Khi sếp giao việc, phần lớn mọi người chỉ nói "vâng ạ", người EQ cao lại khéo léo ghi điểm bằng 7 câu phản hồi này

Trong môi trường công sở hiện đại, nơi áp lực công việc và sự cạnh tranh luôn hiện hữu, mỗi nhiệm vụ được giao không chỉ đơn thuần là phần việc cần hoàn thành mà còn là cơ hội để nhân viên thể hiện năng lực, thái độ và tư duy làm việc của mình. Cách phản hồi khi nhận nhiệm vụ từ cấp trên vì thế trở thành một yếu tố quan trọng, góp phần định hình hình ảnh cá nhân trong mắt lãnh đạo.

Trên thực tế, không ít người khi được giao việc thường phản xạ bằng những câu quen thuộc như “Dạ, em biết rồi” hay “Vâng, em sẽ làm ngay”. Những câu trả lời này không sai, nhưng lại khá an toàn và thiếu điểm nhấn. Trong nhiều trường hợp, chúng dễ khiến cấp trên cảm nhận sự thụ động, thiếu chủ động và chưa thể hiện rõ tư duy công việc.

Ngược lại, những người có trí tuệ cảm xúc cao (EQ cao) luôn biết cách biến một câu trả lời đơn giản thành công cụ giao tiếp hiệu quả. Họ không chỉ tiếp nhận nhiệm vụ mà còn thể hiện sự hiểu việc, tinh thần trách nhiệm và thái độ tích cực, qua đó ghi điểm trong mắt lãnh đạo. Dưới đây là 7 cách phản hồi thông minh thường được những người có EQ cao sử dụng khi nhận nhiệm vụ từ cấp trên.

1. Làm rõ yêu cầu, thể hiện sự chuyên nghiệp

Một phản hồi hiệu quả trước hết cần cho thấy bạn đã hiểu đúng và đủ yêu cầu của công việc. Thay vì chỉ xác nhận “Em hiểu rồi”, bạn có thể nói rõ hơn: “Em đã nắm được yêu cầu. Mục tiêu chính của nhiệm vụ này là… Em dự kiến hoàn thành trong vòng ba ngày.”

Cách trả lời này giúp lãnh đạo yên tâm rằng bạn không chỉ nghe mà còn hiểu, đồng thời đã bắt đầu suy nghĩ về cách triển khai và thời gian thực hiện.

2. Mang lại giá trị

Không chỉ dừng lại ở việc làm theo yêu cầu, những nhân viên được đánh giá cao thường biết chủ động đóng góp thêm giá trị. Ví dụ: “Trong quá trình thực hiện, em có một số ý tưởng giúp tối ưu hiệu quả công việc. Em xin phép trao đổi thêm khi phù hợp.”

Cách phản hồi này cho thấy bạn không chỉ làm việc theo chỉ đạo, mà còn suy nghĩ vì lợi ích chung và chất lượng công việc.

3. Trình bày kế hoạch thực hiện rõ ràng

Ngay khi nhận nhiệm vụ, việc nhanh chóng phác thảo kế hoạch sẽ giúp lãnh đạo hình dung được tiến trình công việc. Bạn có thể nói: “Em dự kiến chia công việc thành ba bước: nghiên cứu, triển khai và đánh giá. Nếu đúng kế hoạch, em sẽ hoàn thành vào cuối tuần.”

Một kế hoạch cụ thể cho thấy bạn có khả năng tổ chức, kiểm soát tiến độ và chủ động trong công việc.

4. Thể hiện thái độ tích cực, sẵn sàng đón nhận thử thách

Thái độ làm việc luôn là yếu tố được cấp trên quan tâm. Một câu phản hồi tích cực như: “Đây là nhiệm vụ khá thách thức, nhưng em rất hào hứng và sẽ cố gắng hoàn thành tốt,” sẽ tạo ấn tượng tốt ngay từ đầu.

Người có EQ cao hiểu rằng, tinh thần sẵn sàng và thái độ tích cực có thể tạo ra cảm giác tin cậy, ngay cả trước những công việc khó hoặc áp lực cao.

5. Chủ động cập nhật tiến độ, thể hiện trách nhiệm

Thay vì chờ lãnh đạo hỏi, người có EQ cao thường chủ động báo cáo tiến độ: “Hiện tại em đã hoàn thành khoảng 70% công việc, đúng tiến độ đề ra. Em sẽ tiếp tục cập nhật khi có thêm kết quả.”

Việc này không chỉ giúp công việc minh bạch hơn mà còn cho thấy bạn là người có tinh thần trách nhiệm và đáng tin cậy.

6. Báo cáo khó khăn kèm phương án xử lý

Trong quá trình làm việc, việc phát sinh vấn đề là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, thay vì chỉ báo khó khăn, hãy kèm theo giải pháp: “Trong quá trình triển khai, em gặp một số vướng mắc về kỹ thuật. Em đã nghĩ ra hai phương án để xử lý và mong anh/chị góp ý thêm.”

Cách tiếp cận này thể hiện bản lĩnh, khả năng ứng biến và tinh thần không né tránh vấn đề.

7. Phản hồi sau khi hoàn thành, thể hiện tư duy phát triển

Công việc không kết thúc khi nhiệm vụ được bàn giao. Những người có EQ cao thường nhìn lại để rút kinh nghiệm: “Nhiệm vụ đã hoàn thành. Em nhận thấy điểm mạnh của mình là khả năng tổ chức, nhưng phần phối hợp với các bộ phận khác còn cần cải thiện. Em sẽ rút kinh nghiệm cho những dự án sau.”

Việc tự đánh giá này cho thấy bạn là người cầu tiến, sẵn sàng hoàn thiện bản thân, điều mà hầu hết lãnh đạo đều đánh giá cao.

Trong môi trường công sở, cách phản hồi khi nhận nhiệm vụ là một kỹ năng giao tiếp quan trọng. Chỉ cần thay đổi cách trả lời, bạn có thể chuyển từ hình ảnh một nhân viên làm việc thụ động sang một người chủ động, chuyên nghiệp và đáng tin cậy. Mỗi lần được giao việc không chỉ là trách nhiệm, mà còn là cơ hội để bạn thể hiện EQ, năng lực và thái độ làm việc của mình.

Theo Toutiao