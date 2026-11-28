Bé gái 8 tuổi nhập viện vì sưng mi mắt, vùng dưới hàm hai bên. Sinh thiết phát hiện bệnh liên quan đến IgG4, một bệnh lý miễn dịch hiếm gặp ở trẻ em.

Ảnh: Bệnh viện Bạch Mai

Một bệnh nhi nữ 8 tuổi được đưa đến Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng sưng mi mắt và vùng dưới hàm hai bên. Đây là những biểu hiện dễ nhầm lẫn với dị ứng, quai bị hoặc các bệnh nhiễm trùng thông thường.

Đáng chú ý, dù nồng độ IgG4 trong máu không tăng cao, các bác sĩ vẫn nghi ngờ bệnh liên quan đến IgG4 (IgG4-RD). Kết quả sinh thiết tuyến nước bọt dưới hàm phát hiện tổn thương đặc trưng, giúp xác định tình trạng viêm tuyến lệ và tuyến nước bọt liên quan đến IgG4.

Theo ThS.BSNT Mai Thành Công, trong 4 bệnh nhi mắc IgG4-RD được bác sĩ chẩn đoán và điều trị, thời gian từ khi xuất hiện triệu chứng đến khi xác định đúng bệnh kéo dài từ 3 tháng đến 4 năm. Cả 4 trường hợp đều đáp ứng điều trị, tuy nhiên có bệnh nhi tái phát sau khi ngừng thuốc, một trường hợp tử vong sau khi bỏ điều trị.

IgG4-RD là bệnh viêm, xơ hóa mạn tính qua trung gian miễn dịch. Khi hệ miễn dịch rối loạn, các tế bào miễn dịch tích tụ tại mô, khiến cơ quan sưng to, hình thành tổn thương dạng khối giống khối u và có thể dẫn đến xơ hóa.

Ở trẻ em, bệnh thường biểu hiện tại vùng ổ mắt và hạch bạch huyết, ngoài ra có thể ảnh hưởng đến tuyến nước bọt, tụy, đường mật, phổi, thận, tuyến giáp và hệ thần kinh trung ương. Nếu tình trạng viêm kéo dài, mô lành có thể bị thay thế bởi mô xơ, làm suy giảm chức năng cơ quan và gây tổn thương không hồi phục.

Một thách thức trong chẩn đoán là nồng độ IgG4 trong máu bình thường không loại trừ bệnh. Theo nghiên cứu tổng quan hệ thống do bác sĩ Mai Thành Công và cộng sự công bố năm 2024, chỉ 60,4% trong tổng số 53 bệnh nhi được báo cáo có nồng độ IgG4 tăng. Vì vậy, chẩn đoán cần kết hợp biểu hiện lâm sàng, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh và mô bệnh học khi có thể sinh thiết, đồng thời loại trừ các bệnh lý khác.

Hiện nay, corticoid là một trong những nhóm thuốc điều trị ban đầu. Tùy trường hợp, bác sĩ có thể phối hợp thuốc điều hòa, ức chế miễn dịch hoặc thuốc sinh học nhằm duy trì lui bệnh và hạn chế tái phát.

TS.BS. Nguyễn Thành Nam, Giám đốc Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo phụ huynh cần đưa trẻ đi khám khi có biểu hiện sưng mi mắt, lồi mắt, sưng vùng mang tai hoặc dưới hàm, nổi hạch kéo dài, đau bụng tái diễn, vàng da, ho kéo dài, khó thở hoặc xuất hiện tổn thương dạng khối ở nhiều cơ quan chưa rõ nguyên nhân.

Bệnh có nguy cơ tái phát ngay cả khi triệu chứng đã biến mất. Do đó, gia đình cần tuân thủ phác đồ, tái khám định kỳ và không tự ý giảm liều hoặc ngừng thuốc khi trẻ có dấu hiệu cải thiện.