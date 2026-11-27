Cortisol còn giúp duy trì nhịp sinh học. Vì vậy, việc nồng độ cortisol dao động trong suốt cả ngày là điều hoàn toàn bình thường.

Có lẽ bạn đã từng bắt gặp nhiều lời khuyên về việc giảm căng thẳng. Tuy nhiên, giảm cortisol không nên là mục tiêu chính, vì hormone này đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe hàng ngày. Bác sĩ Gillian Goddard giải thích: “Cortisol là một loại hormone giúp cơ thể phản ứng với căng thẳng”. Bà cho biết thêm rằng cortisol còn giúp duy trì nhịp sinh học; vì vậy, việc nồng độ cortisol dao động trong suốt cả ngày là điều hoàn toàn bình thường. Theo bác sĩ Goddard, do cortisol phản ứng với căng thẳng, nên nồng độ hormone này có thể tăng cao trong những giai đoạn áp lực hoặc do các yếu tố gây căng thẳng khác, chẳng hạn như thiếu ngủ.

Chế độ ăn uống cũng có thể góp phần hỗ trợ cân bằng cortisol. Chúng tôi đã hỏi các bác sĩ nội tiết liệu có loại gia vị nào tốt nhất để duy trì mức cortisol lành mạnh hay không. Dưới đây là câu trả lời từ họ, cùng với những thói quen hàng ngày có thể mang lại hiệu quả tích cực.

Gừng có thể hỗ trợ mức cortisol lành mạnh như thế nào?

Một số nghiên cứu hạn chế trên người cho thấy gừng có khả năng hỗ trợ duy trì mức cortisol lành mạnh. Các nghiên cứu sơ bộ trong phòng thí nghiệm gợi ý rằng những hợp chất hoạt tính trong gừng, như gingerol, shogaol và zingerone, có thể mang đặc tính chống viêm và chống oxy hóa. Tình trạng viêm, căng thẳng oxy hóa và cortisol có thể tạo thành một vòng lặp tiêu cực, làm tăng nguy cơ mắc một số bệnh mãn tính.

Tuy nhiên, bác sĩ Fady Hannah-Shmouni lưu ý: “Chưa có thử nghiệm nào trên người chứng minh rằng gừng có thể làm giảm hoặc điều hòa cortisol, và nó cũng không phải là phương pháp điều trị cho bất kỳ rối loạn liên quan đến cortisol nào”. Mặc dù các nghiên cứu ban đầu trên người cho thấy gừng có thể làm giảm nhẹ các dấu hiệu viêm và cải thiện một số chỉ số về căng thẳng oxy hóa, nhưng các nghiên cứu này thường sử dụng thực phẩm bổ sung dạng cô đặc thay vì lượng gừng dùng trong nấu ăn hàng ngày, và bản thân chúng cũng không tập trung trực tiếp vào nồng độ cortisol.

Cách sử dụng gừng trong nấu ăn

Bác sĩ Hannah-Shmouni cho biết, dù bằng chứng khoa học về mối liên hệ giữa gừng và cortisol còn hạn chế, gừng vẫn là một loại thực phẩm giàu dinh dưỡng và hương vị, rất đáng để bổ sung thường xuyên vào chế độ ăn uống của bạn. Bạn có thể dùng gừng thay thế cho muối khi nấu nướng, hoặc thêm gừng vào các món ăn yêu thích để tạo hương vị mới lạ và bổ sung thêm dưỡng chất.

Bạn có thể xay gừng cùng cà rốt và dứa để làm một loại đồ uống tăng cường sức khỏe; pha chế sốt gừng để ướp cá, thịt gà, thịt heo hoặc đậu phụ; hoặc kết hợp gừng với sữa và nghệ để tạo thành món latte nghệ. ...thêm vào nước nóng để pha trà gừng tươi; hoặc dùng để tạo nước dùng đậm đà cho món mì udon chay.

