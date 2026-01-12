Nhiều năm sau, người ta vẫn sẽ còn bàn tán mãi về 2 bức ảnh này!

Nhiều bậc cha mẹ khao khát sinh con thứ hai, nhưng lại quên tự vấn: Liệu mình có đủ khả năng nuôi dạy tốt? Có ý kiến cho rằng điều kiện kinh tế quyết định tất cả, thậm chí một số gia đình khó khăn còn đánh cược rằng "cứ đẻ đi, biết đâu một trong số chúng sẽ thành tài".

Tuy nhiên, thực tế thường phũ phàng hơn thế. Nếu không có phương pháp giáo dục đúng đắn, phép tính 1 + 1 không những không lớn hơn 2, mà thậm chí còn tiến dần về số 0.

Bức ảnh gây bão: Hai thái cực trên một chuyến tàu

Mạng xã hội từng chia sẻ rầm rộ khoảnh khắc tình cờ về hai gia đình cùng có hai con trên một toa tàu điện ngầm. Sự đối lập gay gắt giữa họ đã khiến không ít phụ huynh phải giật mình trăn trở.

- Gia đình thứ nhất: Hai đứa trẻ ăn mặc xuề xòa, ngồi dựa dẫm vào mẹ. Ánh mắt chúng toát lên vẻ ngây ngô nhưng thiếu đi sự định hướng. Suốt chuyến đi, hai anh em chỉ chú ý vào chiếc điện thoại, vừa chơi vừa tranh giành ồn ào. Người mẹ bên cạnh cũng lộ vẻ mệt mỏi, buông lỏng việc quản lý con cái ở nơi công cộng.

- Gia đình thứ hai: Một người mẹ ăn mặc đơn giản, lịch sự cùng hai con (một trai, một gái). Điều gây ấn tượng mạnh là dù không gian tàu điện ngầm ồn ào, cả hai đứa trẻ đều im lặng, tập trung lật mở từng trang sách và truyện tranh. Người mẹ không nói lời nào nhưng luôn dịu dàng đồng hành cùng các con trong việc đọc.

Đừng lấy "diễn" hay "giàu" làm cái cớ, khoảng cách thực sự nằm ở "Ý thức giáo dục"

Một số người hoài nghi rằng đây chỉ là sự "làm màu". Thế nhưng, trên một chuyến tàu công cộng, họ diễn cho ai xem? Hãy thẳng thắn thừa nhận: Đó là thói quen đã thấm sâu vào máu.

Sự khác biệt ở đây không chỉ nằm ở bộ quần áo hay điều kiện kinh tế. Nó nằm ở tầm nhìn và tư duy của người làm cha mẹ. Trong khi nhiều phụ huynh coi việc đọc truyện tranh hay sách ngoại khóa là vô bổ, thì những người có tư duy giáo dục lại coi đó là cách nuôi dưỡng sở thích và sự tập trung cho con.

Nhiều người lầm tưởng rằng phải giàu mới dạy được con ngoan. Thực tế, thứ kéo giãn khoảng cách giữa những đứa trẻ không phải là số dư tài khoản ngân hàng, mà là ý thức của cha mẹ.

- Sự đồng hành: Việc tạo lập thói quen đọc sách và rèn luyện sự tập trung là điều mà dù giàu hay nghèo đều có thể làm được.

- Kỷ luật và quy tắc: Việc giữ trật tự nơi công cộng và kiểm soát cảm xúc cá nhân không phụ thuộc vào thu nhập, mà phụ thuộc vào việc cha mẹ có nghiêm túc làm gương hay không.

- Môi trường: Một gia đình bình thường nếu có ý thức vẫn giáo dục được những đứa trẻ tự luật, ham học hỏi. Ngược lại, một gia đình giàu có nhưng thiếu giáo dục thì con cái vẫn sẽ sa đà vào điện thoại và thiếu tính tự giác.

Cuộc đua giữa những đứa trẻ, thực chất là cuộc đua về tư duy của các bậc phụ huynh. Trước khi quyết định sinh thêm con, hãy tự hỏi bạn có thể mang lại cho chúng một nền tảng giáo dục tốt hay chỉ là sự tồn tại đơn thuần?

