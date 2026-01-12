Cảnh báo 5 lỗi phổ biến khi sử dụng thẻ thanh toán quốc tế mà sinh viên cần tránh

Trong bối cảnh thanh toán không tiền mặt ngày càng phổ biến, thẻ thanh toán quốc tế đã trở thành “vật bất ly thân” của nhiều sinh viên, đặc biệt là những bạn thường xuyên mua sắm online, đăng ký dịch vụ số hay có nhu cầu học tập, du lịch nước ngoài.

Tuy nhiên, nếu thiếu kiến thức tài chính cơ bản, việc sử dụng thẻ quốc tế rất dễ kéo theo hàng loạt rắc rối không đáng có. Trên thực tế, không ít sinh viên đã phải trả “học phí” vì những sai lầm tưởng chừng nhỏ. Dưới đây là tổng hợp 5 lỗi thường gặp khi sinh viên dùng thẻ thanh toán quốc tế, được phân tích theo từng nhóm cụ thể.

1. Không phân biệt rõ các loại thẻ thanh toán quốc tế

Một trong những lỗi phổ biến nhất là sinh viên không phân biệt được sự khác nhau giữa thẻ ghi nợ quốc tế và thẻ tín dụng quốc tế. Nhiều bạn nghĩ rằng chỉ cần có thẻ Visa hoặc Mastercard là có thể chi tiêu trước, trả tiền sau, trong khi thực tế mỗi loại thẻ có cơ chế hoạt động hoàn toàn khác nhau.

Việc hiểu sai bản chất thẻ tín dụng dễ dẫn đến chi tiêu vượt hạn mức, không nắm rõ thời gian miễn lãi và phải gánh khoản lãi suất cao nếu thanh toán trễ. Ngược lại, với thẻ ghi nợ quốc tế, việc không kiểm tra số dư trước khi thanh toán cũng khiến giao dịch bị từ chối, gây không ít phiền toái, nhất là khi thanh toán ở nước ngoài hoặc trên các nền tảng quốc tế.

2. Chủ quan trong việc bảo mật thông tin thẻ

Nhiều sinh viên vẫn còn khá thoải mái trong việc bảo mật thẻ, từ việc chụp ảnh thẻ lưu trong điện thoại, gửi thông tin thẻ qua tin nhắn cho người khác đến việc nhập thông tin thẻ trên các website không rõ nguồn gốc. Một số bạn thậm chí cho bạn bè mượn thẻ để thanh toán hộ mà không lường trước rủi ro.

Trong khi đó, chỉ cần lộ số thẻ, ngày hết hạn và mã bảo mật, kẻ gian đã có thể thực hiện giao dịch trái phép. Hệ quả là không ít sinh viên bất ngờ bị trừ tiền oan, mất thời gian làm việc với ngân hàng để tra soát và khiếu nại.

3. Không để ý đến các loại phí phát sinh

Một lỗi khác thường gặp là sinh viên ít khi quan tâm đến biểu phí của thẻ thanh toán quốc tế. Phí chuyển đổi ngoại tệ, phí giao dịch quốc tế, phí rút tiền mặt hay phí duy trì thẻ đều có thể cộng dồn thành khoản không nhỏ. Nhiều bạn chỉ nhìn vào giá niêm yết ban đầu khi mua sắm, nhưng khi kiểm tra sao kê mới “ngã ngửa” vì tổng số tiền bị trừ cao hơn dự kiến. Việc không nắm rõ các khoản phí khiến sinh viên khó kiểm soát chi tiêu và dễ rơi vào tình trạng thâm hụt tài chính.

Thẻ thanh toán quốc tế là công cụ tài chính tiện lợi nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu sử dụng thiếu hiểu biết. (Ảnh: pxp.io)

4. Chi tiêu thiếu kế hoạch và không theo dõi giao dịch

Sự tiện lợi của thẻ thanh toán quốc tế, đặc biệt là thẻ tín dụng, dễ khiến sinh viên rơi vào tâm lý mua sắm theo cảm hứng. Chỉ với vài thao tác đơn giản, các khoản chi cho mua sắm online, đăng ký ứng dụng, nền tảng giải trí quốc tế liên tục phát sinh.

Nếu không lập kế hoạch chi tiêu và thường xuyên kiểm tra lịch sử giao dịch, sinh viên rất dễ vượt quá khả năng tài chính của bản thân. Đến khi sao kê cuối kỳ xuất hiện, nhiều bạn mới giật mình vì số tiền phải thanh toán lớn hơn rất nhiều so với dự tính ban đầu.

5. Không biết cách xử lý khi thẻ gặp sự cố

Khi thẻ bị khóa, bị nuốt tại ATM, nghi ngờ bị lộ thông tin hay phát sinh giao dịch bất thường, không ít sinh viên rơi vào trạng thái lúng túng, không biết nên xử lý từ đâu. Việc chậm trễ khóa thẻ hoặc liên hệ ngân hàng có thể khiến thiệt hại tài chính tăng lên. Trên thực tế, nhiều sinh viên chỉ quan tâm đến cách sử dụng thẻ mà bỏ qua những thông tin quan trọng như số tổng đài hỗ trợ, quy trình tra soát hay thời gian xử lý sự cố, dẫn đến hậu quả đáng tiếc.

Nhìn chung, thẻ thanh toán quốc tế là công cụ tài chính tiện lợi nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu sử dụng thiếu hiểu biết. Việc nhận diện và tránh xa 5 lỗi thường gặp kể trên sẽ giúp sinh viên sử dụng thẻ an toàn, hiệu quả hơn, đồng thời hình thành thói quen quản lý tài chính cá nhân một cách chủ động và thông minh ngay từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường.