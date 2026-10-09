90,3% trẻ được khám sàng lọc có vấn đề sức khỏe bất thường

Kết quả nghiên cứu của Bệnh viện Nhi Hà Nội cho thấy, trong 169.352 trẻ em dưới 18 tuổi được ghi nhận khám sức khỏe tại 78/126 xã, phường, có 90,3% trẻ phát hiện ít nhất một vấn đề sức khỏe bất thường.

Đáng chú ý, bệnh răng miệng, tật khúc xạ, thừa cân, béo phì và suy dinh dưỡng là những vấn đề nổi bật, với sự khác biệt rõ rệt giữa các khu vực và nhóm tuổi.

Nghiên cứu “Mô hình quản lý sức khỏe trẻ em tại thành phố Hà Nội theo dữ liệu ứng dụng công nghệ thông tin trong khám sức khỏe định kỳ” do TS.BS Ngô Quang Hùng, Chủ tịch Hội Nhi khoa thành phố Hà Nội, Giám đốc Bệnh viện Nhi Hà Nội, trình bày, ngày 9/10 tại Hội nghị Nhi khoa Hà Nội lần thứ II năm 2026, cho thấy bệnh lý Răng - Hàm - Mặt chiếm tỷ lệ cao nhất, với 67,7%. Tiếp theo là các vấn đề về mắt và tật khúc xạ, chiếm 26,1%; thừa cân, béo phì chiếm 20%; suy dinh dưỡng chiếm 11,6%.

Bác sĩ BV Nhi Hà Nội khám sức khỏe sàng lọc cho trẻ trước năm học mới.

Đáng chú ý, mô hình bệnh tật có sự khác biệt giữa các khu vực địa lý và cấp học. Theo báo cáo, sự khác biệt giữa ba khu vực gồm nội thành, vùng đô thị mở rộng và ngoại thành có ý nghĩa thống kê ở 11/14 nhóm bệnh được phân tích. Ba nhóm bệnh hô hấp, tiết niệu và thần kinh không ghi nhận sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa các khu vực.

Tại vùng đô thị mở rộng, các vấn đề nổi bật gồm bệnh răng miệng, chiếm 30%; bệnh về mắt chiếm 13%; thừa cân, béo phì chiếm 10,1%.

Trong khi đó, khu vực ngoại thành nổi bật với tỷ lệ suy dinh dưỡng và các vấn đề răng miệng. Từ kết quả này, nhóm nghiên cứu đánh giá khu vực ngoại thành cần được ưu tiên can thiệp ở mức rất cao, tập trung cải thiện dinh dưỡng và chăm sóc răng miệng cho trẻ. Khu vực nội thành và vùng đô thị mở rộng cũng cần được ưu tiên ở mức cao, với trọng tâm là kiểm soát tật khúc xạ, thừa cân, béo phì và tăng cường chăm sóc răng miệng học đường.

Càng lên cấp học cao, tỷ lệ tật khúc xạ càng tăng

TS. Hùng cho hay, một trong những phát hiện đáng chú ý của nghiên cứu là sự khác biệt về tình trạng sức khỏe theo cấp học, từ mầm non, tiểu học, THCS đến THPT.

Theo số liệu được báo cáo, tỷ lệ tật khúc xạ tăng liên tục theo cấp học: 0,1% ở nhóm mầm non, 40,4% ở tiểu học, 51,2% ở THCS và 68,6% ở THPT.

Tuy nhiên, các số liệu trên phản ánh kết quả ghi nhận trong nhóm trẻ được khám theo nghiên cứu, không đồng nghĩa với tỷ lệ mắc tật khúc xạ của toàn bộ học sinh Hà Nội.

Ở chiều ngược lại, trẻ mầm non có tỷ lệ các vấn đề răng miệng và suy dinh dưỡng đáng chú ý. Báo cáo ghi nhận bệnh răng miệng ở nhóm này chiếm tỷ lệ khoảng 95%, sau đó giảm dần theo cấp học.

TS.BS Ngô Quang Hùng, Chủ tịch Hội Nhi khoa TP Hà Nội, Giám đốc BV Nhi Hà Nội phát biểu tại Hội nghị ngày 9/10.

Với tình trạng thừa cân, béo phì, phân tích cho thấy tỷ lệ có xu hướng tăng từ bậc mầm non lên tiểu học, sau đó giảm dần ở các cấp học cao hơn. Sự khác biệt được báo cáo có ý nghĩa thống kê.

Từ kết quả này, nhóm nghiên cứu xác định tiểu học là giai đoạn cần ưu tiên can thiệp về dinh dưỡng và vận động nhằm kiểm soát nguy cơ thừa cân, béo phì.

Đối với nhóm học sinh tiểu học và THCS, báo cáo xếp mức ưu tiên can thiệp rất cao do các vấn đề béo phì và tật khúc xạ tăng đáng kể so với nhóm mầm non. Trong khi đó, trẻ mầm non cần được chú trọng sàng lọc suy dinh dưỡng, chăm sóc răng miệng và phát hiện sớm nguy cơ tự kỷ.

Với học sinh THPT, ngoài việc bảo vệ thị lực, nhóm nghiên cứu đề xuất quan tâm hơn đến sức khỏe tâm thần, nhất là trong giai đoạn học tập, ôn thi với áp lực cao.

Số hóa dữ liệu khám sức khỏe trẻ em để nhận diện nguy cơ

Theo báo cáo, Hà Nội có 126 xã, phường với khoảng 2,22 triệu trẻ em dưới 18 tuổi thuộc diện quản lý. Tuy nhiên, dữ liệu được sử dụng trong nghiên cứu mới ghi nhận kết quả khám sức khỏe từ 78 xã, phường đang sử dụng phần mềm của Bệnh viện Nhi Hà Nội.

Tại các địa bàn này, phần mềm ghi nhận 220.272 trẻ đăng ký khám. Đến thời điểm phân tích, có 169.352 trẻ đã được khám, tương đương 76,9% số trẻ đăng ký trên phần mềm.

Nhóm nghiên cứu lưu ý, 220.272 trẻ không phải tổng số trẻ đăng ký khám sức khỏe trên toàn thành phố. Do đó, 169.352 trẻ được khám chỉ tương đương khoảng 7,6% tổng số trẻ dưới 18 tuổi thuộc diện quản lý tại Hà Nội. Tỷ lệ 76,9% là tỷ lệ trẻ đã khám so với số đăng ký trên phần mềm, không phải tỷ lệ bao phủ khám sức khỏe của toàn thành phố.

Từ những kết quả và hạn chế trên, nhóm nghiên cứu nhấn mạnh sự cần thiết phải tiếp tục mở rộng phạm vi số hóa dữ liệu khám sức khỏe định kỳ, tăng cường chất lượng nhập liệu và hoàn thiện hệ thống giám sát sức khỏe trẻ em.