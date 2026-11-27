Tại Gói thầu 27 - thi công toà nhà chính, cũng là gói thầu quan trọng nhất của dự án, chiếm hơn 25% tổng kinh phí xây dựng, do Tổng Công ty 319 đảm nhận. Trên công trường, hàng trăm công nhân, kỹ sư/ngày cùng hàng trăm máy móc, thiết bị﻿ được huy động để triển khai thi công.