AEON Việt Nam mở đợt tuyển dụng lớn tới 1.000 lao động

Người lao động tại Hải Phòng và các tỉnh lân cận sẽ có cơ hội ứng tuyển trực tiếp vào AEON Việt Nam với khoảng 800-1.000 vị trí việc làm tại Ngày hội tuyển dụng diễn ra ngày 18/7.

Trung tâm Dịch vụ việc làm Hải Phòng phối hợp cùng Công ty TNHH AEON Việt Nam sẽ tổ chức Ngày hội tuyển dụng AEON Việt Nam 2026 vào ngày 18/7 tại Trống Đồng Palace Hoàng Gia (172 Trường Chinh, phường Lê Thanh Nghị, TP. Hải Phòng). Sự kiện diễn ra từ 8h đến 17h, dự kiến tiếp nhận khoảng 800-1.000 ứng viên, mang đến nhiều cơ hội việc làm trong lĩnh vực bán lẻ, dịch vụ và vận hành.

Các vị trí tuyển dụng trải rộng ở nhiều bộ phận như thực phẩm khô, thực phẩm chế biến sẵn, thực phẩm tươi sống, thu ngân, dịch vụ khách hàng, bán hàng đa kênh, thời trang, phụ kiện, giao nhận hàng và chăm sóc khách hàng. Theo ban tổ chức, người tham gia sẽ được tư vấn định hướng nghề nghiệp, tìm hiểu các vị trí phù hợp với năng lực cũng như tham gia phỏng vấn trực tiếp với bộ phận Thu hút nhân tài và Hoạch định nguồn nhân lực của AEON Việt Nam.

Bên cạnh đó, ứng viên cũng sẽ được cung cấp thông tin về mức thu nhập, lộ trình phát triển nghề nghiệp và các chế độ đãi ngộ trước khi quyết định ứng tuyển.

Chương trình dành cho người lao động, thanh niên và sinh viên tại Hải Phòng cùng các địa phương lân cận. Ứng viên cần chuẩn bị CV cùng các văn bằng, chứng chỉ liên quan (nếu có) để đăng ký trực tiếp tại khu vực tiếp nhận hồ sơ trong ngày diễn ra sự kiện. Ban tổ chức khuyến nghị ứng viên lựa chọn trang phục lịch sự, chuẩn bị kỹ hồ sơ và chủ động tìm hiểu về vị trí mong muốn để tăng cơ hội trúng tuyển trong buổi phỏng vấn trực tiếp.

Aeon cho biết tập đoàn đã xác định Việt Nam là một trong những thị trường chiến lược trọng điểm, với mục tiêu đến năm 2030 mở rộng quy mô hoạt động lên hơn 3 lần so với hiện nay. Theo định hướng này, tập đoàn sẽ tiếp tục mở rộng hệ thống với nhiều mô hình bán lẻ đa dạng, không chỉ tại các thành phố lớn mà còn đến các tỉnh, thành địa phương, nhằm đưa sản phẩm và dịch vụ chất lượng đến gần hơn với người tiêu dùng.

Đến nay, tập đoàn Nhật Bản đã vận hành 8 trung tâm thương mại tại Việt Nam, gồm AEON Mall Tân Phú Celadon và AEON Mall Bình Tân, AEON Mall Bình Dương Canary thuộc TP.HCM; AEON Mall Long Biên và Hà Đông tại Hà Nội; AEON Mall Hải Phòng Lê Chân; AEON Mall Huế và mới nhất là AEON Tân An tại Long An (nay thuộc tỉnh Tây Ninh).