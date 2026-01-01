Xôn xao thầy giáo dạy Văn online nổi tiếng bị tố nhập nhằng danh xưng thủ khoa, bị sinh viên cùng khoá check VAR: Người trong cuộc lên tiếng

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ xôn xao trước bài đăng liên quan đến một thầy giáo dạy Văn khá nổi tiếng trên nền tảng online với fanpage hơn 320k follow. Vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi nội dung tố cáo xoay quanh học vị, danh xưng và những thông tin được cho là "không đúng sự thật" trong phần giới thiệu cá nhân của thầy giáo này.

Cụ thể, bài phốt được đăng tải với giọng văn khá gay gắt, mở đầu bằng nhận định: "Trong một xã hội, khi mà giáo dục cũng bị lôi ra để lừa bịp nhau thì việc người ta mất niềm tin vào những thứ chân chính là hoàn toàn chính đáng!".

Người viết tự nhận là sinh viên CLC K63 Sư phạm Ngữ văn, Đại học Sư phạm Hà Nội, tốt nghiệp năm 2017. Theo chia sẻ, tập thể sinh viên trong khóa rất "bất ngờ" khi đọc được một quảng cáo giới thiệu về một thầy giáo dạy Văn trên mạng xã hội, trong đó có chi tiết khiến họ không khỏi đặt dấu hỏi.

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (Ảnh: HNUE)

Nguyên văn bài đăng cho biết, người bị nhắc tên trong quảng cáo được giới thiệu với những dòng thông tin như "Giáo viên Văn - Thủ khoa đầu ra 2017"/ "Đại học Sư phạm Hà Nội 1 (HNUE) - Sư phạm chính quy"/ "Chuyên dạy cấp 2 & 3"... Tuy nhiên, theo lời các sinh viên K63 Sư phạm Ngữ văn, danh hiệu này vốn thuộc về bạn khác chứ không phải cái tên đang xuất hiện trên mạng, tức thầy giáo dạy văn đang bị réo tên kia. Chính vì vậy, nhiều người cho rằng danh hiệu "thủ khoa" đã bị sử dụng sai lệch, thậm chí bị "cướp" trên không gian mạng.

Sau khi bài đăng trở nên viral, cư dân mạng phát hiện thầy giáo này đã liên tục update đi update lại thông tin giới thiệu trên fanpage. Dòng "Giáo viên Văn - Thủ khoa đầu ra 2017" được chỉnh thành "Giáo viên Văn - Thủ khoa đầu ra 2017 THPT T.". Sau đó không hiểu vì lý do gì, thầy giáo này một lần nữa chỉnh lại về dòng giới thiệu cũ là "Giáo viên Văn - Thủ khoa đầu ra 2017". Trong khi đó, dòng "Chuyên dạy cấp 2 & 3" cũng được bỏ đi.

Theo netizen, thầy giáo này nhiều lần update lại phần giới thiệu trên fanpage (Ảnh chụp màn hình)

Đây là phần giới thiệu mới nhất lúc 21h ngày 11/1 (Ảnh chụp màn hình)

Phần đông ý kiến cho rằng việc nam giáo viên online này ghi danh xưng "thủ khoa đầu ra" mà không nói rõ thông tin là thủ khoa của trường nào là hành động không nên, sự nhập nhằng này có thể khiến phụ huynh và học sinh hiểu lầm.

Trên khắp các nền tảng từ Facebook, Threads... nhiều người tự nhận là sinh viên hoặc cựu sinh viên khoa Ngữ văn của Đại học Sư phạm Hà Nội, hoặc thậm chí là cựu học sinh cũng lần lượt lên tiếng. Một số cho biết họ chưa từng nghe đến cái tên đang gây tranh cãi trong cùng khoá, số khác thì cho rằng cần làm rõ khái niệm "thủ khoa đầu ra" đang được nhắc tới là của hệ đào tạo, khoá học hay cấp học nào.

Cộng đồng mạng tranh cãi

Sau khi ồn ào này lan toả với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội, phản ứng của netizen nhanh chóng chia thành nhiều luồng ý kiến trái chiều. Không ít người bày tỏ rằng việc sử dụng danh xưng học thuật trong giáo dục cần sự chuẩn xác tuyệt đối, bởi chỉ một cách diễn đạt mập mờ cũng có thể khiến phụ huynh và học sinh hiểu sai, từ đó ảnh hưởng đến niềm tin chung. Thậm chí, nhiều tài khoản còn thẳng thắn nhận định rằng trong bối cảnh dạy học online nở rộ, chuyện "đánh bóng hồ sơ" bằng các danh hiệu nghe "kêu" đã không còn xa lạ, nhưng nếu đúng là sai sự thật thì khó có thể chấp nhận.

- Thực ra đọc kỹ mới thấy vấn đề không nằm ở việc thầy có giỏi hay không, mà nằm ở cách dùng chữ. Giáo dục là lĩnh vực rất nhạy cảm, danh xưng như "thủ khoa" không thể viết mập mờ được. Phụ huynh đọc vào chắc chắn sẽ hiểu là thủ khoa đại học, chứ mấy ai nghĩ là thủ khoa cấp 3. Một khi đã làm truyền thông cá nhân thì phải chấp nhận việc người khác soi, nhất là khi lấy danh hiệu làm điểm bán.

- Mình là cựu sinh viên khoa Văn HNUE, không cùng khóa nhưng cũng quen biết nhiều anh chị khóa trên. Nói thật là chưa từng nghe tới cái tên này trong các bảng vinh danh hay hoạt động học thuật của khoa.

