Bé gái khóc thét vì kẹt ngón tay vào cửa siêu thị suốt nửa tiếng nhưng nhân viên nhất quyết không giải cứu: Lý do gây phẫn nộ

Trong hành trình nuôi dạy con, cha mẹ luôn mong muốn bảo vệ con khỏi mọi rủi ro, nhưng thực tế cho thấy chỉ một phút lơ là cũng có thể dẫn đến những sự cố ngoài ý muốn. Trẻ nhỏ hiếu động, tò mò với mọi thứ xung quanh, trong khi nhiều nguy hiểm lại ẩn mình trong chính những không gian quen thuộc nhất. Bởi vậy, bên cạnh sự quan tâm sát sao của gia đình, việc ứng phó kịp thời khi tai nạn xảy ra là điều vô cùng quan trọng.

Từng có một sự cố xảy ra tại Bạng Phụ, tỉnh An Huy (Trung Quốc), tưởng chừng nhỏ nhưng lại khiến dư luận không khỏi bức xúc. Một bé gái vô tình bị kẹt ngón tay vào khe cửa, đau đớn khóc thét suốt hơn nửa tiếng đồng hồ trong khi việc cứu hộ bị trì hoãn bởi ban quản lý tòa nhà.

Bé gái bị kẹt tay vào cửa siêu thị suốt nửa tiếng. (Ảnh GMW)

Theo thông tin từ hiện trường, ngón tay của bé gái bị kẹt chặt trong khe cửa và không thể tự rút ra. Gia đình lập tức gọi lực lượng cứu hộ đến hỗ trợ. Tuy nhiên, khi các chiến sĩ cứu hộ có mặt và chuẩn bị triển khai phương án cứu hộ, họ lại bị nhân viên ban quản lý tòa nhà ngăn cản.

Lý do được đưa ra nghe qua đã thấy “khó tin”, đó là phải chờ nhân viên bảo trì đến xử lý. Trong lúc đôi bên tranh cãi, ngón tay của bé gái đã bị kẹt gần 30 phút, xuất hiện tình trạng sung huyết rõ rệt, sưng đỏ và có nguy cơ tổn thương nghiêm trọng.

Không giấu được sự bức xúc trước việc cứu người bị trì hoãn vô lý, các chiến sĩ cứu hộ đã thẳng thắn đối chất với ban quản lý và nhanh chóng đưa ra quyết định dứt khoát là phá cửa để cứu người.

Ảnh GMW.

Trong suốt quá trình phá dỡ, các chiến sĩ vừa thao tác cẩn trọng vừa liên tục trấn an bé gái bằng những lời nói nhẹ nhàng: “Đừng sợ, sắp xong rồi”. Sự bình tĩnh và chuyên nghiệp ấy đã giúp bé dần ổn định tinh thần giữa tình huống căng thẳng.

Cuối cùng, bé gái được giải cứu thành công và lập tức được đưa đến bệnh viện kiểm tra. May mắn thay, ngón tay của bé không bị tổn thương nghiêm trọng và hiện đã ổn định.

Ảnh GMW.

Sau sự việc, lực lượng cứu hộ cũng đưa ra lời nhắc nhở thẳng thắn rằng phụ huynh khi đưa trẻ ra ngoài cần tăng cường giáo dục kỹ năng an toàn, đồng thời giám sát con em chặt chẽ, đặc biệt ở những khu vực có cửa, thang máy hay khe hẹp tiềm ẩn nguy hiểm.

Đáng chú ý hơn, lực lượng chức năng nhấn mạnh: không một tổ chức hay cá nhân nào được phép cản trở lực lượng cứu hỏa và cứu hộ thực hiện nhiệm vụ theo quy định pháp luật. Trong những tình huống khẩn cấp, mỗi phút chậm trễ đều có thể để lại hậu quả khó lường.

Theo GMW