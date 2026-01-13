Nhìn lại những lùm xùm của trường Quốc tế Mỹ AISVN trước khi bị giải thể

Mới đây, thông tin UBND TP.HCM quyết định giải thể Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam (American International School Vietnam - AISVN) đã thu hút sự quan tâm của dư luận. Trước khi bước đến "bước đường" này, ngôi trường từng được quảng bá là mô hình giáo dục quốc tế đã vướng vào loạt lùm xùm kéo dài hơn 2 năm, xoay quanh các vấn đề tài chính, huy động vốn từ phụ huynh, nợ lương giáo viên và hoạt động quản trị... Những mâu thuẫn âm ỉ dần bộc lộ công khai từ cuối năm 2023 đã mở ra chuỗi sự việc khiến AISVN liên tục bị thanh tra, đình chỉ hoạt động, trước khi chính thức bị giải thể theo quyết định của UBND TP.HCM.

Tháng 9/2023, Chủ tịch Hội đồng trường AISVN bị nhà đầu tư căng băng rôn đòi nợ

Theo Giáo dục và Thời đại, vào ngày 21/9/2023, bà Nguyễn Thị Út Em - Chủ tịch Hội đồng trường Quốc tế Mỹ AISVN bị nhiều phụ huynh đến trường căng băng rôn đòi nợ. Được biết, bà Út Em thực hiện rất nhiều hợp đồng vay vốn "tiền tỷ" với nhiều phụ huynh nhưng khi đến hạn trả nợ thì né tránh, không có thiện chí trả nợ.

Cũng trong khoảng thời gian này, theo thông báo mới nhất từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), CTCP Giáo dục Quốc tế Mỹ AIS (AIS) đã gia hạn thời gian đáo hạn lô trái phiếu mã AIECH2223001 (tổng mệnh giá lưu hành là 200 tỉ đồng) thêm 6 tháng đến ngày 26/1/2024. Đồng thời lãi suất lô trái phiếu này cũng được điều chỉnh tăng lên 12%/năm.

Lô trái phiếu AIECH2223001 phát hành vào ngày 26/1/2022, kỳ hạn 18 tháng, lãi suất cố định 11,5%/năm. Tổng giá trị phát hành 250 tỉ đồng. Tổ chức lưu ký là CTCP Chứng khoán Bảo Việt (HNX: BVS).

Tháng 9/2023, Nhà trường phát thông cáo sau khi bị "đòi nợ"

Chiều 22/9/2023, phía trường AISVN đã phát thông cáo thông tin rõ lý do vụ việc. Bà Nguyễn Thị Út Em thừa nhận trường Quốc tế Mỹ Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn nên có chậm trễ trong việc hoàn trả các khoản vay.

Theo báo Tuổi trẻ, bà Út Em lý giải "khoản nợ học phí" được nhắc đến thực chất là số tiền đầu tư giáo dục mà nhà trường ký kết với phụ huynh, thông qua hợp đồng đầu tư giáo dục và sẽ được hoàn trả sau 5 đến 15 năm học sinh theo học tại trường. Trường sẽ cung cấp chương trình đào tạo chính khóa miễn phí cho học sinh.

Còn về khó khăn của Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam, bà Út Em cho biết xuất phát từ ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch Covid-19. Bên cạnh đó, bà cũng thừa nhận mình thiếu sót trong cách quản trị tài chính với những giải pháp mang tính chất tạm thời, chưa tính toán kỹ lưỡng nên trường đã phải đối mặt với nhiều khó khăn.

Ngoài ra, bà Út Em còn cho biết trường sẽ thiết lập quy trình tiếp nhận thông tin, trao đổi thương lượng với phụ huynh một cách chuyên nghiệp và thỏa đáng nhằm hạn chế tối đa các ảnh hưởng tiêu cực và đảm bảo việc học tập giảng dạy cho giáo viên và học sinh. Nhà trường cam kết sẽ thiết lập Ban kiểm soát các hoạt động tài chính với thành phần bao gồm đại điện đại các phụ huynh có chuyên môn và kinh nghiệm về quản trị tài chính để hỗ trợ cũng như đảm bảo sự minh bạch trong các hoạt động tài chính của Nhà trường.

