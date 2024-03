Han So Hee có hành động “kỳ quặc" thu hút gần 5 triệu view khiến cư dân mạng lo lắng, khẳng định "đáng báo động"

Dù đã trải qua khoảng 4 ngày kể từ khi Han So Hee tham dự sự kiện của Boucheron tại Paris, Pháp nhưng mỹ nhân xứ Hàn vẫn tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý từ cộng đồng mạng. Nếu như trước đó Han So Hee nhận được lời khen ngợi về vẻ đẹp thì trong đoạn clip mới đây, cô lại khiến người hâm mộ phải hoang mang, lo lắng.

Clip Han So Hee trong bữa tiệc tại Pháp

Cụ thể trong đoạn clip được ghi lại, Han So Hee có mặt tại bàn DJ và hào hứng với những giai điệu tại bữa tiệc. Tuy nhiên khi đeo tai nghe, nữ diễn viên bất ngờ tỏ rõ sự kinh ngạc. Thậm chí nét hoang mang trên gương mặt và khiến nhiều người cho rằng có điều gì đó khiến cô nàng hoảng sợ. Phải một lúc sau đó, Han So Hee mới cười tươi và che mặt ngượng ngùng.

Han So Hee tỏ rõ sự kinh ngạc khi đứng ở bàn DJ

Cô còn thể hiện sự hoang mang tột độ

Nụ cười cuối clip của mỹ nhân xứ Hàn

Đoạn clip sau khi được đăng tải đã thu hút gần 5 triệu lượt xem. Bên cạnh đó, đa số phản ứng của cư dân mạng đều choáng váng trước hành động được cho là “kỳ quặc” của Han So Hee. Nhiều người đã mô tả những đoạn clip đang lan truyền rộng rãi này là “đáng lo ngại”.

Một số bình luận thắc mắc liệu hành động kỳ lạ của Han So Hee có phải là do say rượu hay không, điều này không có gì bất thường vì cô đang tham gia một bữa tiệc. Hay như có những ý kiến cho rằng hành động trong đoạn clip của Han So Hee là đáng báo động.

Đoạn clip hiện đang thu hút gần 5 triệu lượt xem

Nhiều bình luận thể hiện sự lo ngại về hành động của Han So Hee

Trước đó, Han So Hee cũng gây tranh cãi với đoạn clip được cho là mắng một người khác và yêu cầu giữ im lặng. Về vấn đề này, 9ATO Entertainment - công ty quản lý của Han So Hee đã lên tiếng cho biết nữ diễn viên la hét vì lo ngại sự an toàn: “Có quá nhiều người tại sự kiện và nó trở nên hỗn loạn đến mức gây lo ngại về an toàn. Có một quầy DJ bên cạnh cô ấy nên cô ấy phải hét lên để nói rõ quan điểm của mình”.

Người đại diện giải thích thêm rằng nữ diễn viên đang quay clip cho Boucheron nên yêu cầu các nhân viên im lặng: “Vào thời điểm đó, sự kiện diễn ra rất sôi nổi, Han So Hee đang quay clip cho một nhãn hàng nên yêu cầu nhân viên im lặng”.