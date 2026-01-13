Con gái Triệu Vy lần đầu xuất hiện sau tin đồn mẹ qua đời: Một chi tiết gây tranh cãi

Thời gian qua, truyền thông và mạng xã hội Trung Quốc xôn xao trước thông tin liên quan đến Triệu Vy - nữ diễn viên từng gắn liền với vai Tiểu Yến Tử trong Hoàn Châu Cách Cách . Tin đồn cho rằng Triệu Vy qua đời vì ung thư đã khiến không ít người hâm mộ hoang mang, lo lắng. Tuy nhiên, đây thực chất là một sự nhầm lẫn nghiêm trọng.

Người qua đời là đạo diễn kiêm nhà sản xuất cùng tên Triệu Vy, hưởng thọ 65 tuổi, không phải nữ minh tinh nổi tiếng của làng giải trí Hoa ngữ. Do trùng tên, thông tin này đã bị lan truyền sai lệch trên mạng xã hội, khiến nhiều người lầm tưởng "Tiểu Yến Tử" đã ra đi. Chỉ đến khi nữ diễn viên đăng tải loạt ảnh du ngoạn núi non kèm dòng chia sẻ mang tính chiêm nghiệm: "Khi bạn đi trên hành trình, thực ra bạn cũng đang ở đích đến rồi", công chúng mới phần nào yên tâm rằng Triệu Vy vẫn ổn.

Mới đây, con gái Triệu Vy - Tiểu Tứ Nguyệt bất ngờ xuất hiện tại sân bay Thượng Hải cũng thu hút sự chú ý. Đây được xem là lần hiếm hoi ái nữ của nữ diễn viên lộ diện trước công chúng kể từ sau những tin đồn liên quan đến mẹ.

Theo Sohu, ngày 10.1, Triệu Vy được bắt gặp cùng con gái tại sân bay Phố Đông (Thượng Hải). Trong khi nữ diễn viên vẫn giữ phong cách kín đáo, hạn chế giao tiếp với truyền thông, thì diện mạo của Tiểu Tứ Nguyệt nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận. Cô bé 16 tuổi xuất hiện với mái tóc nhuộm vàng nổi bật, khác hẳn hình ảnh nhẹ nhàng, kín đáo trước đây.

Việc Tiểu Tứ Nguyệt lớn lên và học tập chủ yếu ở nước ngoài, hiện đang du học tại Thụy Sĩ, khiến cô có xu hướng cởi mở hơn trong cách thể hiện bản thân, điều này không nên bị nhìn nhận bằng chuẩn mực quá khắt khe.

Chính chi tiết này đã làm dấy lên tranh cãi trên mạng xã hội. Một bộ phận ý kiến cho rằng ngoại hình của Tiểu Tứ Nguyệt trông già dặn so với tuổi, đặt câu hỏi liệu việc nhuộm tóc và lựa chọn phong cách cá nhân như vậy có phù hợp với một nữ sinh trung học hay không. Một số bình luận thậm chí khuyên cô bé nên quay lại mái tóc đen truyền thống để giữ vẻ nền nã, đúng lứa tuổi.

Luôn được khen ngoan ngoãn, giản dị nhờ cách mẹ dạy dỗ

Trên thực tế, những người bênh Tiểu Tứ Nguyệt không phải là không có lý do. Bởi từ trước đến nay, con gái Triệu Vy luôn được nhận xét là ngoan ngoãn, giản dị. Sinh ra ngậm thìa vàng nhưng cô bé được mẹ nuôi dạy nghiêm khắc, không chiều chuộng. Triệu Vy từng chia sẻ, cô cực lực phản đối việc chiều chuộng con cái. Người lớn để bọn trẻ ở nhà có thể "làm bất cứ điều gì mình muốn". Một khi gặp chuyện gì đó khó chịu ở ngoài, trẻ sẽ lập tức không chịu nổi, nếu không theo kịp nhịp sống của xã hội, không chịu nổi thử thách thì sẽ dễ dàng bị đào thải.

Triệu Vy nói: Hãy tìm sự cân bằng giữa tình yêu và kỷ luật. Cha mẹ thương con thì được nhưng phải có điểm mấu chốt! Sự khác biệt giữa yêu và chiều là ở chỗ tình yêu hướng dẫn trẻ thiết lập những quy tắc phù hợp trên cơ sở tôn trọng và cho tự do để giúp trẻ xác lập bản thân tốt hơn. Trong khi chiều chuộng là dựa trên sự thỏa mãn vô độ. Làm mọi việc một cách mù quáng, thậm chí tước bỏ quyền lợi của trẻ (chẳng hạn như làm việc nhà) không đáp ứng được nhu cầu thực sự bên trong của trẻ, là lấy đi sự tự do phát triển theo quy luật tự nhiên của trẻ, khả năng làm chủ suy nghĩ và hành vi của trẻ.

Triệu Vy luôn cố gắng để tạo cho con những điều kiện học tập và môi trường giáo dục tốt nhất, kể cả là phải bỏ thời gian và công sức để học hỏi, tìm hiểu từ những chuyên gia hay các bậc phụ huynh khác. Cô cũng không hề lơ là việc dạy cho con những kỹ năng mềm, tính tự lập ngay từ khi còn nhỏ cho con. Lúc mới lên 3, Tiểu Tứ Nguyệt đã được học cách làm một số việc nhà cơ bản, điều này giúp con hình thành tinh thần tự giác từ sớm. Ngoài ra, càng lớn hơn thì con gái Triệu Vy cũng được tiếp xúc với những công việc vừa sức của mình để nâng cao khả năng.

Khi có thời gian, cô luôn dành trọn vẹn tâm trí mình cho con. Lắng nghe con nói chuyện, cùng con chia sẻ, chăm sóc và yêu thương con. Nếu có thêm thời gian cô sẽ đưa con đi du lịch để giúp xây dựng những kỷ niệm đẹp giữa hai mẹ con. Những khi vắng nhà, cô không bao giờ quên thói quen gọi video cho con gái mình mỗi tối để tâm sự.

Triệu Vy chia sẻ: "Tôi luôn cố gắng để trở thành người mẹ dịu dàng trong mắt con gái. Dù áp lực công việc lớn thế nào tôi cũng không nổi cáu với con. Dù thời gian có ít ỏi ra sao tôi cũng luôn dành trọn vẹn sự chú tâm cho con gái mình". Cô cũng từng bày tỏ nỗi nhớ và sự áy náy khi không thể dành nhiều thời gian bên con, vì vậy nữ ngôi sao luôn muốn tranh thủ thời gian cho con để bù đắp tình cảm gia đình.