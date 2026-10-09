Ai là người sống lâu nhất trong lịch sử nhân loại?

Cụ bà Jeanne Louise Calment đã sống qua hai cuộc chiến tranh thế giới nhờ tinh thần thoải mái, sự lạc quan, yêu đời và chế độ ăn uống lành mạnh.

Theo dữ liệu được Guinness World Records xác minh và công bố, lịch sử nhân loại chỉ ghi nhận một số rất ít người có thể vượt qua ngưỡng 117-120 tuổi với hồ sơ giấy tờ đầy đủ, minh bạch.

Người sống thọ nhất thế giới

Người sống thọ nhất từng được xác nhận trong lịch sử là cụ bà Jeanne Louise Calment (người Pháp) sinh năm 1875, 14 năm trước khi tháp Eiffel được xây dựng. Bà qua đời năm 1997, hưởng thọ 122 tuổi 164 ngày, một con số đến nay vẫn chưa ai có thể vượt qua.

Cụ bà Jeanne Louise Calment là người sống thọ nhất thế giới. (Ảnh: EL PAÍS)

Tuổi thọ của cụ bà Jeanne Calment được xác minh kỹ lưỡng thông qua giấy khai sinh, hồ sơ dân sự, lời khai của nhân chứng và các tài liệu lịch sử. Nhờ vậy, kỷ lục của cụ trở thành cột mốc gần như “bất khả xâm phạm”.

Trong cuộc đời kéo dài hơn một thế kỷ, cụ Calment đã chứng kiến cả hai Thế chiến, sự ra đời của điện ảnh, hàng không, truyền hình và kỷ nguyên công nghệ hiện đại.

Theo Guinness World Records, bí quyết giúp cụ Jeanne Calment sống thọ là chế độ ăn uống lành mạnh với nhiều dầu ô liu. Tuy nhiên, thỉnh thoảng cụ cũng ăn sô cô la và hút thuốc từ năm 21 tuổi đến năm 117 tuổi. Thậm chí, cụ kết thúc mỗi ngày bằng một ly rượu trước khi đi ngủ.

Bên cạnh đó, cụ Calment còn nổi tiếng với lối sống giản dị, tinh thần lạc quan và khiếu hài hước hiếm thấy ở tuổi xế chiều. Những người từng gặp đều cảm nhận cụ Calment rất yêu đời. Cụ bắt đầu tập đấu kiếm khi 88 tuổi. Cụ đạp xe mỗi ngày cho đến khi hơn 100 tuổi. Cụ sống một mình đến lúc 110 tuổi.

Theo nhiều nhà nghiên cứu, chính tinh thần thoải mái, sự lạc quan, ăn uống điều độ và luôn giữ sự tò mò với cuộc sống có thể là một trong những “chìa khóa” giúp cụ sống lâu đến vậy.

Người cao tuổi nhất còn sống hiện nay là ai?

Theo Science Focus, tính đến tháng 9/2026, người cao tuổi nhất còn sống là cụ bà Ethel Caterham (117 tuổi).

Cụ sinh ngày 21/8/1909 tại Hampshire (Anh), dưới triều đại của Edward VII. Hiện, cụ đang sống trong một viện dưỡng lão ở Lightwater, Surrey, cách thủ đô London khoảng 40km. Cụ bà Ethel Caterham đã đi vào lịch sử khi trở thành người Anh đầu tiên sống tới mốc 117 tuổi, theo xác nhận từ Tổ chức Kỷ lục Thế giới Guinness.

Theo sách kỷ lục Guinness thế giới, cụ Ethel Caterham là con thứ 2 trong số 8 người con của gia đình. Đáng chú ý, chị gái của cụ, Gladys Babilas, cũng sống thọ hơn 100 tuổi, hưởng thọ 104 năm và 78 ngày.

Cụ bà Ethel Caterham mừng sinh nhật lần thứ 117 vào ngày 21/8. (Ảnh: AP)

Chia sẻ về bí quyết sống hơn một thế kỷ, cụ Caterham cho rằng tuổi thọ của mình đến từ chính thái độ sống. “Tôi bình thản đón nhận mọi thứ đến với mình, cả những lúc thăng lẫn trầm”, cụ chia sẻ với đài BBC Radio Surrey vào năm 2020.

Đồng thời, cụ Ethel Caterham tiết lộ một phương châm sống là “không bao giờ tranh cãi với ai”. “Tôi lắng nghe và làm những gì mình thích”, cụ nói.