Loại cá này đáp ứng tiêu chí "vừa ngon, vừa bổ, vừa rẻ". Ra chợ thấy mà không mua quả là đáng tiếc!

Chẳng hề xa lạ, món "sâm nước" này chính là cá chạch.

Trong văn hóa ẩm thực và y học cổ truyền Việt Nam, cá chạch từ lâu đã nổi tiếng là món ăn bài thuốc dân dã nhưng sở hữu giá trị dưỡng chất vượt trội. Dù có giá thành rất rẻ và xuất hiện phổ biến tại các chợ dân sinh, loại cá này vẫn được Đông y ưu ái gọi bằng cái tên "nhân sâm dưới nước" nhờ khả năng bồi bổ cơ thể mạnh mẽ.

Theo PGS.TS.BS Nguyễn Thị Lâm, nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia, cá chạch sở hữu hàm lượng đạm cao, giàu canxi, phốt pho nhưng lại chứa rất ít chất béo. Trung bình trong 100g thịt cá chạch cung cấp tới 16,9g đạm, 16,9mg canxi, 27mg phốt pho, 3,2mg sắt, 2g chất béo, 3,2g gluxit cùng khoáng chất phong phú.

Nhờ bảng thành phần dinh dưỡng cân đối này, thịt cá chạch có vị ngọt đậm đà tự nhiên như thêm mì chính, rất thích hợp làm món ăn phục hồi thể trạng cho người suy dinh dưỡng, người mới ốm dậy hoặc cần tăng cường sức khỏe. Đặc biệt, loại cá này từ lâu đã nổi tiếng trong danh sách thực phẩm bồi bổ cho nam giới.

5 lợi ích sức khỏe nổi bật của cá chạch

Không chỉ dừng lại ở vai trò là loại thực phẩm bổ dưỡng đơn thuần, y học hiện đại lẫn y học cổ truyền đều ghi nhận cá chạch mang đến nhiều lợi ích sức khỏe. Nổi bật như:

1. Tăng cường lưu thông khí huyết và nâng cao sức đề kháng

Nguồn sắt và phốt pho dồi dào trong thịt cá chạch đóng vai trò quan trọng trong quá trình tái tạo hồng cầu, cải thiện quá trình tuần hoàn máu đến các cơ quan. Ăn cá chạch đều đặn giúp củng cố hệ miễn dịch, cải thiện thể trạng suy nhược và tăng khả năng phòng chống bệnh tật.

2. Bảo vệ gan và thanh nhiệt giải độc

Các hoạt chất tự nhiên trong cá chạch hỗ trợ làm mát cơ thể, đẩy nhanh quá trình đào thải độc tố và tăng cường chức năng gan. Món ăn từ loại cá này đặc biệt tốt cho những người mắc bệnh gan mạn tính, viêm gan, vàng da, hoặc thường xuyên bị mụn nhọt, lở loét do nóng trong.

3. Tráng dương, tăng cường sinh lực nam giới

Lương y Bùi Đắc Sáng (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hội Đông y Hà Nội) cho biết trên Sức khỏe & Đời sống, c á chạch có vị ngọt, tính bình, tác dụng bổ dương vượt trội. Trong Đông y, loài cá này được xem là vị thuốc tự nhiên giúp hỗ trợ điều trị hiệu quả các chứng suy giảm sinh lý, rối loạn xuất tinh, liệt dương và bất lực ở phái mạnh.

Sự kết hợp giữa lượng đạm chất lượng cao cùng các khoáng chất vi lượng giúp kích thích sản sinh nội tiết tố, nâng cao độ dẻo dai cho nam giới.

4. Hỗ trợ hệ tiêu hóa và hô hấp

Đối với những người có hệ tiêu hóa kém, hay bị đầy bụng hoặc mắc các bệnh lý đường hô hấp mạn tính như hen suyễn, lao, cá chạch là nguồn thực phẩm dễ hấp thu. Dưỡng chất trong cá giúp phục hồi niêm mạc đường tiêu hóa, bổ khí và làm giảm đáng kể các triệu chứng mệt mỏi.

5. Bổ sung canxi, củng cố hệ xương khớp

Với hàm lượng canxi và phốt pho dồi dào, cá chạch hỗ trợ ngăn ngừa tình trạng loãng xương ở người lớn tuổi, đồng thời thúc đẩy sự phát triển chiều cao và xương khớp chắc khỏe cho trẻ em.

Các bài món ăn thuốc đơn giản từ cá chạch tại nhà

Để tận dụng tối đa giá trị chữa bệnh của loiaj cá được ví như "sâm nước" này, bạn có thể tham khảo một số cách chế biến kết hợp bài thuốc Đông y đơn giản để vừa ăn ngon vừa bồi bổ sức khỏe như:

Chữa suy giảm chức năng tình dục: Dùng 5 đến 6 con cá chạch làm sạch nhớt, mổ bỏ ruột nhưng giữ nguyên phần xương. Rán cá trên lửa nhỏ, sau đó thêm gừng cùng 300ml rượu hoặc 600ml nước, đun nhỏ lửa cho đến khi nước chuyển sang màu trắng sữa. Thêm ít muối, hạt tiêu và ăn liên tục nhiều ngày để cải thiện phong độ.

- Hỗ trợ điều trị liệt dương: Sử dụng 250g cá chạch cùng 50g hạt hẹ nấu với 500ml nước. Om nhỏ lửa đến khi cạn còn một nửa. Ăn thịt cá và uống nước hạt hẹ mỗi ngày 1 lần, duy trì liên tục từ 10 đến 20 ngày.

- Bồi bổ thể trạng và cải thiện bệnh gan: Dùng 300g đến 500g cá chạch, 100g lạc nhân, 300g gạo tẻ. Nấu gạo thành cháo chín mềm, xào sơ thịt cá chạch với gia vị rồi trút vào nồi cháo. Dùng nóng hàng ngày giúp tăng cường thể lực và hỗ trợ phục hồi chức năng gan.

- Lưu thông khí huyết, tăng đề kháng: Hầm cá chạch với thịt lợn, nêm gia vị vừa ăn. Dùng mỗi ngày 1 lần, ăn liên tục 3 tuần, nghỉ 1 tuần rồi lặp lại trong 3 tháng.

- T hanh nhiệt, giảm mẩn ngứa: Nấu canh cá chạch cùng đại táo, thêm chút tiêu và ớt. Dùng liên tục từ 7 đến 10 ngày để giải độc cơ thể.

Khi sơ chế cá chạch, người tiêu dùng cần lưu ý làm sạch hoàn toàn lớp nhớt bên ngoài bằng giấm, muối hạt, tro bếp hoặc phèn chua. Sau đó ướp cá với gừng, nghệ, hạt tiêu để khử triệt để mùi tanh. Lương y Bùi Đắc Sáng cũng lưu ý, nếu sử dụng cá chạch với mục đích làm bài thuốc chữa bệnh mạn tính, người dân nên tham khảo ý kiến tư vấn chuyên môn từ bác sĩ để đạt hiệu quả tốt nhất và tránh tác dụng phụ.