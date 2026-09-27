Cảnh giác sứa đốt khi tắm biển

Sứa đốt có thể gây đau rát, tổn thương da và trong một số trường hợp dẫn đến phản ứng toàn thân nghiêm trọng, cần được cấp cứu kịp thời.

Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả, Quảng Ninh gần đây tiếp nhận nhiều người bị sứa đốt khi tắm biển, trong đó có trường hợp phải nhập viện theo dõi, điều trị.

Phần lớn người bệnh có biểu hiện đau rát, bỏng buốt, ngứa, nổi ban đỏ hoặc xuất hiện các vệt tổn thương trên da theo hình dạng xúc tu. Sau khi được xử trí, tình trạng người bệnh ổn định.

Theo BSCKI Tô Văn Điều, Phó Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả, sứa đốt không chỉ gây tổn thương tại da. Một số trường hợp có thể xuất hiện phản ứng toàn thân, ảnh hưởng đến hô hấp, tuần hoàn, thậm chí phản vệ.

Người bị sứa đốt cần được đưa đến cơ sở y tế nếu xuất hiện khó thở, khò khè, phù môi, lưỡi hoặc họng, chóng mặt, ngất, lơ mơ, đau ngực, nôn nhiều, co thắt cơ hoặc rối loạn ý thức. Vết đốt ở mắt, mặt hoặc cổ cũng cần được đánh giá y tế sớm.

Khi bị sứa đốt, trước tiên cần đưa người bệnh ra khỏi mặt nước an toàn. Không dùng tay trần chà xát hoặc kéo xúc tu còn bám trên da. Có thể dùng găng tay hoặc dụng cụ phù hợp để loại bỏ xúc tu, sau đó rửa nhẹ bằng nước biển. Nếu có điều kiện, ngâm vùng tổn thương trong nước ấm ở mức chịu được khoảng 20 phút có thể giúp giảm đau.

Người dân không nên chà xát vùng bị đốt bằng tay, khăn hoặc cát; không tự ý bôi rượu, amoniac, nước tiểu hay các chất chưa được chứng minh hiệu quả. Khi chưa xác định được loài sứa, cũng không nên tự ý dùng nước ngọt để rửa vùng tổn thương.

Để phòng sứa đốt, người dân và du khách nên theo dõi thông báo của ban quản lý bãi tắm trước khi xuống nước. Không chạm, bắt hoặc nhặt sứa, kể cả sứa đã chết vì xúc tu vẫn có thể gây đốt. Trẻ em cần được giám sát khi tắm biển, đặc biệt tại khu vực có nhiều sứa.