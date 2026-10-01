Kim Ji Won: Từ hình ảnh gầy gò đến nữ bác sĩ “bá khí” trong Doctor X và bí quyết phía sau khí chất cuốn hút trên màn ảnh

Từng khiến người hâm mộ lo lắng vì ngoại hình gầy đi trông thấy, Kim Ji Won nay trở lại màn ảnh với hình tượng nữ bác sĩ phẫu thuật lạnh lùng, sắc sảo và đầy khí chất.

Đằng sau diện mạo cuốn hút ấy là quá trình chuẩn bị vai diễn nghiêm túc cùng những thói quen chăm sóc bản thân được nữ diễn viên tiết lộ, từ ăn uống, vận động đến chăm sóc răng miệng và giảm mệt mỏi khi làm việc kéo dài.

Nữ bác sĩ “bá khí” gây chú ý: Không cần phô trương vẫn toát lên khí chất mạnh mẽ

Sự trở lại của Kim Ji Won trong Doctor X: Age of the White Mafia đang thu hút sự quan tâm của khán giả yêu phim Hàn. Sau thành công của Nữ hoàng nước mắt, nữ diễn viên sinh năm 1992 tiếp tục thử sức với một hình tượng hoàn toàn khác: Gye Soo Jung, nữ bác sĩ phẫu thuật tài năng, lạnh lùng, quyết đoán và không ngại đối đầu với những thế lực thao túng môi trường bệnh viện.

Nếu Hong Hae In của Nữ hoàng nước mắt gây ấn tượng bằng vẻ sang trọng, quyền quý của một nữ tài phiệt, Gye Soo Jung lại mang đến cảm giác sắc lạnh, bất cần và có phần nổi loạn. Mái tóc ngắn, ánh mắt sắc sảo, trang phục tối giản cùng phong thái dứt khoát khiến nhân vật toát lên khí chất mạnh mẽ ngay cả khi không cần những bộ cánh cầu kỳ.

Sức hút của Kim Ji Won trong Doctor X không đến từ lớp trang điểm hay những bộ trang phục cầu kỳ, mà nằm ở ánh mắt sắc sảo, biểu cảm tiết chế và phong thái tự tin của một nữ bác sĩ tài năng. Để vai diễn thêm thuyết phục, cô còn luyện các thao tác phẫu thuật cùng chuyên gia y tế.

Trong video hậu trường, nữ diễn viên tiết lộ đã tự mua chỉ khâu để tập thắt nút, bắt đầu từ loại dây dày trước khi chuyển sang chỉ khâu mảnh. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng ấy góp phần tạo nên hình tượng bác sĩ vừa chân thực vừa đầy sức hút.

Vài tháng trước, ngoại hình gầy gò của Kim Ji Won từng khiến người hâm mộ lo lắng

Thế nhưng, bên cạnh màn trở lại ấn tượng, ngoại hình của Kim Ji Won cũng từng trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội.

Tháng 3/2026, khi xuất hiện tại một sự kiện trang sức ở Milan, Italy, điều khiến nhiều người chú ý lại là vóc dáng có phần mảnh mai hơn trước, gương mặt thanh thoát và phần xương vai lộ rõ trong một số góc quay của nữ diễn viên. Không ít người hâm mộ bày tỏ sự lo lắng, đặt câu hỏi liệu cô có đang giảm cân quá mức hay gặp vấn đề sức khỏe.

Sự thay đổi ấy càng khiến công chúng nhớ đến quá trình kiểm soát cân nặng mà Kim Ji Won từng trải qua khi đóng Nữ hoàng nước mắt năm 2024. Trong phim, cô hóa thân thành Hong Hae In, người thừa kế tập đoàn tài phiệt với hình ảnh chỉn chu, sang trọng và vóc dáng thanh mảnh. Để phù hợp với nhân vật, nữ diễn viên từng tiết lộ mình duy trì chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt trong khoảng một năm.

Trong chương trình Salon Drip 2 vào tháng 3/2024, Kim Ji Won chia sẻ cô thận trọng trong việc lựa chọn thực phẩm, tránh những món nhiều dầu mỡ, khó tiêu và từng kiêng mì tương đen Hàn Quốc (jajangmyeon) suốt thời gian dài. Đây vốn là món ăn yêu thích của cô, nhưng nữ diễn viên vẫn cố gắng hạn chế để phục vụ quá trình chuẩn bị cho vai diễn.

