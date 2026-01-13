Nhật Bản xóa bỏ chương trình thực tập sinh, lao động Việt cần biết gì?

Nhật Bản đang từng bước xóa bỏ chương trình Thực tập sinh kỹ năng (Technical Intern Training Program – TITP) để thay thế bằng chương trình mới mang tên "Việc làm để phát triển kỹ năng" (Employment for Skill Development). Chương trình mới dự kiến chính thức triển khai từ ngày 1-4-2027.

Tập trung vào việc làm thực chất

Theo định hướng mới, chương trình "Việc làm để phát triển kỹ năng" không còn đặt nặng yếu tố "đào tạo mang tính hình thức" như trước, mà tập trung vào việc làm thực chất, phát triển kỹ năng nghề và tạo điều kiện để lao động nước ngoài có thể gắn bó lâu dài, ổn định hơn tại Nhật Bản.

Nhật Bản ban hành quy định chuyển tiếp sang chương trình việc làm mới cho lao động nước ngoài

Liên quan đến giai đoạn chuyển tiếp, ngày 26-12-2025, Tổng cục Quản lý xuất nhập cảnh và cư trú thuộc Bộ Tư pháp Nhật Bản đã chính thức thông báo một số quy định quan trọng áp dụng đối với thực tập sinh nước ngoài.

Các quy định này nhằm bảo đảm quyền lợi cho người lao động đang tham gia chương trình cũ, đồng thời tạo hành lang pháp lý để chuyển đổi sang chương trình mới một cách suôn sẻ.

Theo đó, những thực tập sinh đang làm việc tại Nhật Bản sẽ được áp dụng cơ chế chuyển tiếp, tránh gián đoạn hợp đồng lao động hoặc phát sinh rủi ro pháp lý.

Đồng thời, các doanh nghiệp tiếp nhận cũng phải tuân thủ những yêu cầu mới liên quan đến điều kiện lao động, tiền lương, đào tạo kỹ năng và quản lý cư trú.

Tăng cường tư vấn, giải thích

Tại Việt Nam, để kịp thời thông tin đến các doanh nghiệp, tổ chức và người lao động, ngày 7-1-2026, Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Nội vụ) đã ban hành Công văn số 12/CQLLĐNN-TTCACP.

Công văn nêu rõ những nội dung chính trong thông báo của phía Nhật Bản, đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp phái cử chủ động rà soát kế hoạch tuyển chọn, đào tạo và đưa lao động sang làm việc tại Nhật Bản trong giai đoạn tới.

Cục Quản lý lao động ngoài nước cũng đề nghị các đơn vị liên quan tăng cường tư vấn, giải thích cho người lao động về những thay đổi chính sách, tránh tình trạng hiểu nhầm, lo lắng hoặc bị lợi dụng bởi các thông tin sai lệch.

Việc Nhật Bản thay thế chương trình Thực tập sinh bằng mô hình mới được đánh giá là bước cải cách lớn, tác động trực tiếp đến hàng trăm nghìn lao động nước ngoài, trong đó có lao động Việt Nam. Đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hướng tới việc làm bền vững, có kỹ năng và thu nhập ổn định hơn.