AEON Việt Nam chuẩn bị nguồn nhân lực cho chiến lược mở rộng 2026

Theo đó, nhà bán lẻ đã chuẩn bị kế hoạch nguồn nhân lực, nhằm đảm bảo sẵn sàng đáp ứng nhu cầu mở rộng và chiến lược phát triển dài hạn của công ty.

Tính đến cuối năm 2026, AEON Việt Nam dự kiến sẽ có hơn 12.000 nhân viên, trong đó, hơn 3.000 cơ hội việc làm mới được mở ra.

Trong giai đoạn tới, thị trường bán lẻ Việt Nam được dự báo tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ, tạo động lực lớn cho nhu cầu tiêu dùng và cơ hội việc làm cho ngành. Theo chiến lược phát triển thị trường bán lẻ Việt Nam đến năm 2030, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng được đặt mục tiêu tăng trưởng bình quân khoảng 11–11,5% mỗi năm trong giai đoạn 2025–2030. Cùng với đó, GDP bình quân đầu người của Việt Nam dự kiến sẽ vượt mốc 5.000 USD vào năm 2026, phản ánh sự gia tăng về thu nhập và mức sống của người dân. Những yếu tố này được kỳ vọng không chỉ thúc đẩy sức mua của thị trường mà còn đặt ra yêu cầu ngày càng cao về chất lượng nguồn nhân lực trong ngành bán lẻ – lĩnh vực có quy mô lao động lớn và tốc độ mở rộng nhanh.

Trong bối cảnh đó, theo báo cáo của Anphabe năm 2025, cạnh tranh nhân sự trong ngành bán lẻ không còn chỉ xoay quanh lương thưởng, mà ngày càng dịch chuyển sang các giá trị bền vững hơn như cân bằng giữa công việc và cuộc sống, sự ổn định nghề nghiệp, cũng như cơ hội đào tạo và phát triển dài hạn.

Tập đoàn AEON xác định Việt Nam là thị trường trọng điểm mang tính chiến lược bên cạnh Nhật Bản. Với mục tiêu đến năm 2030 mở rộng quy mô gấp ba lần so với hiện tại, AEON đang đẩy mạnh kế hoạch tăng tốc phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh trên toàn quốc. Chiến lược này không chỉ thể hiện cam kết đầu tư lâu dài của tập đoàn tại Việt Nam, mà còn mở ra hàng ngàn cơ hội thăng tiến cho đội ngũ nhân sự nội bộ, đồng thời tạo ra nhiều cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn cho các ứng viên bên ngoài, tạo nền tảng nhân lực cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

AEON tại Việt Nam hướng đến mở rộng quy mô gấp ba lần so với hiện tại

Tại Việt Nam, AEON triển khai chiến lược phát triển song phương theo cả chiều dọc lẫn chiều ngang. Ở chiều dọc, doanh nghiệp tập trung cải cách và tối ưu chuỗi cung ứng để duy trì chất lượng theo tiêu chuẩn AEON với mức giá hợp lý, đồng thời đẩy mạnh phát triển các nhãn hàng riêng như TOPVALU và HÓME COÓRDY, qua đó hiện thực hóa các giá trị cốt lõi về chất lượng. Với chiều ngang, AEON Việt Nam tăng tốc mở rộng hệ thống kinh doanh với đa dạng mô hình, từ siêu thị, trung tâm bách hóa tổng hợp đến trung tâm thương mại, nhằm mang đến sản phẩm chất lượng cùng trải nghiệm mua sắm vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng trên toàn quốc.

Trong năm 2025, AEON Việt Nam liên tục mở mới các điểm bán tại khu vực Đồng bằng sông Hồng, khu vực miền Nam, với đa dạng mô hình bán lẻ nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ngày càng tăng. Doanh nghiệp đã tổ chức ba đợt Ngày hội tuyển dụng quy mô lớn cho AEON Tân An, AEON Văn Giang và AEON Bình Dương Midori Park, cùng nhiều hoạt động tuyển dụng tập trung trên toàn hệ thống. Các chương trình này đã thu hút hàng chục nghìn ứng viên quan tâm và tham dự, thể hiện sức hút mạnh mẽ của AEON Việt Nam trên thị trường lao động.

Ngày hội tuyển dụng AEON Tân An thu hút hàng nghìn ứng viên

Dự kiến trong năm 2026, cùng với kế hoạch tiếp tục mở rộng hệ thống trên phạm vi cả nước, AEON Việt Nam sẽ mở ra hơn 3.000 cơ hội việc làm mới, cho các địa điểm kinh doanh mới ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam, đồng thời chủ động chuẩn bị đội ngũ kế thừa nhằm đảm bảo nguồn lực cho giai đoạn phát triển trung hạn sắp tới.

Với định hướng "Nuôi dưỡng chất riêng - Sự nghiệp tỏa sắc", môi trường làm việc tại AEON Việt Nam được chú trọng xây dựng dựa trên ba trụ cột cốt lõi: Cá nhân phát triển sự nghiệp bền vững, Văn hóa làm việc bền vững, và Doanh nghiệp phát triển bền vững.

Tại AEON Việt Nam, mỗi nhân tài đều có cơ hội "Nuôi dưỡng chất riêng – Sự nghiệp tỏa sắc"

Chiến lược nhân sự của AEON Việt Nam được xây dựng song hành với chiến lược phát triển của doanh nghiệp, trong đó trọng tâm là chủ động kiến tạo lộ trình "Phát triển sự nghiệp bền vững", trao quyền để mỗi nhân viên làm chủ hành trình nghề nghiệp của chính mình. Đồng thời, doanh nghiệp tiếp tục kiến tạo "Văn hóa làm việc bền vững", giúp nhân viên kích hoạt tiềm năng, phát triển năng lực và giá trị bản thân thay vì bị giới hạn trong những khuôn mẫu cố định – qua đó hình thành đội ngũ nhân sự vững mạnh, sẵn sàng đồng hành cùng AEON Việt Nam trên chặng đường phát triển dài hạn.