Các loại gia vị khác hỗ trợ cân bằng cortisol

Hannah-Shmouni cho biết: “Bản thân các loại gia vị không thể tự điều chỉnh nhịp độ cortisol khỏe mạnh, nhưng chúng có thể đóng vai trò hỗ trợ trong một phương pháp tiếp cận toàn diện hơn đối với việc quản lý căng thẳng và sức khỏe nội tiết tố”. Cô nói thêm rằng việc đưa các loại gia vị vào chế độ ăn uống hàng ngày sẽ cung cấp những hợp chất có hoạt tính sinh học, có khả năng hỗ trợ phản ứng tự nhiên của cơ thể trước căng thẳng.

Nhụy hoa nghệ tây (Saffron)

Các nghiên cứu cho thấy chiết xuất nhụy hoa nghệ tây có thể cải thiện phần nào tâm trạng và tình trạng lo âu (theo cảm nhận của người dùng), nhưng tác động của nó đối với cortisol vẫn chưa nhất quán. Hannah-Shmouni giải thích: “Một nghiên cứu quy mô nhỏ cho thấy đỉnh cortisol xuất hiện muộn hơn sau khi tiếp xúc với tác nhân gây căng thẳng trong phòng thí nghiệm, trong khi một nghiên cứu khác lại không ghi nhận sự thay đổi nào ở nồng độ cortisol vào buổi tối”.

Nghệ

Hannah-Shmouni lưu ý: “Curcumin, hợp chất hoạt tính trong nghệ, đã được nghiên cứu kỹ lưỡng nhờ đặc tính chống viêm và chống oxy hóa”. Một số nghiên cứu gợi ý rằng thực phẩm bổ sung chứa curcumin có thể giúp giảm các triệu chứng trầm cảm, nhưng bằng chứng về tác động đối với nồng độ cortisol vẫn còn nhiều tranh cãi. Hannah-Shmouni cảnh báo: “Curcumin vốn khó hấp thụ, và một số loại thực phẩm bổ sung curcumin có khả năng hấp thụ cao đã được ghi nhận là có liên quan đến tổn thương gan. Vì vậy, tốt nhất bạn nên dùng nghệ trong thực phẩm và tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng dưới dạng viên uống”.

Các bí quyết khác để hỗ trợ cân bằng nồng độ cortisol

Những chiến lược hiệu quả nhất để hỗ trợ cân bằng cortisol đều tập trung vào việc điều chỉnh lối sống.

Ngủ đủ giấc

Goddard chia sẻ: “Cách tốt nhất để duy trì nồng độ cortisol ổn định là ngủ đủ giấc (từ bảy đến chín tiếng mỗi đêm đối với hầu hết người trưởng thành)”. Hãy chú trọng vệ sinh giấc ngủ, chẳng hạn như tránh dùng caffeine vào cuối ngày, giữ phòng ngủ tối và mát mẻ, đồng thời hạn chế sử dụng các thiết bị điện tử trước khi đi ngủ. Ngoài ra, hãy tiếp xúc với ánh nắng buổi sáng để hỗ trợ nhịp sinh học tự nhiên, cũng như nhịp độ cortisol, của cơ thể.

Tập trung giảm căng thẳng

Bạn có thể áp dụng các kỹ thuật chánh niệm hoặc thiền định để hỗ trợ cân bằng cortisol. Lần tới khi cảm thấy căng thẳng, hãy thử các phương pháp như “thở theo hình hộp” (box breathing) hoặc các kỹ thuật “tiếp đất” (grounding) để giúp giảm bớt căng thẳng và hỗ trợ cân bằng nồng độ cortisol. Hãy để cơ bắp của bạn phục hồi sau khi tập luyện. Hannah-Shmouni cho biết: “Tập luyện cường độ cao mà không dành đủ thời gian phục hồi có thể gây rối loạn phản ứng của các hormone căng thẳng trong cơ thể”. Các bài tập nặng làm tăng tạm thời nồng độ cortisol; mức hormone này sẽ giảm xuống khi cơ thể bạn phục hồi sau buổi tập. Đây là phản ứng bình thường, nhưng quá trình này có thể bị gián đoạn nếu bạn liên tục thực hiện các bài tập cường độ cao mà không cho cơ thể thời gian hồi phục, khiến bạn rơi vào trạng thái kiệt sức.

(Ảnh minh hoạ: Internet)

(Nguồn: ETW)