Bác sĩ nói siêu thực phẩm này giúp làm thông động mạch, “tốt hơn aspirin”

Một chuyên gia sức khỏe đã chỉ ra một nhóm siêu thực phẩm cụ thể mà ông cho rằng có khả năng làm thông động mạch “tốt hơn aspirin”.

Tình trạng tắc nghẽn động mạch có thể dẫn đến đột quỵ, đau tim hoặc các vấn đề sức khỏe khác. Vì vậy, việc giữ cho động mạch thông thoáng đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe.

Động mạch bị tắc nghẽn sẽ hạn chế lưu lượng máu. Khi động mạch không bị cản trở, máu lưu thông hiệu quả hơn, đưa oxy và chất dinh dưỡng đến các cơ quan thiết yếu, đồng thời giảm nguy cơ mắc nhiều vấn đề sức khỏe như đau tim, đột quỵ và các biến chứng liên quan đến tim mạch khác. Duy trì chế độ ăn uống lành mạnh là yếu tố then chốt để bảo vệ sức khỏe tim mạch nói chung.

Mới đây, bác sĩ Eric Berg (tại Mỹ), nhà giáo dục sức khỏe nổi tiếng với 13,5 triệu người đăng ký trên YouTube, đã chia sẻ những lợi ích của một nhóm thực phẩm được cho là có thể giúp duy trì sự lưu thông máu trong động mạch.

Trong video có tiêu đề “#1 Best Food to Unclog Arteries” (Thực phẩm số 1 giúp làm thông động mạch), với hình thu nhỏ kèm dòng chữ “Better than aspirin” (Tốt hơn aspirin), bác sĩ Berg nói với người xem: “Hãy tìm hiểu về loại thực phẩm tốt nhất thế giới giúp làm thông động mạch, đồng thời ngăn ngừa đau tim hoặc đột quỵ”.

Ông nhấn mạnh rằng loại siêu thực phẩm này có thể giúp “làm sạch” động mạch một cách tự nhiên mà không gây tác dụng phụ.

Bác sĩ Berg nói gì?

Bác sĩ Berg cho biết các thực phẩm chứa axit eicosapentaenoic (EPA), một loại axit béo omega-3, là những thực phẩm rất tốt cho động mạch. EPA được biết đến với khả năng làm giảm nồng độ triglyceride, một dạng chất béo có trong máu. Triglyceride cao có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim.

EPA cũng có thể giúp giảm cholesterol LDL (cholesterol “xấu”) và các hạt cholesterol bất lợi khác.

“EPA giúp ngăn ngừa tắc nghẽn động mạch bằng cách khiến tiểu cầu ít kết dính hơn. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng EPA có thể làm loãng máu tương tự aspirin liều thấp”, bác sĩ Berg cho biết.

“EPA có thể ổn định các mảng xơ vữa dễ tổn thương trong động mạch bằng cách giảm viêm. Một nghiên cứu năm 2019 cho thấy những người sử dụng EPA có mức độ mảng xơ vữa giảm đáng kể, tình trạng viêm giảm và ít gặp biến cố tim mạch hơn. EPA cũng có thể tác động tích cực đến tâm trạng nhờ làm giảm cortisol và adrenaline”.

Bác sĩ Berg cho biết cá hồi, cá thu, các loại cá béo và dầu cá là những nguồn cung cấp EPA tốt nhất.

Món cá hồi ăn cùng cơm và măng tây.

Quỹ Tim mạch Anh (British Heart Foundation) cũng nhấn mạnh các loại cá béo như cá hồi, cá thu, cá trích, cá mòi và cá cơm là những nguồn EPA dồi dào. Dầu gan cá tuyết, hàu, một số loại cá thịt trắng và động vật có vỏ cũng chứa EPA.

Các lựa chọn có nguồn gốc thực vật như hạt lanh, hạt chia và quả óc chó cung cấp axit alpha-linolenic (ALA). Cơ thể có thể chuyển đổi ALA thành EPA, tuy nhiên quá trình này không hiệu quả bằng việc hấp thụ EPA trực tiếp từ cá.

Dù các thực phẩm chứa EPA có thể mang lại một số lợi ích cho sức khỏe tim mạch, bạn không nên quá phụ thuộc vào một loại thực phẩm hay xem đó là giải pháp duy nhất để bảo vệ động mạch. Một chế độ ăn uống cân bằng, đa dạng thực phẩm, kết hợp rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu, cá và những nguồn chất béo lành mạnh mới là nền tảng quan trọng cho sức khỏe lâu dài. Bên cạnh đó, cần hạn chế chất béo bão hòa, muối và đường bổ sung, đồng thời duy trì vận động thể chất.

Aspirin có giúp làm thông động mạch không?

Aspirin có thể hỗ trợ trong trường hợp động mạch bị tắc nghẽn, nhưng không trực tiếp điều trị tình trạng tắc nghẽn. Đây là thuốc chống kết tập tiểu cầu, có tác dụng ngăn ngừa hình thành cục máu đông trong các động mạch bị hẹp. Những cục máu đông này có thể dẫn đến đau tim hoặc đột quỵ. Aspirin không loại bỏ các mảng xơ vữa gây tắc nghẽn động mạch. Thay vào đó, thuốc giúp kiểm soát nguy cơ xảy ra các biến chứng do tình trạng tắc nghẽn gây ra.

Các bác sĩ thường khuyến nghị sử dụng aspirin cho những người đã mắc bệnh tim hoặc có nguy cơ cao bị đau tim, đột quỵ, đặc biệt sau khi trải qua các thủ thuật như nong mạch vành. Tuy nhiên, aspirin không phù hợp với tất cả mọi người, nhất là những người chưa từng mắc bệnh tim hoặc có nguy cơ chảy máu cao.

Điều quan trọng là phải tham khảo ý kiến chuyên gia y tế trước khi bắt đầu sử dụng aspirin, bởi thuốc có thể gây ra các tác dụng phụ như xuất huyết dạ dày.