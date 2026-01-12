Con nhất quyết đòi bố bế khi đi siêu thị nhưng bị từ chối, câu nói tiếp theo của cậu bé khiến người bố "tỉnh ngộ"

Nuôi dạy con cái chưa bao giờ là một công thức có sẵn, mà là một hành trình dài của sự thấu hiểu và kiên nhẫn. Trong hành trình đó, đôi khi rào cản lớn nhất không nằm ở sự bướng bỉnh của trẻ nhỏ, mà lại nằm ở chính cái nhìn định kiến của người lớn. Chúng ta thường vô tình dùng thước đo và trải nghiệm của một người trưởng thành để áp đặt lên thế giới quan còn non nớt của con trẻ, để rồi dễ dàng dán nhãn cho những mong muốn của con là sự mè nheo hay làm nũng.

Câu chuyện nhỏ của một người cha tại Trung Quốc dưới đây là một minh chứng đầy xúc động về việc chỉ khi thực sự đặt mình vào vị trí của con, chúng ta mới nhận ra thế giới trong mắt trẻ thơ khác biệt đến nhường nào. Theo đó, cách đây không lâu, m ạng xã hội Trung Quốc từng lan truyền một bài chia sẻ của người bố , kể về trải nghiệm rất đời khi anh đi siêu thị cùng con trai.

Theo chia sẻ, khi con trai còn học mẫu giáo, người bố này hiếm khi có thời gian đón con sau giờ học. Hôm đó, hai bố con cùng ghé vào trung tâm thương mại gần trường - không gian mà cả hai đều yêu thích. Người bố chọn mua đồ ăn, còn cậu bé thì hào hứng nhìn những kệ rau củ, trái cây đầy màu sắc.

Con nhất quyết đòi bố bế khi đi siêu thị (Ảnh minh họa: ChinaPress)

Thế nhưng vừa bước vào siêu thị, cậu bé bất ngờ đòi bố bế. Mệt mỏi sau một ngày làm việc, người bố từ chối và bảo con nên tự đi bộ. Khi ấy, cậu bé đã nói một câu khiến người bố phải thừa nhận mình đã thật sự "tỉnh ngộ": "Con thấp quá. Con tự đi chỉ nhìn thấy mông người lớn thôi. Không nhìn được kệ hàng đầy màu sắc thì còn gì là vui nữa?".

Nghe xong, người bố lập tức bế con lên, trong khoảnh khắc đó, anh nhận ra rằng vấn đề không nằm ở việc con "làm nũng", mà ở chỗ con thật sự không thể nhìn thấy thế giới giống như người lớn.

"Với chiều cao của tôi, siêu thị rất thú vị. Nhưng với con, thế giới chỉ là những bước chân và lưng áo của người lớn", người bố viết. Anh thừa nhận, nhiều lúc người lớn dễ gán cho trẻ con cái mác "mè nheo" hay "được chiều", trong khi thực tế đó chỉ là những nhu cầu rất thật mà trẻ chưa đủ khả năng tự giải quyết.

Người dùng tedwu0807 và con trai (Ảnh: @tedwu0807)

Câu chuyện nhỏ trong siêu thị thực chất chạm đến một vấn đề rất quen thuộc trong việc nuôi dạy khi người lớn thường nhìn mọi hành vi của trẻ bằng tiêu chuẩn của mình, thay vì đứng vào vị trí của con.

Đứa trẻ không đòi bế vì lười đi hay làm nũng vô cớ. Ở độ tuổi mẫu giáo, chiều cao và tầm nhìn của con khiến thế giới xung quanh trở nên hoàn toàn khác, những kệ hàng đầy màu sắc, những điều mới mẻ và thú vị, tất cả đều bị che khuất bởi dòng người đi lại. Với con, "đi siêu thị" không còn là trải nghiệm vui vẻ như trong trí tưởng tượng.

Khoảnh khắc người bố chợt hiểu ra cũng là lúc anh nhận ra một điều quan trọng trẻ con không phải lúc nào cũng cần được dạy dỗ, đôi khi cần được hỗ trợ đúng lúc. Người lớn chỉ cần bế con lên một chút, thế giới của con đã rộng mở hơn rất nhiều.