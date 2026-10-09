Ngồi 8 tiếng mỗi ngày, sức khỏe dân văn phòng bị ảnh hưởng thế nào?

Dân văn phòng thường ngồi lâu, ăn uống thất thường và chịu áp lực công việc, làm tăng nguy cơ thừa cân, đau cổ vai gáy, khô mắt, mất ngủ, giảm sức khỏe tinh thần.

Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Tấn Vũ, nguyên giảng viên Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y Dược TP.HCM, một ngày làm việc kéo dài trước máy tính, bữa trưa ăn vội ngay tại bàn, những cuộc họp nối tiếp nhau và áp lực hoàn thành công việc khiến nhiều nhân viên văn phòng gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Những thói quen tưởng chừng vô hại này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất, tinh thần và cả diện mạo nếu kéo dài.

Đặc thù công việc ít vận động, thường xuyên tiếp xúc với màn hình, ngồi trong phòng điều hòa và chịu áp lực tiến độ khiến dân văn phòng dễ hình thành lối sống thiếu lành mạnh. Không ít người bỏ bữa sáng, uống ít nước, sử dụng nhiều cà phê hoặc thức khuya để hoàn thành công việc. Trong khi đó, thời gian dành cho gia đình, vận động và giao tiếp trực tiếp cũng ngày càng bị thu hẹp.

Những vấn đề sức khỏe dễ gặp

Đau cổ vai gáy, mỏi mắt

Ngồi lâu, cúi đầu hoặc giữ nguyên một tư thế trước máy tính trong nhiều giờ có thể khiến các cơ vùng cổ, vai và lưng bị căng, gây đau nhức, hạn chế vận động. Tình trạng này dễ nặng hơn nếu bàn ghế không phù hợp hoặc người làm việc thường xuyên cúi sát màn hình.

Để hạn chế khó chịu, nhân viên văn phòng nên điều chỉnh tư thế ngồi, giữ màn hình ở độ cao phù hợp và đứng dậy vận động sau những khoảng thời gian làm việc liên tục. Các động tác xoay vai, nghiêng đầu nhẹ nhàng và kéo giãn cơ có thể giúp giảm căng cứng. Nếu cơn đau kéo dài, tái diễn hoặc kèm tê yếu tay chân, người bệnh nên đi khám thay vì tự điều trị.

Mắt cũng phải làm việc liên tục khi nhìn màn hình, dễ xuất hiện tình trạng khô, cộm, đỏ hoặc nhìn mờ thoáng qua. Người làm việc nên chủ động chớp mắt, cho mắt nghỉ định kỳ, điều chỉnh độ sáng màn hình và tránh để luồng gió điều hòa thổi trực tiếp vào mặt. Nếu các triệu chứng không cải thiện, cần khám chuyên khoa mắt, không tự ý sử dụng thuốc nhỏ mắt kéo dài.

Ngồi lâu, cúi đầu hoặc giữ nguyên một tư thế trước máy tính trong nhiều giờ có thể khiến các cơ vùng cổ, vai và lưng bị căng, gây đau nhức, hạn chế vận động. (Ảnh minh hoạ)

Thừa cân do ít vận động, ăn uống thất thường

Ngồi nhiều, ăn nhanh, thường xuyên dùng đồ ăn giàu năng lượng nhưng ít vận động có thể khiến cơ thể tích lũy mỡ thừa. Thừa cân, béo phì kéo dài làm tăng nguy cơ mắc các bệnh chuyển hóa và tim mạch.

Dân văn phòng nên duy trì bữa ăn đa dạng, cân đối rau xanh, trái cây, thực phẩm giàu đạm và các nguồn tinh bột phù hợp. Hạn chế đồ uống nhiều đường, thức ăn chế biến sẵn và những bữa ăn quá nhiều năng lượng. Thay vì vừa ăn vừa làm việc, nên dành thời gian ăn uống tập trung để kiểm soát khẩu phần tốt hơn.

Uống đủ nước theo nhu cầu cơ thể, giảm phụ thuộc vào cà phê và hạn chế rượu bia cũng là những thay đổi cần thiết. Bên cạnh đó, nên tranh thủ đi bộ, sử dụng cầu thang khi phù hợp và duy trì hoạt động thể lực thường xuyên ngoài giờ làm việc.

Mất ngủ, căng thẳng kéo dài

Áp lực công việc, thời gian làm việc quá dài và thói quen sử dụng thiết bị điện tử sát giờ ngủ có thể khiến nhiều người khó đi vào giấc ngủ, ngủ chập chờn hoặc thức dậy vẫn mệt mỏi. Khi thiếu ngủ kéo dài, khả năng tập trung và hiệu suất làm việc có thể suy giảm, tâm trạng cũng dễ trở nên thất thường.

Để cải thiện, mỗi người nên duy trì giờ ngủ, giờ thức tương đối ổn định, tạo không gian nghỉ ngơi yên tĩnh và hạn chế caffeine vào cuối ngày. Việc sắp xếp thứ tự ưu tiên, chia nhỏ nhiệm vụ và dành thời gian thư giãn cũng giúp giảm áp lực tâm lý.

Nếu mất ngủ kéo dài, ảnh hưởng đáng kể đến sinh hoạt hoặc đi kèm cảm giác buồn bã, lo âu dai dẳng, người bệnh nên tìm đến chuyên gia y tế để được đánh giá và hỗ trợ phù hợp.

Ngoài việc điều chỉnh tư thế, ăn uống và giấc ngủ, dân văn phòng cần quan tâm đến sức khỏe tổng thể thông qua khám sức khỏe định kỳ, theo dõi cân nặng và kiểm soát các yếu tố nguy cơ theo hướng dẫn của nhân viên y tế.

Vẻ ngoài khỏe khoắn cũng không chỉ đến từ mỹ phẩm hay các phương pháp chăm sóc da. Chế độ ăn cân đối, ngủ đủ, vận động đều đặn, không hút thuốc và bảo vệ da trước ánh nắng góp phần duy trì sức khỏe cũng như diện mạo lâu dài.

Điều quan trọng là không đợi đến khi cơ thể đau nhức, kiệt sức mới bắt đầu thay đổi. Những khoảng nghỉ ngắn giữa giờ, một bữa ăn đủ chất hay việc đi ngủ đúng giờ có thể là bước khởi đầu để người làm văn phòng cân bằng công việc với sức khỏe, thay vì đánh đổi thể chất và tinh thần để chạy theo tiến độ.