơm, bún, mì hoặc bánh mì trong cùng bữa.

Sai lầm thường gặp là ăn cơm đầy đủ, sau đó thêm một đĩa khoai tây xào hoặc khoai tây chiên như món rau. Khi đó, tổng lượng carbohydrate và năng lượng của bữa ăn có thể tăng lên đáng kể. Đặc biệt, khoai tây chiên còn đi kèm một lượng dầu lớn. Sự kết hợp giữa tinh bột và chất béo khiến món ăn trở nên rất giàu năng lượng.

Với người mỡ máu cao, khoai tây luộc, hấp hoặc nướng sẽ phù hợp hơn khoai tây chiên. Quan trọng nhất là xem khoai tây như một phần của nhóm tinh bột, thay vì coi đây là món rau có thể ăn thoải mái.

3. Khoai môn, khoai lang và các loại củ giàu tinh bột

Không chỉ khoai tây, một số loại củ quen thuộc như khoai môn, khoai lang cũng cần được tính đến trong tổng khẩu phần carbohydrate. Điều này không có nghĩa người mỡ máu cao phải loại bỏ chúng. Ngược lại, các loại củ có thể là nguồn carbohydrate tốt nếu được chế biến hợp lý. Vấn đề là khẩu phần và cách kết hợp.

Ví dụ, nếu bữa sáng đã ăn khoai lang thì có thể giảm lượng bánh mì hoặc cơm trong bữa đó. Nếu bữa trưa có một phần khoai môn lớn, lượng cơm cũng nên được điều chỉnh. Đặc biệt, các món khoai chiên, khoai tẩm bột hoặc khoai nấu với nhiều dầu, nước cốt dừa, đường lại là lựa chọn cần hạn chế.

Theo các khuyến nghị dinh dưỡng dành cho người rối loạn lipid máu, khẩu phần nên cân đối giữa carbohydrate, chất béo và protein; đồng thời tăng chất xơ từ rau củ, trái cây và ngũ cốc nguyên hạt.

4. Rau củ muối chua - ngon miệng nhưng không nên ăn thường xuyên

Dưa cải, kim chi, cà muối hay các loại rau củ muối chua thường xuất hiện trong mâm cơm Việt như món ăn kèm. Chúng giúp kích thích vị giác, nhất là khi ăn cùng những món nhiều dầu mỡ. Tuy nhiên, vấn đề lớn của nhóm thực phẩm này nằm ở lượng muối, chứ không phải bản thân rau củ.

Ăn quá nhiều thực phẩm chứa natri không có lợi cho người đang phải kiểm soát huyết áp và sức khỏe tim mạch. Vì vậy, người mỡ máu cao, đặc biệt nếu có tăng huyết áp đi kèm, càng nên tiết chế.

Một vài miếng dưa cải trong bữa ăn không phải vấn đề lớn. Nhưng nếu biến rau muối chua thành món chính và ăn với lượng lớn mỗi ngày thì không phải thói quen tốt. Ngoài ra, cần tránh các loại rau củ muối chua được chế biến kèm nhiều dầu, đường hoặc nước sốt.

5. Các món rau trộn nhiều sốt béo

Salad và rau trộn thường được mặc định là món ăn giảm cân, tốt cho tim mạch và mỡ máu. Nhưng điều này chỉ đúng khi phần rau không bị “nhấn chìm” trong nước sốt. Một đĩa rau xanh chứa ít năng lượng có thể trở thành món ăn rất giàu năng lượng nếu cho quá nhiều sốt mè, mayonnaise, bơ đậu phộng, phô mai hoặc đường. Đây chính là lượng “chất béo ẩn” mà nhiều người không để ý.

Nếu đang kiểm soát mỡ máu, hãy ưu tiên những loại sốt đơn giản như giấm, chanh, sữa chua không đường hoặc một lượng nhỏ dầu thực vật phù hợp. Cách này vừa giữ được vị tươi của rau vừa giúp kiểm soát tốt hơn tổng lượng chất béo trong bữa ăn.

Người mỡ máu cao nên ăn rau thế nào?

Rau củ vẫn là một phần quan trọng của chế độ ăn. Người rối loạn lipid máu tăng cường rau quả, khoảng 500 g mỗi ngày, đồng thời ưu tiên chất xơ, ngũ cốc nguyên hạt và hạn chế chất béo bão hòa, đồ chiên rán. Thay vì loại bỏ cà tím, khoai tây hay các loại rau củ khác, hãy tập trung vào 4 nguyên tắc đơn giản.

- Thứ nhất, giảm dầu khi nấu. Hấp, luộc, nướng hoặc hầm thường giúp kiểm soát lượng chất béo dễ dàng hơn so với chiên ngập dầu.

- Thứ hai, chú ý nhóm tinh bột. Khoai tây, khoai môn, khoai lang và các loại củ giàu tinh bột vẫn có thể ăn nhưng nên tính vào khẩu phần carbohydrate của bữa ăn.

- Thứ ba, hạn chế muối và nước sốt. Một món rau lành mạnh có thể trở nên nhiều năng lượng hoặc nhiều natri nếu đi kèm quá nhiều sốt.

- Thứ tư, ăn đa dạng. Bông cải xanh, rau lá xanh, cà chua, dưa chuột, bí xanh, mướp, cà rốt và nhiều loại rau khác đều có thể luân phiên trong thực đơn.

Cà tím vẫn có thể xuất hiện trong thực đơn

Nếu yêu thích cà tím, bạn không cần loại bỏ món ăn này chỉ vì đang có mỡ máu cao. Một đĩa cà tím hấp, thêm tỏi băm và một chút nước tương có thể là lựa chọn đơn giản. Cà tím nướng cũng có thể trở thành món ăn ngon nếu kiểm soát lượng dầu và nước sốt. Điều cần thay đổi không nhất thiết là nguyên liệu, mà là cách chúng ta chế biến nguyên liệu đó.

Chế độ ăn của người mỡ máu cao nên hướng tới rau xanh, trái cây tươi, ngũ cốc nguyên hạt, cá và chất béo tốt, đồng thời hạn chế đồ chiên rán nhiều dầu mỡ, đường tinh luyện và chất béo bão hòa.

Mỡ máu cao thường không gây ra triệu chứng rõ ràng trong giai đoạn đầu. Vì vậy, thay vì tìm một loại rau để “chữa mỡ máu” hay loại bỏ hoàn toàn một món ăn, điều quan trọng hơn là xây dựng thói quen lâu dài: ăn đủ rau, kiểm soát khẩu phần tinh bột, giảm dầu mỡ, hạn chế đồ chiên rán và duy trì vận động.