2 gia đình có 2 con trên tàu điện ngầm: Khoảng cách không nằm ở tiền bạc, mà ở cách dạy con

Nhiều gia đình mong muốn sinh con thứ hai, với suy nghĩ “đông con thì vui cửa vui nhà”. Nhưng một câu hỏi rất thực tế mà không phải ai cũng dám đối diện là: mình có đủ khả năng nuôi dạy tốt hai đứa trẻ hay không?

Bởi ngay cả với một đứa trẻ, không ít cha mẹ vẫn còn loay hoay, mệt mỏi, thậm chí bất lực trong việc dạy con.

Gần đây, một bức ảnh chụp trên tàu điện ngầm được lan truyền trên mạng xã hội đã khiến nhiều phụ huynh phải suy ngẫm. Trong cùng một không gian, xuất hiện hai gia đình đều có hai con nhỏ, nhưng hình ảnh lại tạo nên sự tương phản rất rõ rệt.

Ở một bên, hai đứa trẻ quấn quanh mẹ, cầm điện thoại chơi đùa, tranh giành nhau, nói cười ồn ào. Người mẹ trông mệt mỏi, không khí xung quanh khá căng thẳng.

Ở bên kia, cũng là hai đứa trẻ, nhưng các em ngồi yên lặng đọc sách, xem truyện tranh. Người mẹ không quát mắng, không nhắc nhở liên tục, chỉ lặng lẽ ngồi cạnh, đồng hành cùng con.

Nhiều người cho rằng đó chỉ là “diễn”, là cố tình làm màu. Nhưng nếu suy nghĩ kỹ, sẽ thấy rất khó để duy trì sự tập trung và thói quen đọc sách trong một không gian ồn ào như tàu điện ngầm nếu điều đó không đến từ nếp sinh hoạt hằng ngày.

Điều đáng nói là các em đang đọc truyện tranh - thứ mà không ít phụ huynh xem là “không có ích”. Trong khi đó, với nhiều gia đình, đọc sách ngoài giờ học lại chính là cách giúp trẻ hình thành thói quen tập trung, nuôi dưỡng sự tò mò và khả năng tự học.

Bức ảnh khiến nhiều người nhận ra: khoảng cách giữa trẻ em không đơn thuần đến từ điều kiện kinh tế, mà phần lớn đến từ nhận thức và cách giáo dục của cha mẹ.

Một gia đình biết coi trọng việc đọc sách, tạo môi trường yên tĩnh, kiên nhẫn đồng hành và đặt ra những nguyên tắc rõ ràng, thì dù không quá dư dả vẫn có thể nuôi dạy con ngoan ngoãn, tự giác.

Ngược lại, nếu cha mẹ ít quan tâm đến việc hình thành thói quen và kỷ luật, trẻ dù ở trong gia đình khá giả cũng dễ lệ thuộc vào điện thoại, thiếu tập trung và khó kiểm soát cảm xúc.

Nuôi dạy tốt hai đứa trẻ thực sự không dễ. Nhưng điều quan trọng nhất không phải là “có bao nhiêu tiền”, mà là cha mẹ có sẵn sàng dành thời gian, sự kiên nhẫn và tư duy đúng đắn để dạy con hay không.

Cuối cùng, thứ được đem ra so sánh không phải là con cái, mà chính là cách làm cha mẹ.

Nguồn: Sohu