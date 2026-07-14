Giữa những ngày nắng nóng gay gắt, cơn ho dai dẳng kèm đau đầu của nam shipper này cứ tưởng do cảm nắng, không ngờ lại là tín hiệu cầu cứu cuối cùng từ lá phổi.

Cứ vào mùa hè, thời tiết nắng nóng gay gắt cộng thêm khói bụi, uống nhiều nước đá, ngồi điều hòa lạnh khiến tình trạng viêm họng, ho khản cổ trở nên phổ biến. Hầu hết mọi người đều tặc lưỡi cho rằng cơ thể chỉ đang mệt mỏi do say nắng khi liên tục di chuyển giữa trời nóng và phòng điều hòa. Thế nhưng, đằng sau một cơn ho tưởng như "thời vụ" ấy có thể là sự hiện diện âm thầm của căn bệnh ung thư.

Trường hợp một nam shipper 51 tuổi họ Trần (Hsinchu, Đài Loan, Trung Quốc) dưới đây chính là lời cảnh tỉnh đắt giá cho những ai đang ngày đêm mưu sinh ngoài đường phố và những người xem nhẹ cơn ho dai dẳng.

Nam shipper ho dai dẳng nhưng lại chủ quan (Ảnh minh họa)

Cơn ho mùa hè và "bản án" ung thư giai đoạn cuối

Ông Trần vốn là tài xế giao đồ ăn chuyên nghiệp, công việc đòi hỏi ông phải phơi mình ngoài đường suốt nhiều tiếng đồng hồ bất kể nắng nôi khói bụi. Đợt nắng nóng vừa qua, ông đột ngột bị ho khan dồn dập kéo dài suốt 1 tháng.

Ban đầu, ông chỉ nghĩ mình bị viêm họng do hít phải hơi nóng đường phố và uống nhiều nước đá để giải nhiệt nên không quá để tâm. Lạ ở chỗ, mỗi trận ho của ông đều đi kèm với những cơn đau đầu dữ dội như búa bổ khiến ông phải dùng thuốc giảm đau. Khi cơ thể suy kiệt, sụt cân rất nhanh và thuốc không còn tác dụng giảm đau, ông mới chịu đến bệnh viện kiểm tra.

Kết quả chụp chiếu khiến nam shipper rụng rời. Ông đã mắc ung thư biểu mô tuyến phổi giai đoạn cuối. Lúc này, các tế bào ung thư không còn nằm yên ở phổi mà đã theo dòng máu di căn thẳng lên não và gan, dập tắt gần như mọi cơ hội cứu chữa.

Bụi mịn PM2.5: Kẻ giết người thầm lặng bám theo những chuyến xe

Chia sẻ về ca bệnh này, Bác sĩ Tạ Tông Hân (Hsieh Tsung-hsin) thuộc Khoa Phẫu thuật Hô hấp và Lồng ngực, Bệnh viện Đa khoa Đông Nguyên (Đài Loan, Trung Quốc) xót xa cho biết, chính đặc thù công việc shipper đã đẩy ông Trần vào chân tường.

Vào mùa hè, nhiệt độ mặt đường tăng cao càng làm tăng nồng độ ô nhiễm và khiến các hạt bụi mịn PM2.5 lơ lửng trong không khí đậm đặc hơn. Loại bụi mịn này có kích thước siêu vi, chỉ bằng 1/28 đường kính một sợi tóc. Khẩu trang thông thường hoàn toàn vô hại trước chúng.

Khi đến bệnh viện kiểm tra, ung thư phổi của nam shipper đã ở giai đoạn cuối (Ảnh minh họa)

Khi di chuyển liên tục ngoài đường, ông Trần đã hít một lượng lớn PM2.5 vào sâu trong phế nang. Chúng mang theo các hợp chất hydrocarbon thơm đa vòng cùng kim loại nặng từ khói xăng xe, thẩm thấu thẳng vào mạch máu, phá hủy phổi và âm thầm kích hoạt tế bào ung thư nảy mầm suốt nhiều năm qua mà không hề có triệu chứng cảnh báo rõ ràng. Cộng thêm nam shipper này chủ quan, thường cho rằng sự mệt mỏi, đau nhức, tức ngực hay cơn ho... đều là bệnh nghề nghiệp của tài xế giao hàng, chẳng để tâm mà đi khám. Đến khi phát hiện, muốn chữa cũng gần như vô vọng.

Hãy lắng nghe lá phổi khi còn kịp!

Bác sĩ Tạ Tông Hân nhấn mạnh, ung thư phổi là hung thần có tỷ lệ tử vong cao nhất trong các bệnh ung thư hiện nay, vượt mặt cả ung thư gan lẫn ung thư đại trực tràng.

"Ung thư phổi cực kỳ nguy hiểm vì giai đoạn đầu không hề có biểu hiện rõ ràng. Khi người bệnh bắt đầu ho ra máu, tức ngực hay đau đầu do di căn não như nam shipper trên thì bệnh đã ở giai đoạn cuối đời, tỷ lệ sống sót chỉ còn vỏn vẹn khoảng 15%. Trong khi đó, nếu được phát hiện sớm, tỷ lệ chữa trị thành công có thể lên tới 90%", ông nói.

Cũng theo ông, bất kỳ ai cũng cần nâng cao cảnh giác với căn bệnh này, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao bao gồm: người hút thuốc lá chủ động hoặc thụ động, người có tiền sử gia đình mắc ung thư phổi, người thường xuyên tiếp xúc với khói bếp nấu ăn, công nhân hầm mỏ, công nhân xây dựng, tài xế và shipper làm việc lâu giờ ngoài đường phố.

Để bảo vệ lá phổi, cần thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng ngừa sau:

- Che chắn hệ hô hấp: Luôn sử dụng khẩu trang đạt chuẩn chống bụi mịn (như loại N95, KN95) khi di chuyển hoặc làm việc ngoài trời, thay vì các loại khẩu trang vải hay khẩu trang y tế thông thường.

- Vệ sinh mũi họng hàng ngày: Sử dụng nước muối sinh lý để nhỏ mũi, súc họng sâu sau khi đi từ ngoài đường về nhằm loại bỏ các hạt bụi bám ở niêm mạc đường hô hấp trên.

- Xây dựng lối sống lành mạnh: Từ bỏ thuốc lá, hạn chế tối đa việc tiếp xúc với khói thuốc, tăng cường bổ sung thực phẩm giàu chất chống oxy hóa như rau xanh, trái cây tươi để nâng cao sức đề kháng cho tế bào.

Những người tiếp xúc với khói bụi hàng ngày nằm trong nhóm nguy cơ cao mắc ụng thư phổi (Ảnh minh họa)

- Lắng nghe cơ thể: Tuyệt đối không chủ quan trước cơn ho dai dẳng trên 2 tuần, ho kèm đau tức ngực, khàn tiếng hoặc đau đầu liên tục, cần chủ động đi khám chuyên khoa ngay.

- Tầm soát y khoa định kỳ: Chụp X-quang thường bỏ sót tổn thương nhỏ, do đó phương pháp tối ưu nhất là chụp cắt lớp vi tính (CT) liều thấp để phát hiện sớm các khối u dưới 0,3cm. Nhóm nguy cơ cao nên chụp định kỳ mỗi năm 1 lần, người trưởng thành bình thường nên thực hiện 2 năm 1 lần để bảo vệ bản thân trước những hệ lụy đau lòng.

Nguồn và ảnh: Good Morning Health, The Paper