Đây là loại rau nằm trong top 10 rau củ quả ít thuốc trừ sâu nhất, do Tổ chức môi trường EWG (Mỹ) đánh giá. Loại rau này cũng chứa rất nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe nhưng chợ Việt vừa rẻ vừa sẵn.

Loại rau quen thuộc được Mỹ đánh giá “ngậm” ít thuốc trừ sâu

Thực phẩm chứa dư lượng thuốc trừ sâu vẫn luôn là nỗi lo lắng của nhiều người tiêu dùng. Đặc biệt là trong bối cảnh ngày càng có nhiều người quan tâm đến vấn đề sức khỏe và vệ sinh an toàn thực phẩm. Tiêu thụ thực phẩm tồn dư thuốc trừ sâu đồng nghĩa với nạp trực tiếp các hóa chất độc hại vào cơ thể. Các chất này tích tụ theo thời gian có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý nghiêm trọng như ung thư, tim mạch hay rối loạn chức năng sinh sản,...

Súp lơ xanh là 1 trong 10 loại rau củ quả ít thuốc trừ sâu

Hiểu rõ điều này, mỗi năm Tổ chức môi trường EWG (Mỹ) đều công bố danh sách “Clean Fifteen” gồm các loại trái cây và rau củ có mức tồn dư thuốc trừ sâu thấp nhất, nhằm cung cấp thông tin tham khảo đáng tin cậy cho người tiêu dùng.

Trong top 10 loại rau củ quả “ngậm” ít thuốc trừ sâu nhất năm 2025 bất ngờ lại có sự góp mặt của một loại rau quen thuộc với nhiều người Việt Nam. Đó là súp lơ xanh ở vị trí thứ 10.

Theo chuyên trang sức khỏe Mỹ Healthline, súp lơ xanh có thể tiết ra hợp chất thực vật gọi là glucosinolate tương tự như bắp cải. Hợp chất này giúp xua đuổi côn trùng và sâu bệnh hiệu quả, giúp loại rau này ít bị sâu bệnh hơn các loại rau khác.

Không chỉ là một trong 10 loại rau củ quả “ngậm” ít thuốc trừ sâu, súp lơ xanh còn chứa hàm lượng chất dinh dưỡng phong phú.

Súp lơ xanh được đánh giá cao về dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe

Chuyên gia dinh dưỡng Mỹ Jennifer Weis đánh giá trên trang Real Simple: “Súp lơ xanh là một trong những loại rau bổ dưỡng nhất mà bạn có thể thêm vào chế độ ăn. Súp lơ xanh chứa ít carbohydrate, nhiều chất xơ và cung cấp một lượng vitamin A, vitamin C và vitamin K đáng kể cùng các chất dinh dưỡng như folate, kali, phốt pho và selen”.

Súp lơ xanh được chuyên gia đánh giá là loại rau bổ dưỡng, dễ ăn

Nhờ vào các chất dinh dưỡng đa dạng, rau súp lơ xanh có thể đem đến hàng loạt lợi ích khác nhau cho sức khỏe.

- Ngăn ngừa ung thư: Theo trang The Telegraph, hợp chất isothiocyanates được hình thành khi tiêu hóa súp lơ xanh, có khả năng loại bỏ chất độc hại có thể gây ung thư khỏi cơ thể và ngăn ngừa viêm nhiễm hiệu quả. Nghiên cứu cho thấy nam giới ăn khoảng 400g súp lơ xanh mỗi tuần có nguy cơ mắc ung thư tuyến tiền liệt thấp hơn. Đồng thời, nghiên cứu từ Đại học Hoàng gia London (Anh) cũng cho thấy việc bổ sung folate, là dưỡng chất có nhiều trong súp lơ xanh có thể giúp giảm 7% nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng.

- Bảo vệ tim mạch: Chất xơ, kali và các chất chống oxy hóa trong súp lơ xanh có thể giúp giảm cholesterol “xấu” trong máu, ngăn ngừa tình trạng tích tụ mảng bám trong thành mạch, hạn chế nguy cơ mắc xơ vữa động mạch, là nguyên nhân hàng đầu gây đau tim và đột quỵ.

Súp lơ xanh giá rẻ nhưng chứa nhiều chất quý chống ung thư

- Tốt cho tiêu hóa: Với nguồn chất xơ dồi dào, súp lơ xanh tăng cường nhu động ruột, ngăn ngừa táo bón, trang tin sức khỏe Mỹ Verywell Health cho hay.

- Bảo vệ sức khỏe não bộ: Các hợp chất sinh học trong súp lơ xanh có thể làm chậm quá trình suy giảm nhận thức, cải thiện trí nhớ và bảo vệ các tế bào thần kinh. Đặc biệt hữu ích với người cao tuổi hoặc nhóm có nguy cơ mắc bệnh Alzheimer.

- Tăng miễn dịch, chống viêm: Súp lơ xanh chứa lượng lớn vitamin C, khoảng 89,2mg trên 100g. Ăn nhiều súp lơ xanh có thể giúp củng cố hệ miễn dịch và bảo vệ cơ thể trước các tác nhân gây bệnh.

- Bảo vệ gan: Một nghiên cứu đăng tải trên Tạp chí Hepatology cho thấy sulforaphane trong súp lơ xanh có thể kích thích gan sản sinh các enzyme giải độc, hỗ trợ cải thiện chỉ số men gan và ngăn chặn quá trình tích tụ độc tố. Nhờ vậy, thường xuyên ăn súp lơ xanh có thể giúp hạn chế nguy cơ mắc gan nhiễm mỡ và các bệnh gan mạn tính.

Súp lơ xanh được chế biến thành nhiều món ăn khác nhau

Súp lơ xanh là một trong những loại rau có dư lượng thuốc trừ sâu thấp nhất, đồng thời lại chứa nhiều chất dinh dưỡng có lợi. Do đó, các chuyên gia khuyến khích mọi người nên bổ sung loại rau này vào chế độ ăn hàng ngày để tăng cường sức khỏe. Tuy nhiên, vẫn nên kết hợp với các rau củ quả khác và chế độ ăn uống chung đủ đạm, vận động đều đặn, ngủ nghỉ khoa học nếu muốn phòng ung thư, sống lâu và sống khỏe.