Vì sao “Sinh viên thế hệ mới” được đánh giá là chương trình trọng điểm về giáo dục trên VTV3

Bên cạnh đó, chương trình cũng ghi nhận lần đầu tiên sinh viên gọi vốn dự án thành công gần 2 tỷ đồng để thương mại hóa sản phẩm từ nông sản địa phương.

Đêm chung kết Sinh Viên Thế Hệ Mới 2025 diễn ra với nhiều diễn biến bất ngờ và thú vị

Sinh Viên Thế Hệ Mới 2025 có thể được xem là mùa có nhiều dấu ấn thành công nhất với sự tham gia của hơn 50 trường trên khắp cả nước, 130 dự án hướng đến cộng đồng. Định dạng chương trình được đổi mới toàn diện thử thách không chỉ kiến thức mà còn cả khả năng tổ chức, triển khai dự án trong tình huống thực tế gồm: Đấu trường bản sắc, Đấu trường thể thao và tài năng, Đấu trường thực tế, Đấu trường bản lĩnh và Đấu trường Chung kết toàn quốc.

Ở vòng đầu tiên của Đấu trường Chung kết toàn quốc được phát sóng tối ngày Chủ nhất 11/01/2026, chương trình mở đầu bằng một bữa tiệc thị giác với các ý tưởng được hiện thực hóa bằng ngôn ngữ sân khấu của 3 đội dẫn đầu đến từ Trường Quản trị và Kinh doanh Hà Nội (HSB), Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM (UEF) và Đại học Yersin.

Mãn nhãn với tiết mục hiện thực hóa ý tưởng bằng ngôn ngữ sân khấu của cả 3 đội

Dự án "Vươn Mình Cùng Nền Tảng Số" của sinh viên HSB bước lên sân khấu cùng câu chuyện nhân văn về cuộc sống của những người khuyết tật, khẳng định công nghệ số là cây cầu thay đổi cuộc đời họ và hình tượng hóa một tương lai tốt đẹp hơn, nơi mọi người đều có thể bình đẳng chung tay, đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế nước nhà.

Đội "Còn Nét Gen" của sinh viên Đại học Kinh tế - Tài chính thành phố Hồ Chí Minh (UEF) dệt nên một "bản mixtape" văn hóa Việt qua các tà áo truyền thống mang nét đặc trưng của ba miền, thúc đẩy ý thức về dự án thời trang tái sinh và sử dụng thời trang nhanh có trách nhiệm.

Những chàng trai cô gái đến từ ĐH Yersin Đà Lạt chọn câu chuyện đồng cảm với người dân mùa bão lũ đầy mất mát nhưng rồi lại hồi sinh mạnh mẽ với sản phẩm thuốc xương khớp từ chính nông sản của địa phương: một trái ớt nhỏ đâm chồi từ sự tàn phá, mang trong mình ý chí và sứ mệnh vực dậy sinh kế cho cả một cộng đồng.

Nếu Vòng 1 thiên về cảm xúc với các dự án theo lĩnh vực khác nhau: Dự án giáo dục cộng đồng phi lợi nhuận (HSB), Dự án ý thức cộng đồng với chủ đề thời trang (UEF) và Dự án sản phẩm chăm sóc sức khỏe từ nông liệu địa phương (Yersin), thì Vòng 2 lại là sàn đấu trí tuệ nơi bản lĩnh và sự sắc bén bị thử lửa ở mức độ cao nhất.

Vòng 2 đặc biệt căng thẳng với những màn hỏi đáp giữa 3 đội UEF, HSB và Yersin.

Không khí ở Vòng 2 đặc biệt căng thẳng khi mỗi đội chỉ có 1 phút trình bày và 1 phút trả lời hết các câu hỏi của đối thủ. Các đội không chỉ phải bảo vệ dự án của mình, mà còn phải chứng tỏ sự am hiểu sâu sắc về cả lĩnh vực của đối thủ để tìm ra kẽ hở. Mỗi câu hỏi được đặt ra không đơn thuần là một thắc mắc, mà là một chiến thuật tấn công tinh vi, một mũi nhọn nhắm thẳng vào điểm yếu.

Đội HSB vững vàng trước những câu hỏi về cơ chế bảo vệ người khuyết tật trên không gian mạng và kiểm soát chất lượng đào tạo, khẳng định có sự hậu thuẫn từ các chuyên gia đầu ngành và đo lường hiệu quả bằng kết quả thực tế. Đạt tổng số điểm là 44 đến từ 5 vị giám khảo.

Đội UEF phải đối mặt với câu hỏi "gai góc" về việc dự án có đang "xanh hóa" hình ảnh hay không, và dù đã lập luận về kế hoạch áp dụng công nghệ blockchain nhưng áp lực thời gian đã làm đội không có nhiều sự đột phá trong câu trả lời. Đạt 43 điểm.

