Trường công lập gì mà như resort thế này? Góc nào cũng đầy chất thơ khiến hơn 5 nghìn người phải vào xuýt xoa hết cỡ

Mới đây, cộng đồng mạng, đặc biệt là học sinh, sinh viên tại TP.HCM mê mẩn trước những bức ảnh lung linh về một ngôi trường đại học. Không phải một phim trường điện ảnh nào cả, đó chính là cơ sở Linh Trung (Thủ Đức) của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG-HCM).

Nếu ai đó còn giữ định kiến về những dãy nhà học khô khan, chắc chắn sẽ phải "rụng tim" khi nhìn thấy diện mạo hiện tại của trường. Với lối kiến trúc vừa hiện đại, vừa hài hòa với thiên nhiên, Nhân văn hiện lên như một thước phim điện ảnh thực thụ.

Điểm nhấn khiến cư dân mạng không ngớt lời khen ngợi chính là hệ thống cảnh quan xanh mướt. Giữa cái nắng oi ả của phương Nam, sắc xanh của lá và sắc hồng dịu dàng của hoa sen tạo nên một không gian thư thái đến lạ kỳ. Trường cũng được ví như một vườn hoa khổng lồ, nơi mỗi mùa lại thay một màu áo mới. Chẳng thế mà nhiều người đã ví von trường mình là "Bồng lai tiên cảnh", một vẻ đẹp rất riêng, vừa tri thức, vừa lãng mạn.

Vẻ đẹp ấy không chỉ thu hút những bạn trẻ đang theo học mà còn đánh thức nỗi nhớ da diết của các cựu sinh viên. Có người bồi hồi chia sẻ: "Ra trường từ 2007, về miền Bắc từ 2011 nên chưa có dịp quay lại thăm trường mới. Nhìn ảnh mà nhớ quá, trường tôi thật đẹp!".

Không chỉ có những người đi xa, vẻ đẹp của ngôi trường còn trở thành động lực cho những sĩ tử tương lai. Những dòng bình luận như: "Nhân Văn ơi chờ em đỗ vào đây nhé!" hay "Chờ em năm sau nha trường ơi" xuất hiện dày đặc, cho thấy sức hút mãnh liệt từ một môi trường giáo dục vừa chất lượng về chuyên môn, vừa mãn nhãn về thẩm mỹ.

Trong suốt nhiều năm qua, ngôi trường này luôn trở thành lựa chọn hàng đầu của nhiều học sinh trước ngưỡng cửa đại học bởi chất lượng đào tạo hàng đầu trong lĩnh vực ngôn ngữ, truyền thông và các nhóm ngành liên quan đến xã hội. Bên cạnh đó, trường còn có danh sách dài cựu sinh viên toàn người nổi tiếng.

Trường đào tạo đa ngành với nhiều ngôn ngữ khác nhau, trong đó có: ngôn ngữ Nga, ngôn ngữ Italia, ngôn ngữ Trung Quốc, ngôn ngữ Anh, ngôn ngữ Tây Ban Nha... Ngoài ra, trường cũng có một số khoa nổi bật, điển hình là: Báo chí, Du lịch, Đông Phương học... Nhờ sự đa dạng này, trường nhận được sự quan tâm lớn với số lượng sinh viên đến từ 95 quốc gia và vùng lãnh thổ, nhiều tôn giáo, nhiều chủng tộc…

Không chỉ được học tập về chuyên môn từ đội ngũ giảng viên có trình độ cao, sinh viên còn có cơ hội giao lưu văn hóa với nhiều bạn bè quốc tế. Hằng năm, trường cũng có liên kết với nhiều doanh nghiệp, tổ chức giáo dục trong và ngoài nước, tạo điều kiện giúp người học được tiếp xúc sớm với ngành học, cũng như cơ hội về học bổng giá trị.

(Ảnh: Ngoạ Kỳ, Đình Vinh, Quốc Toàn, CLB Truyền thông Info Plus/ Fanpage Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG-HCM)

Một điểm đáng chú ý khác tại trường là hơn 100 CLB/ đội nhóm với nhiều hoạt động bổ ích cho sinh viên. Đa số các khoa đều có ít nhất một CLB, mỗi tháng đều mang đến nhiều chương trình thiết thực từ văn hóa, giải trí, đến học thuật... Trong khi đó, nhà trường cũng thường xuyên tổ chức các sự kiện giao lưu với sự xuất hiện của dàn nghệ sĩ nổi tiếng. Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn - ĐHQG TP.HCM cũng được nhiều người ưu ái gọi với danh xưng "lò đào tạo" hoa hậu khu vực phía Nam.