Sếp hỏi một câu: "Em có rảnh không?", người EQ cao và EQ thấp bắt đầu rẽ sang hai hướng

Nghe thì đơn giản, thậm chí có phần xã giao, nhưng với nhiều người đi làm, đây lại là câu hỏi khiến tim đập nhanh hơn một nhịp. Bởi phía sau bốn chữ ấy, có thể là một nhiệm vụ mới, một lời góp ý, một cơ hội thăng tiến hoặc cũng có thể là một cái bẫy vô hình khiến bạn tự đánh mất điểm trong mắt cấp trên.

Điều thú vị là, cùng một câu hỏi, nhưng chỉ khác nhau một cách trả lời, có người ngày càng được tin tưởng, có người lại dần bị “đẩy ra ngoài vùng ưu tiên” của sếp lúc nào không hay.

Khi một câu hỏi nhỏ trở thành “bài test” EQ

Trên các diễn đàn dành cho dân văn phòng, từng có một chủ đề gây bão: “Câu nói nào của sếp nghe rất bình thường nhưng lại cực kỳ sát thương?”. Trong hàng nghìn bình luận, câu trả lời được nhắc tới nhiều nhất chính là: “Có rảnh không?”.

Một nhân viên từng kể rằng, trong lúc đang cắm cúi hoàn thiện bảng ngân sách quý, đầu óc quay cuồng với con số, sếp bất ngờ đứng cạnh bàn và hỏi một câu rất nhẹ: “Em có rảnh không?”. Vì mệt và căng thẳng, anh buột miệng đáp: “Anh không thấy em đang bận sao?”.

Câu nói ấy không làm anh mất việc, nhưng từ hôm đó, các báo cáo của anh liên tục bị yêu cầu chỉnh sửa, bị soi kỹ hơn, bị đánh giá khắt khe hơn. Không ai nói ra, nhưng anh hiểu rằng, chỉ một khoảnh khắc thiếu tinh tế đã khiến mình tự tạo ra một rào cản vô hình với cấp trên.

Ngược lại, cũng có những người, chỉ bằng một câu trả lời mềm mại và đúng mực, đã biến một tình huống tưởng chừng “nguy hiểm” thành cơ hội ghi điểm.

Một trưởng nhóm marketing trong giai đoạn chạy chiến dịch lớn từng được sếp hỏi: “Dạo này có rảnh không?”. Thay vì đáp “bận lắm” hay “rảnh”, anh chỉ nhẹ nhàng nói: “Dạ anh có việc gì ạ? Hiện em đang xử lý kế hoạch quảng bá cho sản phẩm mới”.

Cuộc trò chuyện sau đó không phải là giao thêm việc, mà là sự quan tâm đến tiến độ, áp lực và khó khăn của anh. Kết quả là anh nhận được thêm nguồn lực hỗ trợ và một lời đánh giá tích cực trong buổi họp tháng.

Cùng là một câu hỏi, nhưng cách trả lời khác nhau đã dẫn đến hai kết quả hoàn toàn trái ngược.

Im lặng - “kẻ thù” thầm lặng của người đi làm

Trong thời đại làm việc qua tin nhắn và email, không ít người nghĩ rằng, nếu sếp hỏi “Có rảnh không?” mà mình không trả lời ngay, thì có thể né được một phần công việc. Nhưng thực tế lại khác xa suy nghĩ ấy.

Một nữ nhân viên từng chia sẻ câu chuyện của mình: Sếp nhắn tin hỏi cô có rảnh không, nhưng vì đang họp, cô không trả lời ngay rồi… quên luôn. Đến cuối ngày, cô nghĩ “chắc cũng không có gì quan trọng”.

Vài hôm sau, cô được gọi lên trao đổi. Hóa ra, sếp định đề xuất tăng lương cho cô vì đánh giá cao sự ổn định và trách nhiệm. Nhưng do không nhận được phản hồi, cơ hội đó đã được chuyển cho một đồng nghiệp khác.

Không phản hồi trong mắt cấp trên không chỉ là chậm trễ, mà có thể bị hiểu thành thiếu quan tâm, thiếu trách nhiệm, thậm chí thiếu sự sẵn sàng hợp tác. Một tin nhắn bị bỏ quên đôi khi đủ để làm lung lay niềm tin mà bạn xây dựng suốt nhiều năm.

EQ cao không phải là luôn nói “vâng”, mà là biết trả lời đúng

Nhiều người nghĩ rằng, EQ cao đồng nghĩa với việc lúc nào cũng nhận việc, lúc nào cũng tỏ ra sẵn sàng. Nhưng chính điều đó lại khiến họ nhanh chóng rơi vào trạng thái quá tải, kiệt sức và bị “mặc định” là người luôn phải gánh thêm việc.

Người EQ cao không từ chối sếp một cách thẳng thừng, nhưng cũng không nhận việc trong im lặng. Họ biết cách trình bày rõ tình hình hiện tại, đưa ra mốc thời gian hợp lý, và thể hiện thiện chí sắp xếp.

Thay vì nói: “Em bận lắm, không làm được”, họ sẽ nói: “Hiện em đang hoàn thiện báo cáo A để kịp hạn chiều nay, nếu anh cần việc B, em có thể bắt đầu từ sáng mai hoặc sau 3 giờ chiều nay ạ”.

Câu trả lời ấy vừa cho thấy trách nhiệm, vừa thể hiện khả năng quản lý thời gian, lại không tạo cảm giác trốn tránh. Trong mắt sếp, bạn không phải là người “lười”, mà là người biết ưu tiên và làm việc có kế hoạch.

Chỉ một câu nói đúng có thể thay đổi cách sếp nhìn bạn

Trong môi trường công sở, đôi khi không phải năng lực chuyên môn quyết định tất cả. Những chi tiết nhỏ trong giao tiếp mới là thứ âm thầm định hình hình ảnh của bạn trong mắt lãnh đạo.

Một câu trả lời khéo léo có thể giúp bạn trở thành người “đáng tin cậy”. Một phản hồi đúng lúc có thể khiến bạn được xếp vào nhóm “ưu tiên”. Và một khoảnh khắc thiếu tinh tế cũng có thể khiến bạn lặng lẽ bị loại khỏi những cơ hội tốt hơn.

Khi sếp hỏi “Em có rảnh không?”, đó không chỉ là một câu hỏi. Đó là một bài test EQ rất nhỏ nhưng đủ để phân chia những con đường sự nghiệp rất khác nhau.

Đôi khi, chỉ cần nói đúng một câu, bạn đã âm thầm mở ra cho mình một tương lai khác.