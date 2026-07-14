Bác sĩ Bạch Mai cảnh báo về 1 căn bệnh thường khởi phát từ tuổi vị thành niên, đặc biệt ở nam giới

Rối loạn ưa chuộng tình dục (Paraphilic Disorders) vẫn còn là khái niệm khá mới với nhiều người Việt. Nhưng qua thực tế thăm khám, các bác sĩ đã gặp không ít ca bệnh.

Tại Viện Sức khỏe Tâm thần (Bệnh viện Bạch Mai), các bác sĩ cho biết không ít người bệnh đã tìm đến khám vì những ham muốn hoặc hành vi tình dục bất thường kéo dài, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống.

Theo ghi nhận của các bác sĩ, người đến khám có cả nam và nữ nhưng nam giới chiếm đa số. Có người chủ động tìm hiểu thông tin rồi đến bệnh viện, cũng có trường hợp được người thân đưa đi khám sau khi các hành vi bất thường gây ảnh hưởng đến gia đình hoặc cuộc sống.

BSCKII Trần Thị Thu Hà, Viện Sức khỏe Tâm thần (Bệnh viện Bạch Mai), cho biết rối loạn ưa chuộng tình dục là nhóm rối loạn tâm thần đặc trưng bởi những tưởng tượng, ham muốn hoặc hành vi tình dục bất thường, lặp đi lặp lại và kéo dài.

Bác sĩ của Viện Sức khỏe Tâm thần (Bệnh viện Bạch Mai) chia sẻ về chứng rối loạn ưa chuộng tình dục.

Tuy nhiên, bác sĩ nhấn mạnh rằng không phải mọi sở thích tình dục khác biệt đều là bệnh. Chỉ khi những ham muốn hoặc hành vi này khiến người bệnh đau khổ, làm suy giảm công việc, các mối quan hệ, cuộc sống hằng ngày hoặc liên quan đến hành vi với người không đồng ý thì mới được xem là rối loạn cần điều trị.

Theo bác sĩ Hà, bệnh thường khởi phát từ tuổi vị thành niên và gặp nhiều ở nam giới.

Các dạng rối loạn khá đa dạng. Một số người chỉ đạt được kích thích tình dục khi bí mật nhìn trộm người khác (loạn dục nhìn trộm), có người muốn phô bày cơ thể trước người lạ (loạn dục phô bày), cọ xát với người khác khi chưa được đồng ý (chứng cọ xát tình dục) hoặc chỉ bị kích thích bởi một số đồ vật nhất định (loạn dục đồ vật). Một số trường hợp nghiêm trọng hơn có thể liên quan đến xu hướng gây đau đớn (chứng khổ dâm tình dục) hoặc hướng ham muốn đến những đối tượng không phù hợp (rối loạn ấu dâm).

Điểm chung là những hành vi này thường lặp đi lặp lại trong thời gian dài và có thể khiến người bệnh gặp rắc rối trong cuộc sống, thậm chí vi phạm pháp luật nếu không được can thiệp kịp thời.

Nguyên nhân vẫn chưa được hiểu đầy đủ

Theo bác sĩ Hà, đến nay y học vẫn chưa xác định chính xác nguyên nhân gây rối loạn ưa chuộng tình dục.

Các nghiên cứu cho thấy bệnh có thể hình thành do sự kết hợp của nhiều yếu tố như bất thường trong hoạt động của não bộ, các chất dẫn truyền thần kinh, yếu tố sinh học cùng với những trải nghiệm tâm lý và môi trường sống. Đây là một rối loạn phức tạp chứ không đơn thuần xuất phát từ ý muốn hay lựa chọn của người bệnh.

Người mắc rối loạn ưa chuộng tình dục cũng thường đồng thời mắc các vấn đề sức khỏe tâm thần khác như trầm cảm, lo âu, rối loạn ám ảnh cưỡng chế, rối loạn sử dụng chất hoặc rối loạn nhân cách. Vì vậy, việc đánh giá toàn diện có ý nghĩa quan trọng trong quá trình điều trị.

Khi nào cần đi khám?

Các bác sĩ khuyến cáo nên đến cơ sở chuyên khoa tâm thần khi những tưởng tượng, ham muốn hoặc hành vi tình dục bất thường kéo dài nhiều tháng, xuất hiện lặp đi lặp lại và bắt đầu ảnh hưởng đến công việc, học tập, hạnh phúc gia đình hoặc khiến người bệnh khó kiểm soát bản thân.

Đặc biệt, nếu các hành vi có nguy cơ xâm hại người khác hoặc liên quan đến người không đồng ý thì cần được can thiệp sớm để bảo đảm an toàn cho cả người bệnh và cộng đồng.

Theo bác sĩ Hà, điều trị rối loạn ưa chuộng tình dục hiện nay chủ yếu là sự kết hợp giữa liệu pháp tâm lý và thuốc trong những trường hợp cần thiết. Mục tiêu là giúp người bệnh kiểm soát ham muốn, giảm nguy cơ tái diễn hành vi, cải thiện chất lượng cuộc sống và phòng ngừa những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.