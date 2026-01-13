Phát hiện học sinh một lớp cứ đến giờ ra chơi là lẳng lặng xếp hàng trước bàn một bạn: Chuyện gì đây?

Nhân vật trong câu chuyện là Triệu Thiên Vũ, học sinh lớp 9 Trường Trung học số 1 Khải Lỗ, thành phố Thông Liêu, Khu tự trị Nội Mông (Trung Quốc).

Triệu Thiên Vũ trở nên nổi tiếng sau khi giáo viên chủ nhiệm họ Lưu đăng tải một đoạn video vào ngày 29/12. Chỉ riêng trên một nền tảng mạng xã hội lớn, video này đã thu về hơn 120.000 lượt thích, theo China Youth Daily.

Trong video, cậu học sinh thể hiện phong thái không khác gì một thầy thuốc Đông y chuyên nghiệp khi đặt tay lên cổ tay bạn học để bắt mạch - bước quan trọng trong chẩn đoán theo y học cổ truyền Trung Quốc. Xung quanh, nhiều học sinh khác kiên nhẫn xếp hàng chờ đến lượt "khám".

Triệu Thiên Vũ thể hiện sự chuyên nghiệp khi chẩn đoán bệnh cho bạn cùng lớp. Ảnh: Baidu

"Vấn đề của bạn là do thói quen ăn đồ cay và lạnh. Những món này gây kích ứng cho cơ thể", nam sinh họ Triệu nói với một bạn nam trong lúc bắt mạch.

Giáo viên chủ nhiệm cho biết: "Phần lớn những 'bệnh nhân học sinh' này đến từ các lớp khác. Các em nghe nói lớp chúng tôi có một 'bác sĩ Đông y nhí' nên tò mò muốn thử xem em ấy có chẩn đoán chính xác không".

Các bạn cùng lớp xếp hàng dài chờ được bắt mạch. Ảnh: Baidu

Theo cô Lưu, phản hồi từ cả giáo viên lẫn học sinh đều rất tích cực. "Nhiều chẩn đoán của Triệu Thiên Vũ gần như trùng khớp với kết luận của các bác sĩ tại bệnh viện", cô nói thêm.

Triệu bắt đầu quan tâm đến Đông y cách đây ba năm, sau khi theo ông nội đi khám bệnh và bị hấp dẫn bởi các phương pháp điều trị truyền thống. Kể từ đó, cậu tự học bằng cách đọc sách Đông y cũ tại nhà và theo dõi các khóa học trực tuyến vào thời gian rảnh.

Triệu học các kỹ năng y học cổ truyền bằng cách đọc các sách giáo khoa cổ. Ảnh: Baidu

Không lâu trước đó, Triệu từng gây bất ngờ khi bắt mạch cho bạn ngồi cạnh và chỉ ra chính xác rằng bạn này thường xuyên thức khuya, đồng thời có dấu hiệu tỳ vị yếu. Từ sau lần đó, bạn bè thường xuyên tìm đến Triệu nhờ kiểm tra sức khỏe vào giờ ra chơi.

"Em ấy luôn nói rằng mình chỉ đưa ra nhận định ban đầu và khuyên các bạn nếu thấy không ổn thì nên đến bệnh viện kịp thời. Tôi nghĩ Triệu có sự cẩn trọng và tinh thần trách nhiệm vượt xa độ tuổi", giáo viên nhận xét.

Theo nhà trường, thành tích học tập của Triệu Thiên Vũ ở mức khá trở lên. Cậu dự kiến sẽ tham gia kỳ thi đại học quốc gia Trung Quốc (gaokao) vào tháng 6/2026.

Câu chuyện nhanh chóng tạo nên làn sóng bình luận tích cực trên mạng xã hội. Một người viết: "Đông y đã tìm được người kế thừa". Trong khi đó, người khác nhận xét: "Biểu cảm của cậu bé trông chẳng khác gì một thầy thuốc Đông y lão luyện".

Theo SCMP