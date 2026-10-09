Ung thư thực quản thường đặc biệt "để mắt" tới 4 nhóm người này

Theo chuyên gia ung bướu, ung thư thực quản có thể liên quan đến nhiều yếu tố nguy cơ, trong đó có những thói quen sinh hoạt thường ngày.

Phát hiện ung thư sau dấu hiệu nuốt nghẹn, sụt cân

Theo thông tin từ Bệnh viện K, anh N.Đ.C. (33 tuổi) đến khám sau khi xuất hiện tình trạng nuốt nghẹn, kèm sụt khoảng 2 kg.

Kết quả nội soi ghi nhận tổn thương sùi loét, thâm nhiễm tại vùng tâm vị, kích thước khoảng 2,5 cm. Kết quả giải phẫu bệnh xác định ung thư biểu mô tuyến kém biệt hóa, có thành phần tế bào nhẫn.

Trước khi phẫu thuật, người bệnh được điều trị hóa chất tân bổ trợ theo phác đồ FLOT trong 4 chu kỳ.

Sau điều trị, các kết quả đánh giá ghi nhận những dấu hiệu thuận lợi. Chụp cắt lớp vi tính không phát hiện bất thường tại ổ bụng, trong khi nội soi chủ yếu ghi nhận hình ảnh viêm và sẹo cũ ở vùng tâm vị.

Các bác sĩ quyết định phẫu thuật triệt căn với sự hỗ trợ của hệ thống robot. Ca mổ do TS.BS Đoàn Trọng Tú, Trưởng khoa Ngoại Bụng 2, thực hiện cùng sự hỗ trợ của chuyên gia từ Mỹ.

Theo các bác sĩ, phẫu thuật ung thư tại vùng chuyển tiếp giữa thực quản và dạ dày có nhiều thách thức do vị trí này liên quan đến các cấu trúc giải phẫu quan trọng. Bên cạnh việc xử lý khối u, phẫu thuật cần bảo đảm diện cắt và kiểm soát hạch vùng.

Ca mổ của bệnh nhân tại Bệnh viện K (ảnh: T.H).

4 nhóm người dễ mắc ung thư thực quản

Theo chuyên gia ung bướu, ung thư thực quản có thể liên quan đến nhiều yếu tố nguy cơ, trong đó có những thói quen sinh hoạt thường ngày. Theo đó, những người có nguy cơ cao mắc loại ung thư này là:

Thứ nhất, người hút thuốc lá và sử dụng rượu bia. Hút thuốc lá, xì gà, thuốc tẩu và uống nhiều rượu là những yếu tố nguy cơ quan trọng của ung thư thực quản. Nguy cơ có thể tăng cao hơn khi một người vừa hút thuốc vừa uống nhiều rượu.

Thứ hai, người có chế độ ăn uống không lành mạnh. Việc thường xuyên tiêu thụ thực phẩm chế biến sẵn, một số loại thực phẩm bảo quản bằng cách muối hoặc chứa các hợp chất có hại có thể liên quan đến nguy cơ ung thư. Tuy nhiên, mức độ nguy cơ còn phụ thuộc vào loại thực phẩm, cách chế biến và tần suất sử dụng.

Thứ ba, người thường xuyên uống đồ uống quá nóng. Một số nghiên cứu ghi nhận việc uống đồ uống ở nhiệt độ rất cao, khoảng trên 65 độ C, có liên quan đến nguy cơ ung thư thực quản. Tổn thương nhiệt lặp đi lặp lại có thể góp phần làm tăng nguy cơ mắc bệnh.

Thứ tư, người bị trào ngược dạ dày – thực quản kéo dài. Tình trạng trào ngược mạn tính có thể dẫn đến thực quản Barrett, một biến đổi niêm mạc làm tăng nguy cơ ung thư biểu mô tuyến thực quản. Tuy nhiên, không phải tất cả người bị trào ngược đều tiến triển thành ung thư.

Ngoài những yếu tố trên, một số bệnh lý như co thắt tâm vị, tiền sử phẫu thuật dạ dày và các tổn thương tiền ung thư cũng có thể liên quan đến nguy cơ mắc bệnh. Mức độ ảnh hưởng khác nhau tùy từng tình trạng và loại ung thư.

Làm gì để giảm nguy cơ mắc bệnh?

Để giảm nguy cơ ung thư thực quản, các chuyên gia khuyến cáo không hút thuốc lá, hạn chế tối đa rượu bia, duy trì chế độ ăn cân bằng với nhiều rau xanh, trái cây và hạn chế thực phẩm chế biến sẵn. Người dân cũng nên tránh uống đồ uống khi còn quá nóng.

Duy trì cân nặng hợp lý, vận động thường xuyên và điều trị các bệnh lý đường tiêu hóa theo hướng dẫn của bác sĩ cũng góp phần bảo vệ sức khỏe.

Đặc biệt, người có triệu chứng nuốt nghẹn kéo dài hoặc tăng dần, đau khi nuốt, sụt cân không rõ nguyên nhân cần đi khám sớm để xác định nguyên nhân. Người mắc trào ngược dạ dày – thực quản kéo dài hoặc đã được chẩn đoán thực quản Barrett nên tái khám theo hướng dẫn của bác sĩ.

Hiện chưa có khuyến cáo tầm soát ung thư thực quản đại trà cho toàn bộ dân số. Việc nội soi và theo dõi định kỳ cần căn cứ vào triệu chứng, tiền sử bệnh, yếu tố nguy cơ và chỉ định chuyên môn.