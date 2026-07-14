Ăn quả chanh dây rừng còn xanh, hai chị em nhập viện trong tình trạng nguy kịch

Ăn nhiều chanh dây rừng còn xanh, hai chị em 5 và 10 tuổi ở Đà Nẵng rơi vào hôn mê, suy hô hấp, toan chuyển hóa nặng và phải cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Ngày 14/7, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Quảng Nam cho biết vừa điều trị thành công cho hai bệnh nhi bị ngộ độc nặng do ăn chanh dây rừng chưa chín.

Thông tin ban đầu ngày 12/7, Khoa Cấp cứu Hồi sức tích cực - Chống độc và Bệnh lý sơ sinh của bệnh viện tiếp nhận hai bé gái là chị em ruột, 5 và 10 tuổi, được chuyển từ Trung tâm Y tế khu vực Bắc Trà My trong tình trạng suy hô hấp, hôn mê và toan chuyển hóa nặng.

Ngay khi nhập viện, các bác sĩ khẩn trương hồi sức tích cực, hỗ trợ hô hấp, tuần hoàn và điều chỉnh rối loạn toan kiềm. Sau một ngày điều trị, cả hai bệnh nhi đã tỉnh táo, được cai máy thở, có thể tự ăn uống trở lại và tiếp tục được theo dõi.

Qua khai thác bệnh sử, các bác sĩ xác định hai trẻ đã ăn một lượng lớn quả chanh dây rừng còn xanh trước khi xuất hiện các triệu chứng ngộ độc.

Một trong 2 bé gái bị ngộ độc đang được theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Quảng Nam. Ảnh: BVCC.

Theo Bệnh viện Phụ sản - Nhi Quảng Nam, chanh dây chín là loại quả giàu dinh dưỡng và an toàn khi sử dụng. Tuy nhiên, quả còn non hoặc chưa chín, đặc biệt là phần vỏ và cùi trắng, chứa hàm lượng cao cyanogenic glycoside. Khi vào cơ thể, hợp chất này có thể chuyển hóa thành hydro cyanua (HCN) một chất cực độc có khả năng gây suy hô hấp cấp, tổn thương nghiêm trọng đến hệ thần kinh và đe dọa tính mạng nếu không được cấp cứu kịp thời.

Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần nhắc nhở trẻ không tự ý hái, ăn các loại quả dại hoặc trái cây chưa chín. Nếu sau khi ăn xuất hiện các dấu hiệu như nôn ói, khó thở, lơ mơ, co giật hoặc hôn mê, cần nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu và điều trị kịp thời.

Trước khi sử dụng, các thực phẩm chứa cyanua tự nhiên như chanh dây rừng, sắn và măng tươi cần được sơ chế đúng cách. Với sắn và măng tươi, cần ngâm, luộc kỹ và bỏ nước luộc để giảm hàm lượng độc tố.

Nếu sau khi ăn xuất hiện các dấu hiệu như nôn nhiều, chóng mặt, khó thở, lơ mơ hoặc co giật, người bệnh cần được đưa ngay đến cơ sở y tế để cấp cứu kịp thời, tránh nguy cơ diễn tiến nặng.

Triệu chứng ngộ độc thường xuất hiện rất nhanh, từ khoảng 30 phút đến 1-2 giờ sau khi ăn. Người bệnh có thể bị đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, đau bụng, thở nhanh, nóng rát vùng miệng và họng. Ở những trường hợp nặng, người bệnh có thể rơi vào tình trạng rối loạn ý thức, hôn mê, co giật, tụt huyết áp, suy hô hấp, toan chuyển hóa nặng, ngừng tuần hoàn. Nếu không được cấp cứu kịp thời, nguy cơ không qua khỏi rất cao.

(t/h Thanh Niên, Tri Thức)