Đội Yersin, với 9 tiêu chuẩn ESG trong dự án, đã bảo vệ xuất sắc mô hình kinh doanh Chilicap trước nghi ngờ về "thương mại hóa". Các bạn khẳng định việc hoạt động như một công ty không hề mâu thuẫn với lý tưởng, nhờ đã xây dựng các quy ước chặt chẽ với đối tác gia công từ trước. Chiến lược thông minh này không chỉ giúp họ vượt qua được chất vấn mà còn chứng minh được các thang đo phát triển bền vững, đặc biệt là cam kết sức khỏe cho nông dân. Đạt điểm cao nhất là 45 điểm.

Cao trào thực sự của đêm chung kết bùng nổ tại Vòng 3 "Soi chiếu tương lai", đây là hạng mục lần đầu tiên thực hiện trên SVTHM 2025, đẩy các đội vào thử thách thực sự khi phải đối mặt trực tiếp với các CEO, Founder dày dạn kinh nghiệm đang điều hành những dự án tương tự.

Co-founder Imagtor Phan Duy Sơn chất vấn HSB về động cơ đằng sau việc chọn dự án hỗ trợ người yếu thế, các bạn sinh viên HSB đã trả lời một cách đĩnh đạc, khẳng định dự án hoàn toàn vì cộng đồng với niềm tin vững chắc bất kỳ ai cũng có tài năng và cơ hội được bình đẳng để thể hiện tài năng, đóng góp sức mình vào sự phát triển chung của toàn xã hội. Câu trả lời đầy sức nặng này đã mang về cho HSB số điểm ấn tượng: 46 điểm.

Ở khía cạnh thực tế hơn, Founder Green Life Hoàng Quý Bình đi thẳng vào trọng tâm cho rằng mô hình của đội UEF có thể vô tình tiếp tay cho thời trang nhanh với cơ chế đối quà từ "Cò Coin". Đội UEF đã bình tĩnh đưa ra giải pháp về cơ chế tracking (theo dõi) hành vi tiêu dùng cá nhân để xác minh lối sống xanh thực chất. Phần phản biện gãy gọn này giúp đội giành được 42 điểm.

Đối mặt với một chuyên gia kỳ cựu về sản phẩm nông sản như Founder Vinasamex Nguyễn Thị Huyền, nhóm bạn từ Yersin thể hiện rõ sự tự tin và lạc quan về các vấn đề tài chính của dự án, khẳng định việc bao tiêu đầu ra và đồng hành dài hạn để tạo giá trị kinh tế bền vững cho địa phương. Bằng câu chốt hạ mạnh mẽ của những người con sinh ra từ vùng đất cao nguyên, Founder Nguyễn Thị Huyền thể hiện sự ủng hộ tuyệt đối với nhóm bạn trẻ. Ở vòng này, đội Yersin đạt 43 điểm từ ban giám khảo.

Sau 3 vòng thi, may mắn chung cuộc đã mỉm cười với dự án "Vươn Mình Cùng Nền Tảng Số" của đội sinh viên HSB, đây là một kết quả xứng đáng nhờ chiến lược thông điệp nhân văn nhất quán về trao quyền và tạo cơ hội cùng góc nhìn xã hội bình đẳng với bất kỳ đối tượng nào chứ không chỉ nhắm đến đối tượng yếu thế để tạo sự đồng cảm. Chính sự đĩnh đạc này đã chinh phục hoàn toàn Hội đồng giám khảo.

Đội sinh viên HSB đã trở thành quán quân với dự án "Vươn Mình Cùng Nền Tảng Số"

Khoảnh khắc lên ngôi của HSB đã chính thức khép lại một mùa giải bùng nổ. Tại đêm chung kết, Quán quân HSB nhận giải thưởng 100 triệu đồng. Á quân UEF và Quý quân Yersin lần lượt nhận 50 triệu và 20 triệu đồng. Đặc biệt, giải "Herbalife Award" (Đội thi được yêu thích nhất) với giá trị 50 triệu đồng dưới dạng thiết bị giảng dạy đã được trao tặng cho trường của đội chiến thắng, khẳng định cam kết đầu tư vào tương lai.

Đội "Còn Nét Gen" của sinh viên UEF cũng nhận được giải giải "Herbalife Award"-Đội thi được yêu thích nhất

Sự đồng hành của Herbalife Việt Nam trong suốt mùa giải tiếp tục cụ thể hóa sứ mệnh xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh và năng động hơn. Không chỉ trao giá trị dinh dưỡng cho thể chất, Herbalife Việt Nam còn góp phần nuôi dưỡng nguồn lực trí tuệ, lan tỏa lối sống lành mạnh và tinh thần sống trọn vẹn đến thế hệ trẻ. Với hơn 16 năm gắn bó tại Việt Nam, Herbalife Việt Nam cam kết đồng hành bền bỉ cùng các dự án vì cộng đồng, trong đó có chương trình Sinh viên Thế hệ Mới – nơi sinh viên được tiếp thêm động lực để kiến tạo những giá trị tích cực và bền vững cho tương lai.