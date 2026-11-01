Tuyệt đối tránh sai lầm đáng tiếc sau khi mua gà quay!

Trong những năm gần đây, gà quay nguyên con đã trở thành một lựa chọn cứu cánh cho các bữa ăn, giống như súp đóng hộp hay các món ăn chế biến sẵn đông lạnh. Bạn có thể mua một con gà còn nóng hổi trên đường đi làm về, thêm vài món ăn kèm là đã có ngay một bữa ăn hoàn chỉnh. Tuy nhiên, nếu không dùng ngay, bạn cần lưu ý rằng không phải cách bảo quản nào cũng an toàn. Trên thực tế, việc cho gà vẫn còn nóng vào tủ lạnh có thể đẩy các thực phẩm khác (và chính con gà đó) vào “vùng nhiệt độ nguy hiểm” - môi trường dễ khiến thực phẩm bị hỏng, ăn vào sinh bệnh.

Dưới đây là lý do tại sao không nên đặt gà nóng vào tủ lạnh và cách xử lý đúng đắn hơn.

Tại sao chúng ta ưa chuộng gà quay?

Người Mỹ tiêu thụ khoảng 950 triệu con gà quay mỗi năm, tương đương với gần 3 con gà cho mỗi người! Xét về mặt dinh dưỡng, việc yêu thích món ăn tiện lợi này hoàn toàn không phải là điều xấu. Một phần ức gà quay (khoảng 85g) không da chứa 24g protein chất lượng cao, chỉ 3g chất béo (trong đó chưa đến 1g là chất béo bão hòa) cùng hàm lượng đáng kể các vitamin nhóm B.

Hơn nữa, loại thịt này còn rất linh hoạt trong chế biến. Dù ăn trực tiếp hay dùng làm nguyên liệu cho các món salad, súp, món hầm hoặc các món ăn khác, đây là cách đơn giản nhất để bổ sung protein và hương vị cho bữa ăn. Leah Sarris, đầu bếp kiêm chuyên gia dinh dưỡng làm việc tại Mỹ, chia sẻ: “Gà quay là một trong những lựa chọn nhanh gọn yêu thích của tôi để có một bữa tối đầy đủ dinh dưỡng”.

Sai lầm: Cho gà quay còn nóng trực tiếp vào tủ lạnh

Dù gà quay rất tiện lợi, nhưng việc bảo quản không đơn giản chỉ là cho ngay vào tủ lạnh. Sarris giải thích: “Một con gà quay nguyên con giữ nhiệt rất tốt nhờ kích thước và độ đặc của thịt. Khi đặt trực tiếp vào tủ lạnh, lượng nhiệt này sẽ làm tăng nhiệt độ không khí bên trong, từ đó có thể làm ấm các thực phẩm khác đặt xung quanh nó”. Đây là một vấn đề, vì các loại thực phẩm cần bảo quản lạnh phải được giữ ở nhiệt độ khoảng 4,4°C trở xuống để làm chậm sự phát triển của vi khuẩn.

Theo Sarris, không chỉ các thực phẩm đặt gần đó như sữa hay trứng bị ảnh hưởng, mà chính bản thân con gà cũng gặp rủi ro. “Một con gà nguyên con có kết cấu khá dày, nên phần thịt gần xương sẽ nguội chậm hơn. Nó có thể nằm trong ‘vùng nguy hiểm’ (khoảng 4,4°C - 60°C), lâu hơn nhiều so với bạn tưởng”. Cô cho biết, để đảm bảo an toàn thực phẩm, điều quan trọng là phải giữ thịt gà tránh xa khoảng nhiệt độ này càng nhiều càng tốt. Ngoài ra, cần lưu ý rằng gà quay sẵn có thể đã trải qua những thay đổi về nhiệt độ trong suốt quá trình từ tủ giữ ấm tại cửa hàng, vào giỏ mua sắm, cho đến khi về đến nhà bạn. Vì lý do này, Sarris khuyên bạn nên chọn mua gà quay vào cuối buổi mua sắm rồi đi thẳng về nhà.

Cách bảo quản gà quay tốt nhất

Nếu có cách bảo quản gà quay “sai”, thì đâu là cách “đúng”? Sarris gợi ý: trước tiên, hãy lấy gà ra khỏi hộp đựng và để nguội bớt cho đến khi có thể chạm vào được, thường mất khoảng 15 đến 20 phút. “Sau đó, hãy chia nhỏ gà tùy theo mục đích sử dụng: tách thịt khỏi xương để làm món salad hoặc bánh taco, hoặc chặt thành từng miếng còn nguyên xương để dùng cho các bữa ăn sau.” (Mẹo nhỏ: Khi thịt còn ấm, không quá lạnh cũng không quá nóng, bạn sẽ dễ dàng tách thịt ra khỏi xương hơn.) Sarris khuyên nên chia thịt vào các hộp kín, nông và sử dụng trong vòng 3-4 ngày. Cô nói thêm: “Thịt gà đã xé nhỏ cũng có thể cấp đông trong vài tháng”.

Hơn nữa, phương pháp này còn giúp tránh được những lo ngại liên quan đến vi nhựa khi tiếp xúc với nhiệt độ cao. Jessica Brantley-Lopez, chuyên gia dinh dưỡng (RDN), cho biết: “Một số nghiên cứu về vi nhựa cho thấy nhiệt độ cao có thể khiến nhựa dễ phân rã và lẫn vào thực phẩm hơn. Vì gà quay thường được đặt vào hộp đựng khi còn rất nóng, tốt nhất bạn nên lấy gà ra khỏi hộp nhựa ngay khi về đến nhà”. Việc lấy thịt gà ra khỏi bao bì gốc không chỉ giúp bảo quản tốt hơn mà còn giữ được hương vị thơm ngon. Sarris lưu ý rằng các loại hộp đựng gà quay (như túi nhựa hay hộp nhựa) vốn được thiết kế để giữ nóng cho gà chứ không phải để lưu trữ lâu dài. “Nếu để nguyên trong hộp rồi cho vào tủ lạnh, hơi nóng từ chính con gà sẽ làm nó bị hấp chín lại; kết quả là lớp da giòn ban đầu trở nên mềm nhũn, dai như cao su, còn phần thịt thì trở nên cứng và xơ”. Thay vào đó, nếu bạn tách thịt ra khỏi xương và chia thành từng phần nhỏ để bảo quản, thịt sẽ ít bị khô cứng hay quá chín hơn.

Các cách sử dụng gà quay

Gà quay là nguyên liệu cực kỳ tiện lợi cho nhiều món ăn nhanh gọn. Bạn có thể thử áp dụng một vài gợi ý sau:

Kết hợp với salad đóng gói. Khi đi mua gà tại cửa hàng, hãy tiện tay chọn thêm một túi salad trộn sẵn ở quầy rau củ. Sarris cho biết, sự kết hợp này giúp bạn có ngay một bữa ăn hoàn chỉnh chỉ trong năm phút.

Dùng làm nguyên liệu nấu súp. Các món như súp gà nấu mì, súp gà nấu ớt (chicken chili) hay súp gà nấu cơm sẽ trở nên nhanh chóng và dễ dàng hơn nhiều khi thịt đã được nấu chín sẵn.

Kết hợp cùng các loại ngũ cốc. Theo Brantley-Lopez, các món cơm hoặc ngũ cốc trộn (grain bowl) là lựa chọn hoàn hảo để dùng kèm với gà quay. Bạn có thể tham khảo 15 ý tưởng chế biến món ăn dạng tô (bowl) này để lấy cảm hứng.

(Ảnh minh họa: Internet)

(Nguồn: ETW)