Tháng 10/2023, trường đòi thu thêm tiền để... vượt khó

Đến ngày 2/10/2023, trường AISVN thông báo tới phụ huynh thu bổ sung các khoản phí thường niên cho năm học 2023 - 2024. Chi phí bao gồm: Phí nâng cấp chương trình học thuật IB (chương trình tú tài quốc tế) toàn phần: 10% trên biểu học phí thường niên; Phí nâng cấp và phát triển cơ sở vật chất cùng trang thiết bị học tập 30 triệu đồng; Phí dịch vụ xe đưa đón 50% phí còn lại trên biểu phí dịch vụ xe đưa đón (phí này sẽ không áp dụng đối với các trường hợp đưa đón tận nhà). Số tiền phải đóng bổ sung lên tới hàng chục triệu đồng...

Không lâu sau vào ngày 7/10/2023, nhà trường tiếp tục tổ chức cuộc họp giữa Hội đồng trường với khoảng 500 phụ huynh. Trả lời với Tiền Phong, lý do cuộc họp này diễn ra là do sau khi nhà trường thông báo thu thêm các khoản phí bổ sung, nhiều phụ huynh đã phản đối. Họ cho rằng trước đó đã đóng học phí trọn gói cả tỷ đồng nên không phải nộp thêm khoản tiền trên.

Tại cuộc họp, người đứng đầu trường AISVN gửi lời xin lỗi các phụ huynh và nhận trách nhiệm khi để xảy ra những lùm xùm liên quan đến việc hợp tác chương trình học phí ưu đãi thông qua "gói đầu tư". Ngoài ra, bà Út Em nói và khẳng định trường vẫn sẽ hoạt động bình thường, không có chuyện phá sản.

Tháng 3/2024, phụ huynh bất ngờ nhận tin con bị cho nghỉ học

Vào ngày 17/3/2024, nhiều phụ huynh có con đang theo học tại trường AISVN bất ngờ nhận được thông báo về việc cho học sinh tạm nghỉ trong ngày 18/3 với lý do trường hoạch định lại các chính sách nhằm đảm bảo lợi ích của toàn thể học sinh.

Nhiều phụ huynh cảm thấy bất bình trước thông báo này nên vào chiều ngày 18/3/2024, hàng chục phụ huynh đã tập trung tại trụ sở Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường - Công an TP.HCM (PC03) và Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, phản ánh việc gần 1.400 học sinh bị nhà trường cho nghỉ học ngày 18/3 và nhiều vấn đề khác liên quan đến trường.

Trước đó, bà Nguyễn Thị Út Em - Chủ tịch hội đồng trường cho biết tình hình tài chính của trường hiện khó khăn, không ổn định. Trường không thể trả lương cho giáo viên và nhân viên trường nhiều tháng nay. Dù trường đã tập trung tìm kiếm giải pháp giải quyết tình hình khó khăn về tài chính hiện nay nhưng không khả thi. 95% giáo viên không đi dạy vào ngày thứ Hai (18/3/2024) vì các khoản lương, bảo hiểm chưa được thanh toán, nên bà Út Em đã quyết định cho học sinh nghỉ học ngày 18/3/2024.

Không lâu sau vào khoảng tối ngày 18/3/2024, bà Nguyễn Thị Út Em đã thông báo tới toàn thể phụ huynh rằng trường sẽ mở cửa, tiếp tục dạy học vào ngày 19/3/2024. Tuy nhiên, VTC News đưa tin vào sáng 19/3/2024, dù gần 1.400 học sinh của AISVN trở lại trường, song khi đến lớp, các em lại rơi vào cảnh không có giáo viên giảng dạy. Xe bus đưa đón học sinh cũng không hoạt động.

Tháng 4/2024, trường AISVN kết thúc năm học sớm

Theo Tiền Phong, vào ngày 30/3/2024, trong cuộc họp giữa phụ huynh và hội đồng trường, có sự tham gia của Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, Công an TP.HCM, bà Nguyễn Thị Út Em kêu gọi phụ huynh đóng góp thêm khoảng 125 tỉ đồng để trả nợ lương giáo viên và vận hành đến hết tháng 6. Một tài khoản đã được lập ra sau đó, có gần 750 phụ huynh đóng góp được hơn 31 tỉ đồng.

Song song đó, các cơ quan chức năng TP.HCM thực hiện biện pháp cấm xuất cảnh đối với bà Nguyễn Thị Út Em do nợ thuế thu nhập cá nhân.

