Bộ Y tế thông báo đặc biệt tới toàn bộ phụ huynh có con em dưới 6 tuổi

Các gia đình có con em dưới 6 tuổi cần nắm rõ thông tin này để tránh mất quyền lợi.

Bộ Y tế vừa ban hành "Hướng dẫn chuyên môn về khám sức khỏe định kỳ cho trẻ dưới 6 tuổi", có hiệu lực từ tháng 7/2026. Theo đó, toàn bộ trẻ dưới 6 tuổi trên toàn quốc sẽ được khám sức khỏe định kỳ miễn phí ít nhất mỗi năm một lần.

Trẻ sẽ được kiểm tra tình trạng tiêm chủng khi khám sức khỏe định kỳ miễn phí hàng năm - Ảnh: VGP/HM

Nội dung khám bao gồm: Các dấu hiệu sinh tồn; Đánh giá tình trạng dinh dưỡng; Đánh giá sự phát triển tinh thần, vận động; Đánh giá tiêm chủng; Thăm khám toàn thân và các bộ phận như da, đầu - cổ, mắt, tai mũi họng, răng miệng, hô hấp, tim mạch, bụng và các cơ quan sinh dục, cơ xương khớp, thần kinh, phát hiện nguy cơ tự kỷ.

Địa điểm khám ưu tiên tổ chức tại Trạm y tế xã/phường khi có đủ nhân lực, trang thiết bị và dụng cụ khám đáp ứng yêu cầu chuyên môn hoặc địa điểm khám sức khỏe lưu động được bố trí hợp lý, thuận tiện cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ/người giám hộ trẻ đưa trẻ đi khám bảo đảm an toàn, đủ nhân lực, trang thiết bị.

Hoạt động này cũng có thể triển khai tại các cơ sở y tế công lập và ngoài công lập các cấp khám bệnh, chữa bệnh ban đầu và cơ bản, khi bố trí đủ nhân lực, trang thiết bị và dụng cụ khám đáp ứng yêu cầu chuyên môn.

Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị triển khai khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho trẻ dưới 6 tuổi, lập hồ sơ khám theo mẫu thống nhất và cập nhật vào Sổ sức khỏe điện tử. Dữ liệu này bảo đảm liên thông với hệ thống thông tin quản lý hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế và cổng tiếp nhận dữ liệu của Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế theo quy định hiện hành.

Khi tổ chức khám, Bộ Y tế yêu cầu phải xây dựng kế hoạch, thông báo rộng rãi đến phụ huynh, người chăm sóc trẻ và lập danh sách trẻ theo từng thôn, tổ dân phố để bố trí lịch phù hợp.

Mỗi dây chuyền khám cần 1 bác sĩ, 1 y sĩ hoặc điều dưỡng hoặc hộ sinh phụ trách đo các chỉ số cơ bản và 1 nhân viên y tế hỗ trợ. Toàn bộ nhân sự đều phải được tập huấn về quy trình. Căn cứ thực tiễn về nhân lực y tế và số lượng trẻ đến khám, đơn vị bố trí một hoặc nhiều dây chuyền khám trong một buổi khám.

Trong buổi khám, bác sĩ sẽ khai thác tiền sử bệnh tật của trẻ từ khi sinh và tiền sử bệnh của mẹ trong thai kỳ; khám, tư vấn can thiệp hoặc hướng dẫn theo dõi sức khỏe toàn diện của trẻ. Trường hợp trẻ có dấu hiệu bất thường hoặc nghi ngờ mắc bệnh, bác sĩ sẽ tư vấn chuyển cơ sở y tế phù hợp để khám và điều trị kịp thời.

Kết quả khám sẽ được tổng hợp, đánh giá và lập sổ sức khỏe điện tử; Liên thông, chia sẻ dữ liệu khám sức khỏe định kỳ và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành y tế với hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế theo quy định hiện hành.