Lời khuyên đến những ai hay vo gạo trong ruột nồi cơm điện

Việc trút gạo trực tiếp vào lòng nồi cơm điện để vo cho tiện có thể vô tình gây ra những hệ lụy dai dẳng đối với sức khỏe và thiết bị.

Trong nhịp sống hiện đại bận rộn, không ít người chọn cách trút gạo trực tiếp vào lòng nồi cơm điện rồi xả nước vo cho nhanh gọn. Thói quen này tưởng chừng chỉ là một mẹo nhỏ giúp tiết kiệm thời gian và bớt được một lần rửa thau rổ. Thế nhưng, đằng sau sự tiện lợi tức thì đó lại là nhiều tác hại không nhỏ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng bữa ăn, độ bền của thiết bị và thậm chí là sự an toàn lâu dài của cả gia đình. Nhất là 3 tác hại sau đây:

1. Bào mòn lớp chống dính và nguy cơ tích tụ độc tố từ kim loại

Hầu hết các loại lòng nồi cơm điện hiện nay đều được tráng một lớp phủ chống dính chuyên dụng (như Teflon hoặc Ceramic) để ngăn cơm bị bám dính hay cháy khét.

Ảnh minh họa

Khi gạo chưa được làm mềm bằng nước, các hạt gạo có góc cạnh rất cứng và sắc. Thao tác dùng tay miết, chà xát gạo mạnh vào thành và đáy nồi sẽ tạo ra hàng ngàn vết trầy xước li ti. Ban đầu, các vết xước này rất khó thấy bằng mắt thường, nhưng theo thời gian, chúng sẽ mở rộng thành các mảng bong tróc lớn.

Khi mất đi lớp bảo vệ, phần lõi nhôm hoặc hợp kim kim loại bên dưới sẽ tiếp xúc trực tiếp với nước và nhiệt độ cao. Việc nấu nướng hàng ngày trên bề mặt kim loại bị ăn mòn có thể khiến các ion kim loại giải phóng vào cơm. Về lâu dài, điều này tạo ra gánh nặng cho hệ tiêu hóa, làm gia tăng độc tố tích tụ trong cơ thể mà ít người để ý.

2. Làm thất thoát lượng dưỡng chất quý giá và giảm chất lượng hạt cơm

Tác hại thứ hai đến từ chính cách tác động lực khi vo gạo trong một không gian chật hẹp như lòng nồi. Do diện tích lòng nồi sâu và hẹp, chúng ta thường có xu hướng dùng lực tay xoay tròn và miết mạnh hạt gạo vào đáy nồi cứng để làm sạch nhanh.

Chính lực cọ xát quá mạnh này sẽ đánh tan lớp cám mỏng bao bọc bên ngoài hạt gạo. Lớp cám này thực chất là nơi tập trung phần lớn vitamin nhóm B (B1, B3, B6), khoáng chất và chất xơ. Việc vo gạo quá kỹ và bị ma sát mạnh trong lòng nồi vô tình biến hạt gạo ngon thành nguồn tinh bột "rỗng" dinh dưỡng.

Ảnh minh họa

Không những thế, việc đáy nồi bị trầy xước và biến dạng nhẹ do lực đè sẽ làm giảm hiệu suất truyền nhiệt của mâm nhiệt. Nhiệt lượng tỏa ra không đồng đều khiến hạt cơm bị tình trạng trên sống dưới nhão, cơm mất đi độ dẻo thơm và vị ngọt tự nhiên.

3. Tích tụ vi khuẩn tại các khe hở và làm suy giảm tuổi thọ của nồi

Một nguy cơ khác thường bị bỏ qua là vấn đề vệ sinh thiết bị. Khi vo gạo trực tiếp trong lòng nồi, phần nước tinh bột đục ngầu kèm cặn bẩn rất dễ bắn lên phần vành miệng nồi, chảy vào các khe hở giữa ruột nồi và thân vỏ.

Nước gạo vốn chứa nhiều tinh bột, nếu đọng lại ở những vị trí khó lau chùi này sẽ trở thành môi trường lý tưởng cho vi khuẩn và nấm mốc sinh sôi. Khi nồi hoạt động ở nhiệt độ cao, mùi ẩm mốc hoặc vi khuẩn tích tụ lâu ngày có thể bốc lên, làm ảnh hưởng đến hương vị thơm ngon của cơm.

Ảnh minh họa

Ngoài ra, nếu bạn không lau thật khô phần đáy nồi sau khi vo gạo mà đặt ngay vào mâm nhiệt, những giọt nước đọng chứa cặn bẩn sẽ làm hoen gỉ mâm nhiệt, gây chập cháy rơ-le và khiến chiếc nồi đắt tiền nhanh hỏng hơn rất nhiều.

Mẹo vo gạo và bảo quản nồi đúng chuẩn chuyên gia

Để vừa giữ trọn vẹn giá trị dinh dưỡng của hạt cơm, vừa bảo vệ sức khỏe gia đình và giữ chiếc nồi cơm điện luôn bền đẹp như mới, bạn nên nằm lòng các nguyên tắc sau:

- Sử dụng thau hoặc rổ nhựa mềm riêng: Rửa gạo trong thau nhựa hoặc rổ chuyên dụng giúp bạn dễ dàng gạn sạch bụi bẩn mà không lo làm tổn thương hạt gạo hay trầy xước thiết bị.

Ảnh minh họa

- Thao tác nhẹ nhàng: Chỉ cần khuấy nhẹ tay 1 đến 2 lần cho sạch bụi bẩn rác rưởi rồi chắt nước, tuyệt đối không chà xát hay vò nát hạt gạo.

- Luôn lau khô lòng nồi trước khi bật bếp: Dùng khăn mềm lau thật khô phần ngoại vi và đáy ruột nồi trước khi đặt vào thân nồi.

- Vệ sinh bằng miếng bọt biển mềm: Khi rửa ruột nồi, chỉ dùng phần xốp mềm, tránh xa các búi sắt hay dung dịch tẩy rửa có tính ăn mòn cao.