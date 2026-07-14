Ăn tỏi sống mỗi ngày để "đánh bay nỗi lo ung thư", 6 tháng sau người đàn ông 58 tuổi nhận kết quả bất ngờ

Sau 6 tháng kiên trì ăn tỏi sống mỗi ngày, người đàn ông 58 tuổi nhận kết quả sức khỏe bất ngờ và câu chuyện của ông thu hút sự chú ý.

Tỏi từ lâu được xem là một loại gia vị quen thuộc đồng thời là thực phẩm giàu hoạt chất có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, liệu việc ăn tỏi sống mỗi ngày có thực sự giúp ngăn ngừa ung thư tái phát như nhiều người vẫn nghĩ?



Ông Vương Tuấn 58 tuổi, Bắc Kinh, Trung Quốc từng được chẩn đoán mắc ung thư dạ dày. Sau khi phẫu thuật cắt bỏ khối u và hoàn tất quá trình điều trị, sức khỏe của ông dần ổn định. Dẫu vậy, nỗi lo ung thư tái phát luôn khiến ông trăn trở.

Trong quá trình tìm hiểu các phương pháp hỗ trợ bảo vệ sức khỏe, ông biết đến nhiều nghiên cứu đề cập đến khả năng của tỏi trong việc hỗ trợ giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư. Tin tưởng vào lợi ích của loại gia vị này, ông quyết định bổ sung tỏi sống vào thực đơn hằng ngày với mong muốn giữ lại tối đa các hoạt chất có lợi.

Sau khoảng 6 tháng duy trì thói quen này, kết quả tái khám cho thấy cơ thể ông hồi phục tốt và chưa ghi nhận dấu hiệu ung thư tái phát. Điều đó khiến ông tin rằng việc ăn tỏi đã góp phần tạo nên kết quả tích cực.

Theo các chuyên gia, tỏi chứa allicin một hợp chất sinh học đã được nhiều nghiên cứu ghi nhận có đặc tính chống oxy hóa, kháng khuẩn và có tiềm năng hỗ trợ phòng ngừa ung thư trong điều kiện nghiên cứu. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc chỉ cần ăn tỏi là có thể ngăn chặn hay điều trị ung thư.

Theo Aboluowang các bác sĩ cho biết lượng allicin cơ thể hấp thu từ việc ăn tỏi hằng ngày tương đối hạn chế, chưa đủ để tạo ra tác dụng điều trị như nhiều người kỳ vọng. Vì vậy, không thể kết luận rằng kết quả phục hồi của ông Vương hoàn toàn nhờ vào việc ăn tỏi.

Thay vào đó, thành công trong điều trị thường đến từ nhiều yếu tố kết hợp như phẫu thuật đúng thời điểm, tuân thủ phác đồ điều trị, chế độ dinh dưỡng hợp lý, vận động khoa học và đặc biệt là duy trì tinh thần lạc quan.

Các nghiên cứu cho thấy trạng thái tâm lý có ảnh hưởng đáng kể đến quá trình hồi phục của cơ thể. Căng thẳng kéo dài có thể làm suy giảm miễn dịch, ảnh hưởng đến giấc ngủ, tiêu hóa và sức khỏe tim mạch.

Ngược lại, khi duy trì tinh thần tích cực, cơ thể sẽ sản sinh nhiều hormone tạo cảm giác dễ chịu như dopamine, góp phần giảm căng thẳng, cải thiện chất lượng cuộc sống và hỗ trợ quá trình hồi phục sau điều trị. Dù không thể thay thế thuốc hay các phương pháp y khoa, một tinh thần lạc quan vẫn là yếu tố quan trọng giúp người bệnh nâng cao sức khỏe tổng thể.

Những lợi ích của tỏi khi sử dụng đúng cách

Ảnh minh họa

Nếu được bổ sung với lượng hợp lý, tỏi có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe:

Hỗ trợ tăng cường miễn dịch: Các hoạt chất trong tỏi có khả năng kháng khuẩn và chống viêm, giúp cơ thể tăng sức đề kháng, giảm nguy cơ cảm lạnh và cảm cúm theo mùa.

Góp phần bảo vệ gan: Một số nghiên cứu cho thấy hợp chất diallyl disulfide (DADS) trong tỏi có thể giúp hạn chế tổn thương gan do quá trình oxy hóa gây ra, đặc biệt ở những người thường xuyên sử dụng rượu bia. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là tỏi có thể bù đắp tác hại của việc uống nhiều rượu.

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch: Một số nghiên cứu ghi nhận tỏi có thể góp phần giảm cholesterol LDL (cholesterol xấu), cải thiện cholesterol HDL (cholesterol tốt), đồng thời hỗ trợ kiểm soát huyết áp ở một số đối tượng khi sử dụng đều đặn kết hợp với lối sống lành mạnh.

Chống oxy hóa: Các hợp chất lưu huỳnh trong tỏi giúp giảm stress oxy hóa một trong những yếu tố liên quan đến quá trình lão hóa và nhiều bệnh mạn tính.

Ăn tỏi thế nào để không gây hại?

Mặc dù có nhiều lợi ích, tỏi không phải là "thần dược". Ăn quá nhiều, đặc biệt là tỏi sống, có thể gây nóng rát dạ dày, kích ứng niêm mạc tiêu hóa, đầy hơi hoặc đau bụng.

Những người mắc viêm loét dạ dày, trào ngược dạ dày, hội chứng ruột kích thích hoặc đang sử dụng thuốc chống đông máu nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi ăn tỏi thường xuyên.

Các chuyên gia khuyến nghị chỉ nên sử dụng tỏi với lượng vừa phải trong bữa ăn hằng ngày, kết hợp chế độ dinh dưỡng cân đối, tập luyện đều đặn và khám sức khỏe định kỳ. Đây mới là nền tảng quan trọng giúp giảm nguy cơ bệnh tật và bảo vệ sức khỏe lâu dài.