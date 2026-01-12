"Thí sinh Olympia" điển trai như idol Hàn gây bão

Thật không ngoa khi nói, cứ mỗi khi từ khóa “trai đẹp” và “Đường Lên Đỉnh Olympia” đi cạnh nhau là y như rằng cộng đồng mạng lại dậy sóng. Bởi rõ ràng, Olympia từ lâu đã là sân chơi trí tuệ quen thuộc được biết bao thế hệ yêu thích, các thí sinh tham gia chương trình vì thế cũng được chú ý theo, cộng thêm yếu tố ngoại hình nữa sự chú ý chắc chắn sẽ tăng lên gấp bội.

Bằng chứng là mới đây, tấm hình của một nam sinh được cho là thí sinh Olympia đã trở thành tâm điểm bàn tán trên MXH. Theo thông tin đính kèm bức ảnh, nam sinh này được giới thiệu tên là An Khánh Huy (SN 2009), đến từ trường THPT Việt Đức (Hà Nội). Không chỉ đẹp trai, nam sinh này còn học siêu đỉnh khi trở thành người giành chiến thắng trận thi Quý 4 của Đường Lên Đỉnh Olympia.

Nam sinh Olympia sở hữu nhan sắc cực phẩm. (Ảnh: Chạm vào cỏ tí trước khi gặp Cortis)

Với nhan sắc điển trai ngời ngời, không khó hiểu khi hình ảnh của "nam thí sinh" được chia sẻ khắp nơi. Bài đăng nào liên quan đến anh chàng cũng thu hút lượng bình luận cùng tương tác cực lớn.

Tuy nhiên, trong lúc "truy tìm" danh tính của "nhà leo núi", nhiều khán giả đã nhận ra ngay cậu bạn Khánh Huy này chẳng phải thí sinh nào cả. Thực chất, anh chàng chính là ca sĩ Keonho, một thành viên của CORTIS - nhóm nhạc tân binh đang cực hot hiện nay. Hóa ra hình ảnh thí sinh Olympia đẹp trai như idol K-pop này chỉ là sản phẩm photoshop của 1 bạn fan nào đó mà thôi.

Danh tính thật của "nam sinh" chính là nam idol Keonho của nhóm nhạc CORTIS (Ảnh: EON)

Keonho sở hữu nhan sắc cực phẩm (Ảnh: Hunter)

Một số bình luận của dân tình:

- Haha tưởng thật, hóa ra visual HYBE lẻn vào Olympia!

- Keonho quá xuất sắc, photoshop cũng mê luôn!

- Nếu Olympia có thí sinh như này, mình sẵn sàng xem mỗi ngày luôn. Đã đẹp trai còn học giỏi thì làm gì ai bằng nữa.

- Fan cẩn thận quá, làm dân mạng đổ cái rầm!

- Đỉnh cao photoshop + visual, cộng hưởng tạo bão mạng ngay!

Được biết, Keonho (tên thật Ahn Keonho) là nam ca sĩ trẻ thuộc boy group CORTIS - tân binh đầy hứa hẹn của BigHit Music (HYBE), công ty quản lý những nhóm nhạc huyền thoại như BTS và TXT. Anh chàng sinh ngày 14/02/2009 tại Suwon, Hàn Quốc và hiện là maknae (em út) của nhóm với màu đại diện vàng, biểu tượng cho năng lượng tươi sáng và sáng tạo. CORTIS chính thức debut vào 18/08/2025 với mini‑album COLOR OUTSIDE THE LINES.

Theo kprofiles, Keonho từng theo học trường tiểu học Pajang trước khi chuyển sang trường tiểu học Yeou và sau đó là trường cấp 2. Tuy nhiên, để tập trung theo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp, Keonho đã tạm dừng việc học truyền thống để tập trung làm thực tập sinh dưới trướng BigHit Music.

Ảnh: KangA

Nam idol sở hữu nhan sắc như xé truyện bước ra. (Ảnh: KangA)

Trước khi trở thành thần tượng, Keonho từng là vận động viên bơi lội xuất sắc, đứng ở vị trí cao tại các giải trẻ và tập luyện đến hết lớp 6. Chính điều này không chỉ giúp anh duy trì kỷ luật cao mà còn mang đến nền tảng thể chất vững chắc cho các phần trình diễn trên sân khấu sau này.

Sự kết hợp giữa tài năng, hình ảnh thu hút và quá trình đào tạo nghiêm túc khiến Keonho trở thành một trong những gương mặt đáng chú ý nhất của Gen 5 K‑pop và là niềm hy vọng sáng giá của CORTIS trong hành trình chinh phục khán giả toàn cầu.