TP.HCM vừa chính thức giải thể một trường quốc tế: Khép lại "đế chế học phí nghìn tỷ" từng gây chấn động phụ huynh

Theo Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định của Chủ tịch UBND TP về việc giải thể Trường Tiểu học, THCS và THPT Quốc tế Mỹ. Theo quyết định, giải thể cơ sở giáo dục Trường tiểu học, THCS và THPT Quốc tế Mỹ tại địa chỉ số 220 Nguyễn Văn Tạo, xã Long Thới, huyện Nhà Bè, TP.HCM (nay là xã Hiệp Phước, TP.HCM).

Việc giải thể theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 51 Luật Giáo dục năm 2019. Dù hết thời hạn đình chỉ hoạt động giáo dục theo Quyết định số 2042 ngày 28-6 của Giám đốc Sở GD&ĐT nhưng cơ sở giáo dục nêu trên không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ.

Chủ tịch UBND TP.HCM ra quyết định giải thể Trường Tiểu học, THCS và THPT Quốc tế Mỹ

Chủ tịch UBND TP giao Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế AIS (Nhà đầu tư) và Trường Tiểu học, THCS và THPT Quốc tế Mỹ có trách nhiệm xử lý về tổ chức bộ máy nhân sự, tài chính, tài sản, đất đai và các vấn đề khác có liên quan theo quy định của pháp luật, giải quyết các nghĩa vụ tài chính và đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người học và người lao động.

Công ty phải thanh toán dứt điểm các khoản nợ đảm bảo theo đúng quy định, nhất là tiền chậm đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thanh toán các khoản nợ.

Bên cạnh đó, công ty phải hoàn thành các nghĩa vụ về thuế theo quy định của pháp luật; hoàn trả học phí và các khoản thu khác đã thu nhưng chưa sử dụng, đồng thời đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của học sinh. Bên cạnh đó, công ty cũng phải đảm bảo thực hiện các chế độ chính sách về lương, phụ cấp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo thoả thuận trong hợp đồng lao động đã ký kết và quy định pháp luật. Ngoài ra, công ty phải bàn giao toàn bộ hồ sơ giáo dục, sổ sách quản lý cho Sở GD&ĐT để lưu trữ quy định.

Quyết định cũng giao trách nhiệm cho Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn và hỗ trợ chuyển học sinh sang các cơ sở giáo dục đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động giáo dục. Mục đích đảm bảo quyền lợi học tập không bị gián đoạn, phối hợp với Sở, ngành liên quan giám sát chủ đầu tư thực hiện các nội dung đã nêu.

UBND TP cũng giao Sở Nội vụ, Thuế TP và Bảo hiểm xã hội TP giám sát, đôn đốc việc thanh toán nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, nghĩa vụ thuế và các chế độ thôi việc đối với người lao động của Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế Mỹ AIS.

Trường Tiểu học, THCS và THPT Quốc tế Mỹ bị Sở GD&ĐT đình chỉ hoạt động 12 tháng, kể từ ngày 1-7-2024. Theo Luật Giáo dục 2019 và Nghị định 46/2017, trường không đảm bảo điều kiện dạy học, nguồn lực tài chính, giáo viên, nhân viên.

Hồi tháng 8-2025, Sở GD&ĐT đề xuất giải thể trường vì hết thời hạn đình chỉ nhưng vẫn không khắc phục được các vấn đề trên. Tổng số tiền còn chậm đóng vào các quỹ bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp... của công ty và trường là hơn 31 tỷ đồng.

Trước đó, bà Nguyễn Thị Út Em, Chủ tịch Hội đồng trường, bị bắt vì hành vi gây rối trật tự công cộng.

Thanh tra TP.HCM cũng chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra, đề nghị làm rõ dấu hiệu huy động vốn trái phép của Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế Mỹ AIS, thông qua các hợp đồng vay vốn, đầu tư giáo dục mà đơn vị này ký với các phụ huynh.

Cuối năm 2023, trường gây chú ý khi bị nhiều phụ huynh tụ tập đòi nợ. Chủ trường chia sẻ gặp khó khăn tài chính nghiêm trọng. Hơn 900 phụ huynh đã đóng các gói tài chính, tổng khoảng 3.600 tỷ đồng, không lấy lãi.

Sau khi trường dừng hoạt động, hàng trăm học sinh đã chuyển sang các trường công lập, tư thục, quốc tế hoặc du học, theo thống kê đến tháng 8-2024.

Trường thành lập năm 2006, trụ sở ở xã Hiệp Phước. Trước khi bị đình chỉ, khoảng 1.200 học sinh học ở đây, phần lớn theo chương trình IB. Trường có 129 giáo viên nước ngoài, 26 giáo viên Việt Nam và 103 nhân viên.

Tổng hợp