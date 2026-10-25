Đái tháo đường có thể gây mù lòa nếu bỏ qua biến chứng mắt

Bệnh võng mạc đái tháo đường có thể tiến triển âm thầm, gây suy giảm thị lực, thậm chí mù lòa nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

Ảnh minh họa.

Đường huyết tăng cao kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến tim, thận và hệ thần kinh mà còn có thể gây tổn thương võng mạc - lớp mô nhạy cảm với ánh sáng nằm phía sau mắt, có vai trò tiếp nhận ánh sáng và truyền thông tin hình ảnh lên não.

Theo Bệnh viện Nội tiết Trung ương, đường huyết cao kéo dài có thể làm tổn thương các mạch máu nhỏ ở võng mạc, khiến mạch máu rò rỉ, gây xuất huyết hoặc thoát dịch vào mô võng mạc. Khi bệnh tiến triển, một số vùng võng mạc bị thiếu máu, kích thích hình thành các mạch máu mới bất thường. Những mạch máu này dễ vỡ, gây xuất huyết trong mắt và làm tăng nguy cơ mất thị lực.

Bệnh có thể tiến triển âm thầm

Ở giai đoạn đầu, bệnh võng mạc đái tháo đường thường chưa gây triệu chứng rõ ràng. Người bệnh vẫn nhìn tương đối bình thường dù tổn thương võng mạc đã xuất hiện.

Khi bệnh tiến triển, người bệnh có thể nhìn mờ, thấy đốm đen hoặc những vệt như ruồi bay trước mắt, hình ảnh biến dạng hoặc mất một phần thị trường. Ở giai đoạn nặng, bệnh có thể gây xuất huyết dịch kính, bong võng mạc do co kéo và suy giảm thị lực nghiêm trọng.

Nguy cơ biến chứng tăng theo thời gian mắc đái tháo đường, đặc biệt ở người kiểm soát đường huyết kém. Người đồng thời mắc tăng huyết áp hoặc rối loạn lipid máu cũng có nguy cơ tổn thương mắt cao hơn.

Chủ động tầm soát để bảo vệ thị lực

Để giảm nguy cơ biến chứng, người bệnh cần tuân thủ phác đồ điều trị, kiểm soát đường huyết, huyết áp và mỡ máu; duy trì chế độ ăn uống, vận động phù hợp theo hướng dẫn của bác sĩ.

Đặc biệt, người bệnh cần khám mắt định kỳ theo lịch hẹn, kể cả khi chưa có dấu hiệu bất thường về thị lực. Việc phát hiện sớm giúp bác sĩ đánh giá mức độ tổn thương và lựa chọn phương pháp theo dõi, điều trị phù hợp.

Khi xuất hiện tình trạng nhìn mờ, ruồi bay tăng đột ngột, chớp sáng, bóng đen che khuất tầm nhìn hoặc thị lực giảm nhanh, người bệnh cần đi khám ngay. Tùy mức độ tổn thương, bác sĩ có thể chỉ định điều trị bằng laser, tiêm thuốc nội nhãn hoặc các phương pháp chuyên khoa khác.

Bệnh viện Nội tiết Trung ương khuyến cáo người mắc đái tháo đường nên chủ động trao đổi với bác sĩ về việc tầm soát biến chứng mắt, không chờ đến khi thị lực suy giảm mới đi khám.