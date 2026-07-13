Huế quy định tổ chức tang lễ không quá 72 giờ

TP. Huế quy định thời gian tổ chức tang lễ tối đa 72 giờ kể từ khi người mất đến thời điểm đưa tang, đồng thời siết chặt các yêu cầu về vệ sinh môi trường, trật tự công cộng và thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang.

Chiều 13/7, thông tin từ Văn phòng UBND TP. Huế cho biết lãnh đạo thành phố vừa ký ban hành quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc tổ chức lễ tang trên địa bàn thành phố.

Điểm mới đáng chú ý là thời gian tổ chức tang lễ không được kéo dài quá 72 giờ kể từ khi người mất đến thời điểm đưa tang. Trường hợp đặc biệt, việc kéo dài thời gian tổ chức tang lễ phải được chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định.

Theo quy định mới tại Huế, thời gian tổ chức tang lễ không kéo dài quá 72 giờ kể từ khi người mất đến thời điểm đưa tang.

Theo quy định, việc tổ chức lễ tang phải bảo đảm trang nghiêm, tiết kiệm, văn minh, phù hợp truyền thống văn hóa dân tộc, thuần phong mỹ tục và các quy định của pháp luật. Đồng thời, phải tôn trọng tín ngưỡng, tôn giáo, phong tục tập quán tốt đẹp của địa phương, bảo đảm vệ sinh môi trường, trật tự công cộng và an toàn giao thông.

Thành phố yêu cầu các lễ tang được tổ chức gọn nhẹ, không rải tiền, ngoại tệ, vàng mã, tiền âm phủ hoặc các vật phẩm khác trên đường đưa tang. Việc sử dụng âm thanh phải bảo đảm không ảnh hưởng đến cộng đồng dân cư xung quanh, nghiêm cấm các hoạt động mê tín dị đoan trong quá trình tổ chức tang lễ.

Ngoài các quy định bắt buộc, TP. Huế cũng khuyến khích người dân sử dụng vòng hoa luân chuyển khi viếng tang, hạn chế rượu bia, thuốc lá và không tổ chức ăn uống linh đình. Thành phố đồng thời vận động thực hiện hỏa táng hoặc các hình thức mai táng văn minh, phù hợp quy hoạch nghĩa trang và điều kiện thực tế của từng địa phương.