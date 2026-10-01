Cắt đôi quả chanh rồi "bôi khắp nhà": Những hiệu quả "vàng mười" sẽ khiến bạn bất ngờ

Không chỉ là loại quả dùng làm gia vị, pha nước giải khát, hóa ra quả chanh nhỏ bé ẩn chứa nhiều công dụng hơn chúng ta thường nghĩ!

Thay vì vội vã mua đủ loại chai xịt tẩy rửa hóa chất, bạn hoàn toàn có thể tìm thấy một "trợ thủ" làm sạch cực kỳ an toàn ngay trong tủ lạnh: quả chanh tươi. Việc tiếp xúc thường xuyên với các chất tẩy rửa tổng hợp dễ gây kích ứng da, ảnh hưởng đường hô hấp. Tận dụng tính axit tự nhiên và tinh dầu kháng khuẩn trong quả chanh không chỉ giúp nhà cửa sạch bóng mà còn bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình.

Nói về xu hướng dọn dẹp an toàn này, chuyên gia Katie Dills, Chủ tịch thương hiệu vệ sinh The Cleaning Authority tại Mount Airy, Maryland (Hoa Kỳ), cho biết: "Các sản phẩm vệ sinh thân thiện với môi trường hoàn toàn không độc hại và bền vững, nghĩa là chúng ít tạo ra tác động tiêu cực đến môi trường xung quanh" .

Nước chanh tươi là "trợ thủ" sức khỏe nếu bạn biết dùng đúng cách (Ảnh minh họa)

Theo chuyên gia Katie Dills, việc dùng nguyên liệu tự nhiên chính là giải pháp bảo vệ sức khỏe tối ưu. "Nhiều sản phẩm tẩy rửa hóa học chứa các thành phần ăn mòn, độc hại không thực sự an toàn cho bạn và thú cưng. Trong khi đó, những nguyên liệu như chanh, giấm hay baking soda hoàn toàn có thể tạo thành các dung dịch làm sạch đa năng ngay tại nhà" , cô chia sẻ.

Chỉ cần cắt đôi quả chanh, bạn đã có ngay giải pháp diệt khuẩn và làm sạch vô cùng hiệu quả và bảo vệ sức khỏe cả gia đình nhờ các tác dụng:

1. Vệ sinh lò vi sóng

Lò vi sóng là nơi dễ bám dầu mỡ nhưng dùng chất tẩy hóa học xịt vào bên trong rất nguy hiểm vì hóa chất có thể ám ngược vào thức ăn.

Phương pháp dùng chanh giúp giải quyết triệt để nỗi lo này. Bạn chỉ cần lấy một chiếc cốc, cho vài lát chanh (hoặc vài giọt nước cốt chanh) cùng chút nước lọc rồi đặt vào lò vi sóng. Bật lò vài phút cho nước sôi trào tỏa hơi. Sau khi tắt lò, để nguyên cốc bên trong vài phút để hơi nước chứa axit citric làm mềm các vết bẩn bám trên thành lò. Cuối cùng, dùng khăn sạch lau nhẹ là lòng lò đã sạch bóng, ngát hương thơm tự nhiên mà không lo hóa chất tồn dư.

Chanh không chỉ khử mùi thức ăn mà còn làm lò vi sóng sáng như mới (Ảnh minh họa)

2. Làm sạch ga giường

Khăn trải giường và vỏ gối tiếp xúc trực tiếp với làn da mỗi đêm. Đồ giường lâu ngày dễ bị ố vàng, tích tụ mùi hôi và nấm mốc gây kích ứng da.

Để giữ bộ đồ giường luôn sạch sẽ và an toàn cho da, chuyên gia Katie Dills gợi ý: "Hãy pha nửa cốc nước ấm với nước cốt chanh để ngâm khăn trải giường trước khi giặt máy với xà phòng" . Tính tẩy nhẹ tự nhiên của chanh sẽ đánh bay vết ố vàng, diệt nấm mốc và giữ vải luôn sáng mới, thơm mát mà không hại da tay.

3. Đánh bay mùi thức ăn, khói dầu trong bếp

Nấu nướng các món chiên xào thường để lại mùi dầu mỡ vương vấn. Thay vì dùng xịt phòng hóa chất, bạn có thể tự chế xịt thanh lọc không khí từ chanh.

Chuyên gia Katie Dills hướng dẫn: "Trộn vài giọt nước chanh với nước và xịt khắp bếp" . Tinh dầu chanh sẽ lập tức trung hòa mùi hôi, mang lại không khí trong lành.

Lưu ý: Nếu mặt bàn bếp làm bằng đá cẩm thạch, bạn cần tránh xịt nước chanh lên đó. Axit citric cao trong chanh có thể nhanh chóng ăn mòn và làm hỏng bề mặt đá.

4. Làm sạch dụng cụ nấu ăn/ăn uống bằng gỗ

Sự kết hợp của baking soda và chanh giúp dụng cụ nhà bếp bằng gỗ sạch nấm mốc (Ảnh minh họa) Những rãnh xước nhỏ trên mặt thớt gỗ do dao cắt hãy đũa gỗ khi sử dụng là nơi trú ngụ lý tưởng của vi khuẩn gây bệnh tiêu hóa. Để làm sạch thớt hay đũa gỗ an toàn, chuyên gia Katie Dills khuyên bạn nên kết hợp chanh và muối. Rắc 1/3 cốc muối lên mặt thớt và để yên 10 phút. Sau đó, lấy nửa quả chanh chà nhẹ nhàng lên lớp muối để làm sạch các kẽ xước. Cuối cùng, rửa sạch thớt bằng nước nóng rồi để khô tự nhiên. Mẹo này giúp khử sạch mùi tanh và tiêu diệt mầm bệnh mà không cần dùng hóa chất.

5. Loại bỏ vết bẩn trên quần áo dịu nhẹ

Những vết bẩn như nước sốt cà chua hay dầu mỡ rất khó giặt sạch bằng xà phòng thông thường.

Chuyên gia Katie Dills tiết lộ chanh chính là giải pháp dịu nhẹ giúp đánh bay vết bẩn cứng đầu trên vải. Bạn hãy dùng khăn sạch ngâm nước lạnh thấm nhẹ lên vết bẩn, sau đó lấy lát chanh chà nhẹ nhàng trực tiếp lên khu vực đó. Khi vết bắn biến mất gần hết, đổ chút nước sạch lên và thấm khô lại bằng khăn. Quần áo sẽ sạch sẽ trở lại mà không lo hóa chất làm mỏng vải hay gây dị ứng da.

Không phải ai cũng biết mẹo tẩy vết ố, vết bẩn trên quần áo bằng chanh tươi (Ảnh minh họa)

6. Khử mùi tủ lạnh và thùng rác hiệu quả

Thùng rác và tủ lạnh là hai nơi dễ phát ra mùi hôi khó chịu do thực phẩm phân hủy, làm ảnh hưởng đến môi trường sống.

Ngoài việc lau chùi thường xuyên, bạn có thể áp dụng mẹo khử mùi từ chanh. Chuyên gia Katie Dills gợi ý: "Nếu mùi hôi tồn tại trong tủ lạnh hoặc thùng rác, hãy nhỏ hai giọt chanh vào một cục bông và nhét vào mặt sau tủ lạnh hoặc đáy thùng rác để hấp thụ" . Miếng bông thấm chanh sẽ liên tục hút mùi hôi, giúp không gian luôn thông thoáng và sạch sẽ.

Nguồn và ảnh: Tips and Tricks, Southern Living