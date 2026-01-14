Nam MC từng bị ung thư máu về thăm trường cũ sau 20 năm, thấy tên trường là đủ kết luận: "Anh này học giỏi"

MC Hạnh Phúc là gương mặt quen thuộc của Đài Truyền hình Việt Nam, được khán giả biết đến qua nhiều chương trình thời sự, chính luận và các sự kiện lớn. Anh ghi dấu ấn bởi lối dẫn điềm đạm, chừng mực, cùng hình ảnh một người làm nghề nghiêm túc, bền bỉ với báo chí - truyền hình.

Bên cạnh sự nghiệp, MC Hạnh Phúc từng nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng khi công khai câu chuyện đối mặt và vượt qua căn bệnh ung thư máu vào năm 2012. Anh cho biết, thời điểm đó anh sinh sống và làm việc tại TP.HCM. Anh đã bắt đầu quãng thời gian điều trị và chiến đấu với căn bệnh trong im lặng, song song với nỗ lực duy trì tinh thần cũng như công việc.

MC Hạnh Phúc từng bật khóc khi chia sẻ về quá trình điều trị bệnh của mình. (Ảnh: VTV)

Mới đây, MC Hạnh Phúc đã tham dự buổi họp khóa kỷ niệm 20 năm ngày ra trường của cựu học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (phường Nam Định, Ninh Bình). Trong chia sẻ sau buổi gặp mặt, anh nhắc lại những kỷ niệm tiêu biểu gắn với bạn bè, thầy cô và môi trường học tập tại ngôi trường này.

Theo MC Hạnh Phúc, câu hỏi khiến nhiều người “ngại” nhất trong ngày họp khóa là: “Mày có nhớ tao là ai không?”. Sau 20 năm, đối với nam MC, việc nhớ đầy đủ tên của các bạn trong cả khóa là điều không dễ, dù nhiều gương mặt vẫn còn quen.

MC Hạnh Phúc tham dự buổi họp khóa kỷ niệm 20 năm ngày ra trường của cựu học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (Ảnh: Facebook nhân vật)

Về sự thay đổi sau hai thập kỷ, anh cho rằng điều thay đổi rõ nhất là ngoại hình, trong khi cách xưng hô giữa các bạn học gần như không thay đổi. Nhiều người vẫn gọi nhau “mày - tao”, thậm chí có nhóm bạn vẫn giữ cách xưng hô “bà - cháu” từ thời phổ thông. MC Hạnh Phúc cho biết, dù mỗi người đều có những thay đổi theo thời gian, nhưng khi gặp lại, ký ức thời học sinh vẫn còn rất rõ. Theo anh, điều đáng quý nhất sau 20 năm không phải là so sánh ai thành công hơn, mà là việc các thành viên trong khóa có thể sắp xếp để cùng trở về gặp nhau.

Nhắc về ký ức với mái trường Lê Hồng Phong, MC Hạnh Phúc nhớ nhất là khu vực cổng trường và tinh thần kỷ luật nghiêm khắc tại đây. Thời anh còn đi học, các học sinh vi phạm nội quy trong giờ chào cờ, lớp học không đảm bảo vệ sinh hoặc có những hành vi không phù hợp trước cổng trường đều bị nhắc nhở, xử lý nghiêm.

Anh có rất nhiều kỷ niệm với thầy cô, bạn bè (Ảnh: Facebook nhân vật)

Khi gặp lại thầy cô, MC Hạnh Phúc không khỏi xúc động. Có người đã qua đời, có người tuổi cao, sức khỏe và ngoại hình đều thay đổi theo thời gian. Nam MC không giấu nổi sự biết ơn đối với mái trường và thầy cô đã giáo dục, rèn luyện học sinh. Anh cho rằng, với thầy cô, niềm vui lớn nhất khi gặp lại học trò sau 20 năm là thấy mỗi người, dù làm nghề gì hay ở đâu, đều đã trưởng thành.

Đôi nét về trường THPT chuyên Lê Hồng Phong

Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (phường Nam Định, Ninh Bình) là một trong những ngôi trường nổi tiếng hàng đầu cả nước về bề dày truyền thống và thành tích học tập. Trải qua hơn một thế kỷ hình thành và phát triển, ngôi trường tọa lạc tại “đất học thành Nam” này vẫn giữ vững vị thế là cái nôi đào tạo nhân tài, đồng thời không ngừng khẳng định chất lượng giáo dục trong hệ thống các trường THPT chuyên.

Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (Ninh Bình) là một trong những ngôi trường nổi tiếng hàng đầu cả nước về bề dày truyền thống và thành tích học tập.

Tiền thân của trường là Trường Thành Chung Nam Định, được thành lập theo nghị định của Toàn quyền Đông Dương Maurice Long ngày 24/8/1920. Những năm đầu, trường chủ yếu do giáo viên người Pháp giảng dạy và quản lý. Đến năm học 1920 - 1921, trường mới có giáo viên người Việt đầu tiên là thầy Nguyễn Văn Hiếu. Năm 1958, trường đổi tên thành Trường Phổ thông cấp 3 Nam Định và từ năm 1959 chính thức mang tên Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong. Năm 2022, trường tròn 102 năm xây dựng và phát triển, đồng thời đánh dấu 62 năm mang tên Tổng Bí thư Lê Hồng Phong.

Trong suốt lịch sử hơn 100 năm “trồng người”, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong đã đào tạo nhiều thế hệ học sinh ưu tú, trong đó có nhiều nhân vật có ảnh hưởng lớn trong lịch sử và đời sống xã hội như Tổng Bí thư Trường Chinh, Nguyễn Đức Cảnh - Tổng Biên tập đầu tiên của báo Lao Động, nhà văn Nguyễn Tuân, nhà văn Nam Cao… Ở lĩnh vực văn hóa, giải trí, trường cũng là nơi từng đào tạo những gương mặt quen thuộc với công chúng như Hoa hậu Việt Nam 2014 Nguyễn Cao Kỳ Duyên, MC Hạnh Phúc, ca sĩ Vũ Thảo My - Quán quân The Voice 2013...

Về thành tích giảng dạy, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong luôn nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước. Không chỉ chú trọng học tập, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong còn nổi tiếng với hệ thống hoạt động ngoại khóa phong phú, từ các giải thể thao thường niên đến những cuộc thi học thuật, văn hóa, nghệ thuật.

Hiện nay, trường có 23 câu lạc bộ hoạt động đa dạng, tạo môi trường phát triển toàn diện cho học sinh. Chính sự kết hợp giữa truyền thống, kỷ luật và đổi mới đã giúp ngôi trường hơn trăm tuổi này tiếp tục giữ vững danh tiếng của mình trong nền giáo dục Việt Nam.