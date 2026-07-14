Người phụ nữ 39 tuổi đau bụng không chịu nổi, bác sĩ gắp ra thứ "đáng sợ" bên trong

Cơn đau bụng dữ dội xuất hiện đột ngột khiến người phụ nữ 39 tuổi phải nhập viện cấp cứu. Qua thăm khám và kiểm tra, các bác sĩ phát hiện nguyên nhân bất ngờ, một trường hợp hiếm gặp cần được xử lý kịp thời.

Ngày 13/7 các bác sĩ Khoa Ngoại Tổng hợp - Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 cho biết đã thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt túi mật cấp cứu cho bệnh nhân N.T.K L. (39 tuổi) bị viêm túi mật cấp do sỏi túi mật.

Điều đặc biệt của ca bệnh là trong quá trình phẫu thuật, ê-kíp đã lấy ra hàng trăm viên sỏi với kích thước lớn nhỏ khác nhau, gần như lấp đầy toàn bộ lòng túi mật. Đây là tình trạng không thường gặp, phản ánh quá trình hình thành và tích tụ sỏi kéo dài trong nhiều năm nhưng không được điều trị triệt để.

Khai thác tiền sử bệnh, người bệnh đã được phát hiện có sỏi túi mật từ trước và từng được bác sĩ chỉ định phẫu thuật cắt túi mật. Tuy nhiên, do không có triệu chứng nên người bệnh không điều trị theo khuyến cáo.

Người phụ nữ 39 tuổi đau dữ dội vùng thượng vị và hạ sườn phải, kèm buồn nôn phải nhập viện cấp cứu. Ảnh BVCC.



Trước khi nhập viện, bệnh nhân xuất hiện đau dữ dội vùng thượng vị và hạ sườn phải, kèm buồn nôn, phải nhập viện cấp cứu. Qua thăm khám lâm sàng, kết hợp xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị viêm túi mật cấp do sỏi túi mật và chỉ định phẫu thuật nội soi cắt túi mật cấp cứu.

Trong quá trình phẫu thuật, ê-kíp ghi nhận thành túi mật dày, phù nề, viêm xung huyết, lòng túi mật chứa số lượng rất lớn sỏi kích thước không đồng đều. Ca mổ được thực hiện thuận lợi, toàn bộ túi mật cùng sỏi được lấy ra an toàn.

Sau phẫu thuật, người bệnh hồi phục tốt, ăn uống và sinh hoạt bình thường và được xuất viện.

Bác sĩ Kiều Thanh Giang - Phó Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp, người trực tiếp phẫu thuật, cho biết: "Trường hợp túi mật chứa tới hàng trăm viên sỏi không phải là tình trạng thường gặp. Điều này cho thấy sỏi đã hình thành và phát triển trong thời gian dài. Khi số lượng sỏi nhiều, nguy cơ gây tắc cổ túi mật hoặc ống túi mật sẽ tăng lên, dẫn đến viêm túi mật cấp, đau dữ dội và có thể gây những biến chứng nguy hiểm nếu không được can thiệp kịp thời".

Sỏi mật như ngô. Ảnh BVCC.

Theo bác sĩ Giang, sỏi túi mật là bệnh lý phổ biến và diễn biến khá âm thầm. Nhiều người chỉ phát hiện tình cờ khi khám sức khỏe định kỳ.

Tuy nhiên, khi sỏi gây bít tắc đường thoát của túi mật, dịch mật bị ứ đọng sẽ tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển, gây viêm cấp.

Nếu tiếp tục trì hoãn điều trị, người bệnh có thể đối mặt với nhiều biến chứng nặng như: Viêm túi mật hoại tử hoặc thủng túi mật; Áp xe quanh túi mật; Sỏi rơi xuống ống mật chủ gây tắc mật, vàng da; Viêm đường mật cấp; Viêm tụy cấp do sỏi mật; Nhiễm khuẩn huyết, đe dọa tính mạng.

"Đặc biệt, khi đã xuất hiện biến chứng, tình trạng viêm và dính quanh túi mật khiến cuộc phẫu thuật trở nên phức tạp hơn, thời gian mổ kéo dài hơn, nguy cơ chuyển mổ mở cũng như các tai biến trong và sau phẫu thuật cao hơn so với phẫu thuật chủ động ở giai đoạn bệnh chưa biến chứng", bác sĩ Giang nhận định.

Từ trường hợp này bác sĩ Giang cũng khuyến cáo, người dân khi phát hiện có sỏi túi mật cần được khám chuyên khoa ngoại để được đánh giá nguy cơ và tư vấn thời điểm điều trị phù hợp. Người dân không nên chủ quan vì bệnh có thể diễn biến âm thầm trong nhiều năm nhưng lại bùng phát đột ngột bằng một đợt viêm cấp, buộc phải phẫu thuật cấp cứu.