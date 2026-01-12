Gương mặt đỏ của Quan Vũ bắt nguồn từ đâu? Những giai thoại ít người biết

Câu 1: Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa và truyền thuyết dân gian, gương mặt đỏ rực của Quan Vũ (Quan Vân Trường) bắt nguồn từ giai thoại nào liên quan đến việc chạy trốn sự truy sát?

A. Quan Vũ tự đấm vào mũi đến chảy máu để ngụy trang

B. Sơn nữ bôi máu gà và gắn tóc lên mặt Quan Vũ

C. Quan Vũ uống thuốc đỏ do Lão Tử ban tặng

D. Quan Thế Âm Bồ Tát hóa thân cứu Quan Vũ

Giải thích: Theo giai thoại dân gian phổ biến, Quan Vũ vốn có nước da trắng trẻo, khôi ngô. Trong lúc bị quan binh truy sát, một sơn nữ (có thuyết cho rằng là Quan Thế Âm Bồ Tát hóa thân) giết gà trống bôi máu khắp mặt ông, cắt tóc mình gắn quanh miệng để tạo bộ râu dài, ngụy trang thành người phát sốt. Quan binh thấy ông mặt đỏ rực, râu dài, không nhận ra nên bỏ đi. Từ đó, gương mặt Quan Vũ mãi ửng đỏ, trở thành biểu tượng quen thuộc, tượng trưng cho sự anh hùng và chính trực.

Đáp án đúng là: B. Sơn nữ bôi máu gà và gắn tóc lên mặt Quan Vũ

Quan Vũ. (Ảnh: Sohu)

Câu 2: Theo một truyền thuyết khác, gương mặt đỏ của Quan Vũ có liên quan đến sự tích nào liên quan đến Long Vương ở quê nhà Giải Châu?

A. Quan Vũ là hóa thân Long Vương bị trừng phạt, nước hồ đỏ là máu ông

B. Quan Vũ uống nước hồ muối đỏ để luyện công

C. Quan Vũ cứu dân khỏi hạn hán, máu chảy đỏ cả hồ

D. Long Vương ban máu đỏ cho Quan Vũ tăng sức mạnh

Giải thích: Truyền thuyết dân gian kể rằng quê Quan Vũ ở Giải Châu có hồ muối lớn. Lão hòa thượng chơi cờ với một vị đại trượng phu, người tiết lộ mình là Long Vương bị Ngọc Hoàng cấm làm mưa. Vì thương dân, Long Vương trái lệnh trời làm mưa cứu hạn hán, bị trừng phạt. Ông dặn hòa thượng múc nước đỏ trong hồ sau mưa. 108 ngày sau, trong thùng nước nổi lên cậu bé hồng hào – chính là Quan Vũ. Nước đỏ là máu Long Vương, nên gương mặt Quan Vũ từ khi sinh ra đã đỏ rực, biểu tượng cho sự hy sinh và chính nghĩa.

Đáp án đúng là: A. Quan Vũ là hóa thân Long Vương bị trừng phạt, nước hồ đỏ là máu ông

Câu 3: Gương mặt đỏ rực của Quan Vũ trong hình tượng văn hóa và thờ cúng Trung Quốc tượng trưng cho điều gì, khiến ông được tôn là Võ Thánh ngang hàng với Khổng Tử (Văn Thánh)?

A. Sự giàu có và quyền lực của hoàng tộc

B. Sức mạnh chiến đấu và khí phách anh hùng

C. Tính cách nóng nảy và dễ nổi giận

D. Màu sắc may mắn trong phong thủy

Giải thích: Trong văn hóa Trung Quốc, sắc đỏ tượng trưng cho năng lượng siêu phàm, thần bí, quật cường và trừ tà. Gương mặt đỏ rực của Quan Vũ biểu thị uy phong lẫm liệt, ý chí kiên cường, bản lĩnh chính trực và tinh thần anh hùng. Chính vì vậy, ông được các triều đại phong kiến tôn vinh: từ thời Đường thờ trong Võ miếu, đến triều Thanh phong “Trung Nghĩa Thần Võ Linh Hựu Nhân Dũng Uy Hiển Quan Thánh Đại Đế”. Quan Vũ là nhân vật duy nhất được cả Nho, Phật, Đạo giáo thờ cúng, ngang hàng Khổng Tử (Văn Thánh) với danh xưng Võ Thánh.

Đáp án đúng là: B. Sức mạnh chiến đấu và khí phách anh hùng