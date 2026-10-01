TP Hồ Chí Minh ghi nhận hơn 1.800 ca tay chân miệng trong tuần

Tuần 42/2026, TP Hồ Chí Minh ghi nhận 1.603 ca sốt xuất huyết và 1.800 ca tay chân miệng, số ca mắc cả hai bệnh đều ít biến động so với trung bình 4 tuần trước.

Ảnh minh họa.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh, trong tuần từ ngày 12 đến 18/10, thành phố ghi nhận 1.603 ca sốt xuất huyết, tương đương mức trung bình 4 tuần trước. Tổng số ca mắc tích lũy từ đầu năm đến hết tuần 42 là hơn 40.678 ca.

Các địa phương có số ca mắc trên 100.000 dân cao gồm đặc khu Côn Đảo, Ngãi Giao và Minh Thạnh.

Cùng thời gian này, thành phố ghi nhận 1.800 ca tay chân miệng, tăng 7,9% so với trung bình 4 tuần trước. Tổng số ca mắc tích lũy từ đầu năm là hơn 42.315 ca.

Các địa phương có số ca mắc trên 100.000 dân cao gồm đặc khu Côn Đảo, Bình Khánh và Cần Giờ.

Ngành y tế khuyến cáo người dân tiếp tục chủ động phòng bệnh. Đối với sốt xuất huyết, cần loại bỏ các vật dụng đọng nước, thường xuyên vệ sinh dụng cụ chứa nước và phòng muỗi đốt. Đối với tay chân miệng, cần rửa tay bằng xà phòng, vệ sinh đồ chơi và bề mặt tiếp xúc, bảo đảm ăn uống hợp vệ sinh; theo dõi sát trẻ và đưa trẻ đến cơ sở y tế khi có dấu hiệu bất thường.