- Dạy online bây giờ cạnh tranh khốc liệt, ai cũng muốn profile mình thật đẹp để hút học sinh. Nhưng đẹp tới mức nhập nhằng thông tin thì lại phản tác dụng. Nếu ngay từ đầu ghi rõ là thủ khoa cấp 3 hay thủ khoa một kỳ thi nào đó thì đã không có chuyện bị phốt. Đằng này đổi bio liên tục thì bảo sao dân mạng không nghi ngờ.

- Mình không bênh cũng không chê, nhưng thấy buồn là giáo dục bây giờ cũng phải chạy theo chiêu trò marketing. Học sinh và phụ huynh đâu đủ thời gian để xác minh từng chữ trong profile giáo viên. Họ tin vì nghĩ thầy cô là người tử tế. Chính vì vậy nên chỉ cần một chi tiết không rõ ràng thôi cũng đủ làm mất niềm tin rồi.

- Nếu thầy thấy mình bị hiểu sai thì nên lên tiếng giải thích cho rõ. Sai ở đâu nhận ở đó, nói rõ "thủ khoa" là thủ khoa cái gì, của đâu, năm nào, thế là xong. Càng im lặng càng khiến người ta nghĩ nhiều.

Sau khi loạt phốt này lan toả với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội, phản ứng của netizen nhanh chóng chia thành nhiều luồng ý kiến trái chiều.

Ở chiều ngược lại, cũng có ý kiến kêu gọi cộng đồng mạng bình tĩnh, chờ phản hồi chính thức từ người trong cuộc thay vì vội vàng kết luận. Có thể nằm ở cách trình bày thông tin chưa rõ ràng, nhập nhằng giữa các danh hiệu, chứ chưa đủ cơ sở để khẳng định có hành vi cố tình gian dối. Nhiều người cũng chỉ ra trên thực tế, phần giới thiệu không gộp danh xưng "thủ khoa" với phần về trường Sư phạm mà tách làm 2 dòng nên không thể cho rằng thầy giáo này cố tình "nhập nhằng" hay làm sai.

- Mình thấy mọi người nên bình tĩnh lại một chút. Hiện tại tất cả mới chỉ dựa trên bài đăng và mấy cái ảnh chụp bio, chưa có phát ngôn chính thức nào từ thầy. Có thể đơn giản là cách viết chưa chặt chẽ, gây hiểu lầm chứ chưa chắc đã là cố tình lừa ai cả.

- Mình không học Văn nhưng làm truyền thông nên thấy lỗi này giống kiểu diễn đạt nhập nhằng hơn là gian dối. Chỉ một cụm từ "thủ khoa" nhưng thiếu bối cảnh đã khiến mọi người hiểu theo hướng khác. Chuyện này nếu giải thích rõ ràng thì có thể kết thúc khá nhanh.

- Mọi người giờ dễ bị cuốn theo cảm xúc quá. Một người có hàng trăm nghìn học sinh theo học thì chắc cũng không dại gì tự hủy uy tín của mình chỉ vì một danh xưng. Có thể đây là bài học về cách xây dựng hình ảnh cá nhân, chứ chưa chắc là một "cú lừa" như nhiều người đang nói.

- Mình nghĩ nên chờ thầy lên tiếng. Nếu sai thì nhận sai, còn nếu chỉ là hiểu nhầm thì cũng nên cho người ta cơ hội giải thích.

Người trong cuộc lên tiếng chính thức

Sau khi câu chuyện này được lan truyền rộng rãi và thu hút nhiều tranh luận trái chiều, trên fanpage hơn 320k follow của mình, thầy giáo này đã có bài đăng thông báo, giới thiệu rõ hơn về profile của mình.

Thầy giáo này cho biết đã tốt nghiệp chuyên ngành Sư phạm Ngữ Văn, khoa Ngữ Văn, trường Đại học Sư phạm Hà Nội (HNUE) và nguyên là Thủ Khoa đầu ra năm 2017, trường THPT T. (Hà Nội), là 1 trong 5 học sinh tiêu biểu thủ đô năm 2017 được nhận bằng khen của Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội.

Nguyên văn bài đăng thông báo của thầy giáo dạy Văn online này sau ồn ào (Ảnh chụp màn hình)

Chia sẻ thêm với chúng tôi, thầy giáo khẳng định bản thân chưa từng khẳng định hay phát ngôn rằng mình là thủ khoa đầu ra của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (HNUE). Việc bị gán ghép danh xưng này, theo thầy, xuất phát từ việc một số người cố tình bẻ nghĩa hoặc đánh tráo khái niệm theo hướng tiêu cực. Thầy cũng cho rằng nếu thực sự có thông tin gây hiểu lầm, mọi người hoàn toàn có thể liên hệ trao đổi riêng trên tinh thần góp ý xây dựng thay vì đưa sự việc lên mạng xã hội.

Bên cạnh đó, thầy giáo cho biết mọi thông tin liên quan đã được ghi rõ trong các bài viết cá nhân. Về việc phần giới thiệu trên fanpage bị cho là nhập nhằng, thầy khẳng định dòng bio này đã được để từ rất lâu, không phải mới chỉnh sửa hay bổ sung và bản thân cũng không hiểu vì sao chi tiết này lại bất ngờ bị "đào lại" và soi xét trong thời điểm hiện tại.

Cuối cùng, người trong cuộc kêu gọi cộng đồng mạng kiểm chứng thông tin từ nhiều phía, tránh nhìn nhận sự việc qua một chiều hay bị cuốn theo cảm xúc đám đông. Theo thầy, chỉ khi tiếp cận đầy đủ các dữ kiện, câu chuyện mới được đánh giá công bằng, tránh gây tổn hại không đáng có cho cá nhân và những người liên quan.

"Mọi người hãy kiểm chứng thông tin từ 2 chiều, tránh bị góc nhìn phiến diện", thầy giáo này nói.