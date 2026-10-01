Mỹ nhân "Tiệm cà phê hoàng tử" Chae Jung-an ở tuổi 49 vẫn trẻ trung như thuở đôi mươi: Hé lộ 6 thói quen chăm sóc bản thân

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nữ diễn viên vẫn giữ được phong thái thanh lịch cùng diện mạo được nhiều khán giả nhận xét là trẻ trung hơn tuổi thật.

Từng gây thương nhớ với vai Han Yoo-joo trong bộ phim đình đám "Tiệm cà phê hoàng tử", nữ diễn viên Hàn Quốc Chae Jung-an tiếp tục khiến khán giả chú ý bởi diện mạo trẻ trung ở tuổi 49. Bí quyết của cô nằm ở những thói quen chăm sóc tóc, dưỡng da và ăn uống được duy trì trong cuộc sống hằng ngày.

Mới đây, Chae Jung-an xuất hiện trong chương trình truyền hình Hàn Quốc Please Take Care of My Refrigerator và nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận nhờ vẻ ngoài trẻ trung, thanh lịch. Nữ diễn viên sinh năm 1977 từng ghi dấu ấn với vai Han Yoo-joo trong bộ phim Tiệm cà phê hoàng tử ( Coffee Prince ), bên cạnh nhiều tác phẩm như Queen of Reversals , Yong-pal , Suits và The King of Pigs .

Trước khi nổi tiếng với vai trò diễn viên, Chae Jung-an từng bắt đầu sự nghiệp từ công việc người mẫu. Năm 1995, cô giành giải thưởng tại một cuộc thi tuyển chọn gương mặt quảng cáo của Johnson's, sau đó tham gia diễn xuất từ năm 1996. Đến năm 1999, cô chính thức ra mắt với tư cách ca sĩ.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nữ diễn viên vẫn giữ được phong thái thanh lịch cùng diện mạo được nhiều khán giả nhận xét là trẻ trung hơn tuổi thật. Trong chương trình mới đây, cô cũng chia sẻ một số thói quen chăm sóc bản thân đã duy trì trong thời gian dài.

1. Chăm sóc tóc thường xuyên, không chỉ tập trung dưỡng da

Chae Jung-an cho biết khi trưởng thành, cô chú trọng chất lượng mái tóc hơn trước và thường xuyên thực hiện các bước dưỡng tóc.

Theo thời gian, tóc có thể trở nên khô, xơ, mảnh và dễ gãy do thay đổi nội tiết tố, quá trình lão hóa và tác động từ môi trường. Vì vậy, bên cạnh chăm sóc da, việc dưỡng tóc cũng góp phần giúp diện mạo trông chỉn chu, khỏe khoắn hơn.

Hạn chế sấy tóc ở nhiệt độ cao, tránh kéo giật khi chải và lựa chọn sản phẩm dưỡng phù hợp là những cách đơn giản giúp duy trì độ mềm mượt của tóc.

2. Dùng bông dưỡng da mát lạnh khi thời tiết nóng

Một thói quen thú vị của nữ diễn viên là sử dụng bông dưỡng da được làm mát sau khi trở về nhà vào những ngày nóng bức.

Chườm mát đúng cách có thể giúp làm dịu cảm giác nóng rát, khó chịu tạm thời. Tuy nhiên, không nên dùng vật quá lạnh áp trực tiếp lên da hoặc đắp quá lâu, đặc biệt với làn da nhạy cảm, dễ kích ứng. Dưỡng ẩm và chống nắng vẫn là những bước quan trọng để duy trì làn da khỏe mạnh.

3. Tập các động tác cơ mặt với hy vọng duy trì vẻ trẻ trung

Chae Jung-an còn duy trì bài tập cơ mặt với động tác tạo biểu cảm giống như một con hổ đang gầm, tập trung vận động vùng cơ quanh gò má trong khoảng 30 giây đến một phút.

Theo quan niệm thẩm mỹ phổ biến tại châu Á, tỷ lệ giữa các vùng trên khuôn mặt có thể ảnh hưởng đến cảm nhận về tuổi tác. Tuy nhiên, hiện chưa có đủ bằng chứng khoa học cho thấy các bài tập cơ mặt có thể làm ngắn vùng giữa mặt hoặc thay đổi cấu trúc khuôn mặt. Vì vậy, không nên kỳ vọng phương pháp này có thể đảo ngược quá trình lão hóa.

4. Uống nước muối loãng, ăn trứng luộc vào buổi sáng

Nữ diễn viên tiết lộ cô có thói quen uống một cốc nước ấm pha chút muối sau khi thức dậy, đồng thời ăn trứng luộc vào buổi sáng.

Tuy nhiên, uống nước muối không phải thói quen cần thiết với tất cả mọi người. Phần lớn chúng ta đã nhận đủ natri từ thực phẩm hằng ngày, trong khi bổ sung quá nhiều muối có thể làm tăng gánh nặng sức khỏe, đặc biệt ở người bị tăng huyết áp hoặc mắc bệnh thận.

Nếu chỉ muốn bù nước sau một đêm ngủ dài, một cốc nước lọc là lựa chọn phù hợp. Trứng luộc có thể cung cấp protein, nhất là khi kết hợp cùng rau củ và ngũ cốc nguyên hạt.

5. Tăng cường rau xanh trong chế độ ăn

Chae Jung-an cho biết cô thường lựa chọn các bữa ăn thiên về thực vật vào cuối tuần, chẳng hạn sandwich nhiều rau. Cô cũng yêu thích các món canh, súp.

Rau xanh cung cấp chất xơ, vitamin và khoáng chất, góp phần hỗ trợ tiêu hóa và duy trì chế độ ăn cân bằng. Tuy nhiên, nếu ăn chay thường xuyên, cần chú ý bổ sung đủ protein từ đậu, đậu phụ, các loại hạt và những dưỡng chất thiết yếu khác.

6. Hạn chế đồ chiên rán và thực phẩm nhiều đường

Chae Jung-an cho biết cô ít ăn đồ chiên rán, hạn chế đồ ngọt và không ăn thịt gà vì lý do liên quan đến cơ địa.

Việc hạn chế thực phẩm nhiều đường có lợi cho sức khỏe tổng thể. Khi đường phản ứng với protein hoặc lipid trong cơ thể, các sản phẩm glycat hóa bền vững (AGEs) có thể hình thành, góp phần làm thay đổi cấu trúc collagen và elastin - những thành phần quan trọng đối với độ đàn hồi của da.

Đồ chiên rán chế biến ở nhiệt độ cao cũng có thể chứa nhiều AGEs. Dù vậy, điều quan trọng không phải kiêng tuyệt đối một món ăn mà là duy trì chế độ ăn đa dạng, hạn chế đồ ngọt và thực phẩm chiên rán thường xuyên.

Ở tuổi 49, Chae Jung-an vẫn gây ấn tượng với phong thái thanh lịch và vẻ ngoài rạng rỡ. Những chia sẻ của cô có thể là nguồn cảm hứng để mỗi người quan tâm hơn đến việc chăm sóc bản thân, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là lựa chọn các thói quen phù hợp, có cơ sở khoa học và duy trì đều đặn thay vì chạy theo những lời quảng bá về khả năng "đảo ngược tuổi tác".

Theo Tvbs