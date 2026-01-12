Ở Việt Nam, lần đầu có một trường đại học ở tỉnh được chuyển thành đại học

Theo Cổng thông tin Chính Phủ (Chinhphu.vn), Phó Thủ tướng Lê Thành Long ký Quyết định số 73/QĐ-TTg ngày 12/1/2026 chuyển Trường Đại học Trà Vinh thành Đại học Trà Vinh. Đại học Trà Vinh là cơ sở giáo dục đại học công lập trực thuộc UBND tỉnh Vĩnh Long, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, có trụ sở chính tại tỉnh Vĩnh Long.

Đại học Trà Vinh thực hiện tổ chức lại cơ cấu tổ chức và hoạt động trên cơ sở Trường Đại học Trà Vinh theo quy định của Luật Giáo dục đại học và quy định của pháp luật có liên quan.

Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo các quy định pháp luật hiện hành cho đến khi cấp có thẩm quyền bổ nhiệm Giám đốc Đại học Trà Vinh.

Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh Vĩnh Long và các cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền hướng dẫn, giám sát quá trình chuyển đổi bảo đảm công khai, minh bạch theo quy định, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí tài chính, tài sản; không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường, liên tục của nhà trường; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người học, giảng viên, cán bộ quản lý, người lao động và các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo và đề xuất, kiến nghị việc chuyển Trường Đại học Trà Vinh thành Đại học Trà Vinh.

Đại học Trà Vinh.

Với quyết định này, Vĩnh Long là tỉnh đầu tiên có trường đại học trực thuộc chuyển thành đại học. Đây là đại học thứ 13 của cả nước. Các cơ sở trước đó gồm Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP HCM, Đại học Thái Nguyên, Huế, Đà Nẵng, Bách khoa Hà Nội, Kinh tế TP HCM, Kinh tế Quốc dân, Công nghiệp Hà Nội, Cần Thơ, Duy Tân và Phenikaa.

Ngay sau khi nhận quyết định, các thông tin này liên tục được chia sẻ và đăng tải trên fanpage chính thức của Đại học Trà Vinh.





Trường Đại học Trà Vinh được hình thành và phát triển từ Trường Cao đẳng Cộng đồng Trà Vinh. Sau 5 năm triển khai thành công Dự án Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam – Canada do chính phủ Canada và Chính phủ Việt Nam đồng tài trợ, cùng với nhu cầu cấp thiết về phát triển giáo dục và đào tạo của tỉnh nhà cũng như nhu cầu về nguồn nhân lực thực hiện chiến lược phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước, Trường Đại học Trà Vinh được chính thức thành lập theo Quyết định 141/QĐ/2006-TTg ngày 19/6/2006 của Thủ tướng chính phủ và trở thành một trong những trường đại học công lập trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.

Thông tin trên VnExpress, trường hoạt động theo mô hình đa ngành, hiện có 4 trường, gồm: Kinh tế, Luật; Ngôn ngữ - Văn hóa - Nghệ thuật Khmer Nam bộ và Nhân văn; Y Dược; Kỹ thuật và Công nghệ. Ngoài ra, trường có hệ thống trường Thực hành Sư phạm, Bệnh viện Đại học Trà Vinh,...

Với quy mô đào tạo khoảng 20.000 sinh viên chính quy, mục tiêu của trường là cung cấp nguồn nhân lực có tay nghề cao, nghiên cứu khoa học và ứng dụng cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

T/h