Du học sinh Việt kể "hiện tượng lạ" ở Đức: Nhặt được tiền còn không bằng nhặt được...

Ở nhiều quốc gia châu Âu, những thói quen đời sống tưởng chừng rất nhỏ lại phản ánh rõ nét văn hóa và cách người dân nhìn nhận giá trị của tiền bạc. Đức - một trong những điểm đến du học phổ biến của sinh viên Việt Nam cũng không ngoại lệ. Bên cạnh hệ thống giáo dục chất lượng cao, lối sống kỷ luật, quốc gia này còn khiến không ít du học sinh "vỡ ra" nhiều điều thú vị chỉ từ những trải nghiệm rất đời thường.

Một trong số đó là câu chuyện xoay quanh tiền lẻ và vỏ chai, được chia sẻ trong một đoạn video ngắn trên TikTok một tài khoản du học sinh Việt tại Đức @toan.annanas, đã thu hút sự chú ý và đồng cảm của nhiều người xem.

Du học sinh Việt tiết lộ một "hiện tượng" thú vị ở Đức (Nguồn: @toan.annanas)

Video mở đầu bằng một tình huống tưởng như khá "hời" khi nhân vật vô tình nhặt được 25 cent trên đường. Tuy nhiên, thay vì vui mừng, cảm xúc đi kèm của cậu bạn lại khá dửng dưng.

Thế nhưng, ở phân cảnh tiếp theo, cảm xúc lại hoàn toàn thay đổi. Khi cúi xuống nhặt một vỏ chai bị bỏ lại ven đường, nhân vật trong video tỏ ra hào hứng rõ rệt.

Nhân vật trong video khá dửng dưng khi nhặt được 25 cent (Ảnh chụp màn hình)

Khi cúi xuống nhặt một vỏ chai bị bỏ lại ven đường, nhân vật trong video tỏ ra hào hứng hơn rất nhiều (Ảnh chụp màn hình)

Theo tìm hiểu, lý do cho "hiện tượng" lạ này nằm ở hệ thống hoàn tiền chai lọ (Pfand) - một nét rất đặc trưng trong đời sống tại Đức. Như trong video, đồng xu nhỏ nằm trên bệ đá không mang nhiều giá trị, bởi với cuộc sống tại Đức, 25 cent là một khoản tiền nhỏ, gần như không đủ tạo nên sự phấn khích.

Tuy nhiên, với hệ thống hoàn tiền chai lọ, các chai nhựa, lon nước đủ điều kiện có thể được mang đến máy hoàn tiền trong siêu thị để nhận lại 25 cent, thậm chí nhiều hơn cho mỗi chai.

Được biết, không phải mọi vỏ chai đều có giá trị ngang nhau và việc phân biệt chúng là "bài học vỡ lòng" cho bất kỳ ai mới đặt chân đến Đức. Thông thường, hệ thống này được chia thành hai loại chính:

- Chai dùng một lần (Einwegpfand): Đây chính là những chiếc vỏ chai nhựa mỏng hoặc lon nhôm có in biểu tượng hình chiếc lon và chai nhựa với mũi tên bao quanh. Những loại này luôn có giá trị cao nhất là 25 cent (khoảng 7.000 VNĐ). Đó là lý do vì sao một chiếc vỏ chai không còn nước lại mang giá trị tương đương với một đồng xu lẻ nằm trên đường.

- Chai tái sử dụng (Mehrwegpfand): Thường là các chai bia thủy tinh hoặc chai nhựa cứng có thể tẩy rửa và dùng lại nhiều lần. Giá trị của chúng thấp hơn, dao động từ 8 cent đến 15 cent. Dù số tiền nhỏ hơn, nhưng người Đức vẫn cực kỳ chăm chỉ gom chúng vào các kết nhựa (Kasten) để trả lại siêu thị.

Ngoài ra, một lưu ý nhỏ nhưng rất quan trọng là không phải vỏ chai nào cũng có tiền cọc. Những chai rượu vang hoặc các hộp sữa giấy (Tetra Pak) thường không nằm trong hệ thống này. Việc nhận diện đúng biểu tượng Pfand trên thân chai giúp du học sinh tránh được những phen "dở khóc dở cười" khi mang chai đến máy tự động nhưng lại bị máy từ chối nhận.

Hệ thống Pfand ở Đức (Ảnh: pakmarkas.com)

Từ những quy định chặt chẽ về giá trị của từng loại vỏ chai, việc thu nhặt chúng dần không còn là điều ngại ngùng mà trở thành một thói quen văn minh trong cuộc sống thường ngày với không ít người sống tại Đức và các nước châu Âu. Không chỉ giúp tiết kiệm chi tiêu, thói quen này còn giúp người trẻ hiểu rõ hơn về văn hóa tái chế, ý thức bảo vệ môi trường và cách người Đức xây dựng một nền kinh tế tuần hoàn từ những điều rất nhỏ.

Video khép lại bằng hình ảnh nhân vật xách theo vỏ chai rời đi như một "chiến lợi phẩm" nho nhỏ, vừa hài hước, vừa rất thật. Một khoảnh khắc ngắn nhưng đủ khiến nhiều du học sinh Việt đang học tập tại châu Âu gật gù đồng tình rằng ở Đức, đôi khi một vỏ chai còn "đáng giá" hơn cả tiền lẻ.