Tuy nhiên, cần nhìn nhận rằng đây là chế độ ăn được Kim Ji Won áp dụng trong một giai đoạn làm nghề cụ thể, không phải công thức giảm cân phù hợp với tất cả mọi người.

Trước những hình ảnh gây bàn tán hồi tháng 3, một số trang tin Hàn Quốc dẫn nguồn xác nhận rằng nữ diễn viên không gặp vấn đề sức khỏe như những đồn đoán trên mạng. Vì vậy, không thể chỉ dựa vào ảnh chụp, đường nét gương mặt hay vóc dáng để kết luận một người đang mắc bệnh hoặc suy kiệt thể chất.

Điều đáng quan tâm hơn là câu chuyện phía sau áp lực ngoại hình của nghệ sĩ. Sự chuyên nghiệp có thể đòi hỏi những thay đổi lớn về diện mạo, nhưng giảm cân không nên trở thành mục tiêu đánh đổi sức khỏe.

Những thói quen chăm sóc bản thân Kim Ji Won từng chia sẻ

Chú ý đến chế độ ăn: Khi chuẩn bị cho Nữ hoàng nước mắt, nữ diễn viên kiểm soát thực phẩm khá nghiêm ngặt. Với người bình thường, điều đáng tham khảo không phải là kiêng khem kéo dài mà là duy trì chế độ ăn cân bằng, đủ năng lượng, protein, chất béo thiết yếu, vitamin và khoáng chất.

Quan tâm đến vận động: Kim Ji Won từng được đào tạo về khiêu vũ, vũ đạo sân khấu. Vận động giúp rèn luyện sự linh hoạt và sức bền, nhưng để duy trì sức khỏe lâu dài, phụ nữ nên kết hợp hoạt động aerobic với tập sức mạnh phù hợp, thay vì chỉ tập trung đốt calo hay giảm cân.

Chăm sóc răng miệng kỹ lưỡng: Trong video hậu trường Doctor X công bố ngày 23/10/2026, cô giới thiệu nhiều vật dụng vệ sinh răng miệng như bàn chải, kem đánh răng, dụng cụ làm sạch lưỡi và chỉ nha khoa. Đây là một thói quen đời thường dễ tham khảo: Đánh răng đúng cách, làm sạch kẽ răng và khám nha khoa định kỳ quan trọng hơn việc sở hữu nhiều sản phẩm.

Chủ động giảm mệt mỏi khi làm việc dài giờ: Kim Ji Won cho biết có những ngày phải ngồi ô tô khoảng 5 tiếng hoặc đứng khoảng 10 tiếng khi quay phim. Cô mang theo bóng Pilates để kê đỡ vùng thắt lưng, cùng bóng massage và dụng cụ kéo giãn. Với người làm việc văn phòng, việc thay đổi tư thế, đứng dậy vận động và dành thời gian nghỉ ngơi cũng giúp hạn chế cảm giác đau mỏi do duy trì một tư thế quá lâu.

Vẻ đẹp bền vững không chỉ nằm ở vóc dáng

Từ Nữ hoàng nước mắt đến Doctor X, Kim Ji Won cho thấy khả năng biến hóa đáng chú ý qua từng vai diễn. Những gì cô chia sẻ cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tính kỷ luật và sự quan tâm đến những chi tiết nhỏ trong sinh hoạt.

Tuy nhiên, không nên đồng nhất việc giảm cân nghiêm ngặt với bí quyết giữ nhan sắc. Với phụ nữ hiện đại, đặc biệt sau tuổi 35, một cơ thể khỏe mạnh cần được nuôi dưỡng bằng dinh dưỡng cân bằng, vận động đều đặn, ngủ đủ giấc và phục hồi hợp lý. Đó mới là nền tảng giúp duy trì năng lượng, sức bền và thần thái lâu dài.

Kim Ji Won có thể khiến khán giả ấn tượng bởi vẻ đẹp thanh lịch ngoài đời hay khí chất lạnh lùng trên màn ảnh. Nhưng bài học đáng giá nhất không nằm ở việc cố gắng có vóc dáng giống một ngôi sao, mà là chăm sóc cơ thể đủ tốt để bản thân luôn có sức khỏe, sự tự tin và năng lượng theo đuổi những điều mình yêu thích.