Đến ngày 26/4/2024, Trường Quốc tế Mỹ đã kết thúc năm học sớm thay vì cuối tháng 5 như thông thường.

Tháng 8/2024, trường Quốc tế Mỹ bị đề nghị thu hồi giấy phép vì nợ hơn 100 tỷ tiền thuế

Tiền Phong đưa tin vào ngày 28/8/2024, Chi cục Thuế khu vực quận 7 - Nhà Bè vừa gửi văn bản đến phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM về sự việc liên quan đến trường AISVN.

Theo đó, Chi cục Thuế khu vực quận 7 - Nhà Bè cho biết, Công ty Cổ phần Giáo dục quốc tế Mỹ AIS (chủ đầu tư trường AISVN ) nợ thuế hơn 100 tỷ đồng. Cơ quan thuế đã áp dụng nhiều biện pháp cưỡng chế như trích tài khoản ngân hàng , ngừng sử dụng hóa đơn, tạm hoãn xuất cảnh với người đứng đầu nhưng không hiệu quả.

Chi cục Thuế khu vực quận 7 - Nhà Bè đề nghị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần Giáo dục quốc tế Mỹ AIS.

Tháng 3/2025, thanh tra ra kết luận loạt dấu hiệu sai phạm của trường Quốc tế Mỹ

Đến 3/2025, UBND TPHCM đã có văn bản, chỉ đạo về việc thực hiện kết luận thanh tra của thanh tra thành phố, đối với những dấu hiệu sai phạm tại Trường Quốc tế Mỹ, theo Lao Động.

Trong đó, giao Công an TPHCM chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp nhận thông tin, tài liệu để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật đối với Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế Mỹ AIS. Xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật đối với Công ty cổ phần Giáo dục quốc tế Mỹ AIS trong việc huy động vốn thông qua các loại hợp đồng vay vốn hoặc hợp đồng đầu tư giáo dục để sử dụng mục đích đào tạo, giáo dục cho học sinh nhưng trường sử dụng để chi trả lãi vay...

Bên cạnh đó, phía Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế Mỹ - đơn vị sở hữu trường và trường không thực hiện báo cáo sử dụng lao động 6 tháng đầu năm 2025. Phía công ty chưa thực hiện nghĩa vụ khai thuế kỳ tháng 3/2025, tháng 4/2025. Tổng số tiền còn chậm đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp của trường và công ty là hơn 31 tỉ đồng.

Tháng 5/2025, Chủ tịch Hội đồng trường bị bắt

Ngày 1/5/2025, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Út Em, Chủ tịch Hội đồng Trường quốc tế AISVN (huyện Nhà Bè, TP.HCM). Cơ quan điều tra xác định, cuối tháng 3, xuất phát từ tranh chấp trong hoạt động trường, bà Út Em cùng một số người kéo đến cổng trường AISVN và có hành vi gây rối, đập phá... gây ảnh hưởng an ninh trật tự công cộng, an toàn xã hội.

Ngoài ra, Thanh tra TP.HCM cũng chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra, đề nghị làm rõ dấu hiệu huy động vốn trái phép của Công ty CP Giáo dục Quốc tế Mỹ AISVN, thông qua các hợp đồng vay vốn, đầu tư giáo dục mà đơn vị này ký với các phụ huynh học sinh.

Tháng 1/2026, UBND TP.HCM chính thức giải thể Trường Quốc tế Mỹ AISVN

Theo VTC News, UBND TP.HCM mới đây đã quyết định giải thể Trường tiểu học, THCS và THPT Quốc tế Mỹ - Việt Nam (American International School Vietnam - AISVN ) sau thời gian dài đình chỉ hoạt động và không khắc phục được nhiều vi phạm trong quản lý, tài chính và đội ngũ giáo viên.

Quyết định giải thể nêu rõ các đơn vị liên quan và nhà đầu tư - Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế Mỹ AIS - phải thực hiện đầy đủ thủ tục theo quy định pháp luật, bao gồm: Giải quyết quyền lợi cho người học, người lao động, tài chính, tài sản, đất đai…và đặc biệt là thanh toán các khoản nợ còn tồn đọng.

UBND TP cũng yêu cầu trường hoàn lại học phí và các khoản thu chưa sử dụng cho phụ huynh, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của học sinh và gia đình.

